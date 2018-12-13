2018-12-13T15:25:05+03:00
Спорт

«Ижевская винтовка-2018»: когда пройдут соревнования, как добраться до площадки и что нового ждет гостей и участников

Рассказываем в подробностях об одном из самых главных спортивных мероприятий Удмуртии
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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С 26 по 29 декабря в Ижевске пройдут уже 49-е соревнования «Ижевская винтовка», а рамках которых состоятся Чемпионат России и 3 этап Кубка России по биатлону. Нас ждет большой спортивный праздник со звездами, призами, концертами и, естественно, захватывающим зрелищем.

КТО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ?

Самое долгожданное изменение – после двухлетнего перерыва вновь вводятся женские страты. В свое время победу на них одерживали Ульяна Кайшева, Ольга Зайцева, Яна Романова, Екатерина Юрлова и другие. В этом году организаторы ждут приезда чемпионки России Анастасии Егоровой и неоднократного призера чемпионата России Ларисы Куклиной.

В мужских же стартах представлены не только самые титулованные биатлонисты, но и просто красавцы! Например, Антон Шипулин, Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков. Из сборной команды Удмуртии будет призер кубка IBU Александр Поварницын и участник Олимпийских игр 2018 Владимир Семаков. Всего же по предварительным данным, будет около 250 участников, из которых 150 сильнейших биатлонистов нашей страны.

ЧТО ЖДЕТ ЗРИТЕЛЕЙ?

Обещается, что можно будет не только смотреть на захватывающую гонку, но и душевно провести время за песнями и танцами. Большая часть мероприятий запланирована на 29 декабря. В рамках заключительного дня пройдет большой зимний праздник. Будут работать анимационные площадки: зона с конкурсами, розыгрыш призов и много других неожиданных сюрпризов от организаторов. Например, можно будет отправить своим друзьям в другие города и страны специальную открытку.

В том числе, проведут автограф- и фотосессию со знаменитыми спортсменами. Зрителей ждут выступление ансамбля песни и пляски «Италмас», новогодние игры с Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурс «Спорт-прогноз» и розыгрыш телевизора!

КСТАТИ!

В рамках «Ижевской винтовки» 22 декабря состоятся любительские старты «Калашников Биатлон Фест». Принять участие могут все желающие старше 18 лет. Участникам гонки предстоит преодолеть 4,5 км и 2 специализированных огневых рубежа. Для болельщиков предусмотрена развлекательная программа. Зарегистрироваться и узнать подробнее можно на сайте.

ПРОГРАММА

24 и 25 декабря будут тренировки женщин и мужчин. С 26 декабря начинаются сами старты. В течение всех дней будет работать полевая кухня с горячим питанием, ростовые куклы и аниматоры.

26 декабря (среда):

11.00 - гонка 15 км/женщины.

12.30 - торжественное открытие соревнований.

14.00 - спринт 10 км/мужчины.

27 декабря (четверг):

11.00 - спринт 10 км/мужчины.

28 декабря (пятница):

11.00 - спринт 7,5 км/женщины.

29 декабря (суббота):

11.00 – народные гуляния, ярмарка, конкурсно-развлекательная программа, конкурс «Спорт-прогноз», мастер-класс по подготовке лыж зимой, танцы с «Италмасом», игры с Дедом Морозом и Снегурочкой, турнир по хоккею в валенках среди желающих и гала-матч с участием команды ХК «Ижсталь».

11.00 - гонка 20 км/мужчины.

13.00 – торжественная церемония награждения победителей (мужчин) соревнования «Ижевская винтовка».

13.40 – розыгрыш телевизора и других ценных подарков.

14.00 - спринт 7,5 км/женщины.

14.00 – начинает работу фото-зона «Фото со звездой» и автограф-сессия. Будут участвовать спортсмены мужчины.

15.00 - торжественная церемония награждения победителей (женщин) соревнования «Ижевская винтовка».

15.20 – начинает работу фото-зона «Фото со звездой» и автограф-сессия. Будут участвовать спортсмены женщины.

15.30 – окончание праздника.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Для удобства болельщиков в дни соревнований будет курсировать мини-автобус от остановки «Микрорайон «Север» (ТЦ «Малахит»).

Расписание бесплатных автобусов:

26 декабря

10.30 – «Малахит» - РССК

13.15 - РССК – «Малахит»

13.30 – «Малахит» - РССК

15.30 - РССК – «Малахит»

27 и 28 декабря

10.30 – «Малахит» - РССК

13.15 – РССК – «Малахит»

29 декабря (интервал – 1 час)

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 - «Малахит» - РССК

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30 - РССК – «Малахит»

На общественном транспорте:

автобус №356 до поворота на «Биатлон», далее пешком около 1 км

На своем транспорте (с улицы Удмуртской):

у здания ГИБДД на Воткинском шоссе плавный поворот налево. Через 4 км поворот налево (второй поворот). Далее около 1 км прямо.

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