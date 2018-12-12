Новый год в Ижевске – 2019: как город готовится встретить главный праздник года
Город вовсю готовится к Новому году – на улицах появляются праздничные елки, строятся ледовые городки, украшаются здания и даже трамваи. «Комсомолка» собрала несколько фото предновогоднего Ижевска.
Украшенная елка появилась и у одного из банков Ижевска Фото: Алена Селезнева
Впервые в Ижевске украсили и спуск к эспланаде, со стороны нового жилищного комплекса Фото: Алена Селезнева
В кафе на улице Советской яркими шарами украсили входную группу
Новогоднее настроение ижевчанам поднимают и сказочные витрины магазинов Фото: Алена Селезнева
Главную елку города на Центральной площади откроют 27 декабря Фото: Алена Селезнева
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