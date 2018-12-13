В Удмуртии многодетная мама выбросила на мусорку четвертого ребенка

Дикая история произошла в городе Воткинск (Удмуртия). Там 3 декабря рядом с мусорным баком среди бытовых отходов нашли тело новорожденного мальчика. Видно было, что ребенок родился здоровым и жизнеспособным. Кто и почему выбросил новорожденного?

ДОПРОШЕНО ПОЧТИ 200 ЧЕЛОВЕК

Район улицы Глинки в Воткинске находится практически на границе города. Это частный сектор, среди которого есть несколько многоквартирных домов. Около одного из них и нашли тело ребенка. Точнее, рядом с мусорной мульдой среди бытовых отходов.

На данный момент известно, что около 9.00 утра туда подъехали работники коммунальных служб, чтобы вычистить мульды. Они и наткнулись на подозрительный пакет. А когда развернули, то ахнули… ребенок! Было видно, что мальчик без внешних повреждений, родился доношенным. Работники тут же сообщили полиции о своей страшной находке.

Фото: скриншот видео телекомпании ВТВ

- Чтобы установить личность матери, следователями и полицейскими круглосуточно проводились масштабные мероприятия. В течение десяти дней допрошены и установлены почти 200 человек, которые выбрасывали мусор в те мульды, водители более 40 подъезжающих к ним автомобилей, - рассказал руководитель Воткинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Удмуртии Марат Зюзиков.

В результате все-таки удалось установить ту, которая так поступила со своим ребенком. Установить и задержать.

ВМЕСТО БОЛЬНИЦЫ ПОШЛА В ВАННУЮ

Семья Алексеевых (имена изменены. – Прим. ред.) живет недалеко от места происшествия. У них уже трое детей, которым 14, 8 и 6 лет. Живут не сказать, чтобы шикарно, но в доме чисто, есть еда, сами родители не пьянствуют и в полную силу занимаются воспитанием детей. 35-летняя женщина более 5 лет работает помощником воспитателя в одном из детских садов города, он – слесарь.

Когда она узнала, что беременна четвертым, не стала вставать на учет в женскую консультацию. Может, она тогда уже задумала неладно? Или все-таки думала над возможностью оставить малыша? Ответов на эти вопросы пока нет. Известно только, что когда начала рожать, не вызывала скорую, не поехала в больницу, а пошла… в ванную.

На свет появился здоровый мальчик, он успел издать свой первый крик.

- Чтобы ребенок не плакал, она поместила ему в рот свои пальцы. Сообщив супругу, что случился выкидыш, она передала ему пакет с ребенком, который тот выбросил в мусорную мульду подальше от дома, - сообщали в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии.

Женщина уже полностью признала свою вину и будет назначена экспертиза, которая установит психическое и психологическое состояние подозреваемой.

Она допрошена в качестве подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей – лишение свободы на срок до пяти лет.

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