Поступление в ВУЗ – 2019 в Ижевске: абитуриентов ждут изменения

Недавно институты и университеты опубликовали изменения, которые ждут поступающих в 2019 году. Какие правила приема ждут студентов и на что стоит обратить внимание абитуриентам, разбиралась «Комсомолка».

НОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ

В Ижевской государственной сельскохозяйственной академии появится два новых направления: «Гидромелиорация» и «Продукты животного происхождения». Пока набор на эти специальности только платный, о бюджетном обучении можно будет говорить после первого года работы.

Изменится и перечень экзаменов, которые планируется сдавать. Так, в университете расширили список ЕГЭ для экономического факультета – теперь желающим туда поступить нужно будет сдавать географию и информатику.

Изменения в числе экзаменов, необходимых для поступления, ждут и абитуриентов других университетов. Например, в ИжГТУ на направлении «Прикладная математика» вместо физики теперь будут принимать информатику. А в УдГУ на факультете психологии – вместо математики нужно будет сдавать обществознание.

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СПОРТСМЕНАМ ПОВЕЗЕТ

Кстати, в 2019 году, как и раньше, будет действовать система индивидуальных достижений. Это значит, что помимо ЕГЭ, можно будет получить до 10 бонусных баллов за аттестат об окончании школы с отличием, участие в олимпиадах и конкурсах, золотой значок ГТО, волонтерство и хорошее выпускное сочинение. При этом в Сельхозакадемии к списку счастливчиков добавят еще и спортсменов. Дополнительные баллы прибавят за первый разряд, звания кандидата в мастера спорта и мастера спорта.

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ЧТО С БЮДЖЕТНЫМИ МЕСТАМИ

Специалисты предполагают, что серьезных изменений в числе бюджетных мест в новом году не будет. Конечно, по какому-то направлению их будет больше, а по какому-то меньше. Однако в целом картина останется прежней.

При этом не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению будут отведены льготникам. Если выделено 20 мест, значит 2 из них займут инвалиды, сироты или ветераны боевых действий. Кстати, у двух последних это право закон прописывает только до января 2019 года. Если никаких изменений в порядок приема внесено не будет, льготниками останутся только инвалиды. Решить это должны до 20 июня – это день начала приема.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕВИКОВ

А вот что будет со студентами-целевиками – пока неясно. По слова представителей вузов, они и сами пока не знают, по каким направлениям будет вестись прием целевиков. Стабильны только в ИжГТУ - единственном вузе, в котором готовят специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Здесь останется понятие «целевое обучение».

- Ребята приходят к нам с направлением и договором, их направляет предприятие. Новая особенность – что теперь обе стороны несут ответственность за исполнение этого целевого обучения. То есть если студент не выполняет условия, вуз обязан вернуть ту стоимость, которую государство потратило на его обучение. И, соответственно, предприятие, которое по тем или иным причинам не может предоставить то или иное место работы, которое прописано в трудовом договоре, тоже компенсирует траты на подготовку этого специалиста, - рассказывает первый проректор ИжГТУ им. М.Т. Калашникова Александр Губерт.

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ЧТО С БАЛЛАМИ?

Нет определенности и с проходными баллами в 2019 году - они определятся, когда будут сданы ЕГЭ и поданы документы.

- Раньше ребята, сдающие физику и биологию, имели стопроцентную гарантию поступления на бюджетные места. В прошлом же году наблюдался конкурс даже на те специальности, которые не пользовались особым спросом. Много желающих было на лесохозяйственном факультете, специальность «Садово-парковое строительство». Также популярностью пользовалась «Ветеринария». В прошлом году хороший набор был. Даже преподаватели отмечают, что 1 курс сильный набран, надеемся, что в этом году не хуже будет, - говорит ответственный секретарь приемной комиссии Сельхозакадемии Марина Миронова.

Кстати, в УдГУ самыми популярными стали юридические специальности. А в ИжГТУ - информатика и вычислительная техника, информационная безопасность автоматизированных систем, строительство.

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