Поступление в ВУЗ – 2019 в Ижевске: абитуриентов ждут изменения

Недавно институты и университеты опубликовали изменения, которые ждут поступающих в 2019 году. Какие правила приема ждут студентов и на что стоит обратить внимание абитуриентам, разбиралась «Комсомолка».

НОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ

В Ижевской государственной сельскохозяйственной академии появится два новых направления: «Гидромелиорация» и «Продукты животного происхождения». Пока набор на эти специальности только платный, о бюджетном обучении можно будет говорить после первого года работы.

Изменится и перечень экзаменов, которые планируется сдавать. Так, в университете расширили список ЕГЭ для экономического факультета – теперь желающим туда поступить нужно будет сдавать географию и информатику.

Изменения в числе экзаменов, необходимых для поступления, ждут и абитуриентов других университетов. Например, в ИжГТУ на направлении «Прикладная математика» вместо физики теперь будут принимать информатику. А в УдГУ на факультете психологии – вместо математики нужно будет сдавать обществознание.

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СПОРТСМЕНАМ ПОВЕЗЕТ

Кстати, в 2019 году, как и раньше, будет действовать система индивидуальных достижений. Это значит, что помимо ЕГЭ, можно будет получить до 10 бонусных баллов за аттестат об окончании школы с отличием, участие в олимпиадах и конкурсах, золотой значок ГТО, волонтерство и хорошее выпускное сочинение. При этом в Сельхозакадемии к списку счастливчиков добавят еще и спортсменов. Дополнительные баллы прибавят за первый разряд, звания кандидата в мастера спорта и мастера спорта.

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ЧТО С БЮДЖЕТНЫМИ МЕСТАМИ

Специалисты предполагают, что серьезных изменений в числе бюджетных мест в новом году не будет. Конечно, по какому-то направлению их будет больше, а по какому-то меньше. Однако в целом картина останется прежнем.

При этом не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению будут отведены льготникам. Если выделено 20 мест, значит 2 из них займут инвалиды, сироты или ветераны боевых действий. Кстати, у двух последних это право закон прописывает только до января 2019 года. Если никаких изменений в порядок приема внесено не будет, льготниками останутся только инвалиды. Решить это должны до 20 июня – это день начала приема.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕВИКОВ

А вот что будет со студентами-целевиками – пока неясно. По слова представителей ВУЗов, они и сами пока не знают, по каким направлением будет вестись прием целевиков. Стабильны только в ИжГТУ - единственный ВУЗ, в котором готовят специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Здесь останется понятие «целевое обучение».

- Ребят приходят к нам с направлением и договором, их направляет предприятие. Новая особенность – что теперь обе стороны несут ответственность за исполнение этого целевого обучения. То есть если студент не выполняет условия, ВУЗ обязан вернуть ту стоимость, которую государство потратило на его обучение. И соответственно предприятие, которое по тем или иным причинам не может предоставить то или иное место работы, которое прописано в трудовом договоре, тоже компенсирует траты на подготовку этого специалиста, - рассказывает первый проректор ИжГТУ им. М.Т. Калашникова Александр Губерт.

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ЧТО С БАЛЛАМИ?

Нет определенности и с проходными баллами в 2019 году - они определятся, когда будут сданы ЕГЭ и поданы документы.

- Раньше ребята, сдающие физику и биологию, имели стопроцентную гарантию поступления на бюджетные места. В прошлом же году наблюдался конкурс даже на те специальности, которые не пользовались особым спросом. Много желающих было на Лесохозяйственном факультете, специальность «Садово-парковое строительство». Также популярностью пользовалась «Ветеринария». В прошлом году хороший набор был. Даже преподаватели отмечают, что 1 курс сильный набран, надеемся, что в этом году не хуже будет, - говорит ответственный секретарь приемной комиссии Сельхозакадемии Марина Миронова.

Кстати, в УдГУ самыми популярными стали юридические специальности. А в ИжГТУ - информатика и вычислительная техника, информационная безопасность автоматизированных систем, строительство.