2018-12-12T11:30:55+03:00
Общество

Новый год в Ижевске – 2019: как город готовится встретить главный праздник года

«Комсомолка» собрала несколько атмосферных фото с городских улиц
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Город во всю готовится к новому году – на улицах появляются праздничные елки, строятся ледовые городки, украшаются здания и даже трамваи. «Комсомолка» собрала несколько фото предновогоднего Ижевска.

Украшенная елка появилась и у одного из банков Ижевска Фото: Алена Селезнева

Украшенная елка появилась и у одного из банков Ижевска Фото: Алена Селезнева

Впервые в Ижевске украсили и спуск к эспланаде, со стороны нового жилищного комплекса Фото: Алена Селезнева

Впервые в Ижевске украсили и спуск к эспланаде, со стороны нового жилищного комплекса Фото: Алена Селезнева

В кафе на улице Советской яркими шарами украсили входную группу

В кафе на улице Советской яркими шарами украсили входную группу

Новогоднее настроение ижевчанам поднимают и сказочные витрины магазинов Фото: Алена Селезнева

Новогоднее настроение ижевчанам поднимают и сказочные витрины магазинов Фото: Алена Селезнева

Главную елку города на Центральной площади откроют 27 декабря Фото: Алена Селезнева

Главную елку города на Центральной площади откроют 27 декабря Фото: Алена Селезнева

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