В Ижевске бывшие полицейские подкидывали наркотики невиновным, чтобы повысить показатели отдела

«Главное – повысить показатели отдела» - именно по этому принципу жили двое полицейских из Ижевска. Более трех лет правоохранители подстраивали преступления, а потом – успешно их «раскрывали». И прежде, чем их задержали, законники разрушили жизни нескольких невинных человек. Что будет с их жертвами, выяснила «Комсомолка».

НЕ В ТОМ МЕСТЕ И НЕ В ТО ВРЕМЯ

Эта история началась в далеко 2013 году, когда 30-летний Иван (бывший заместитель начальника отдела) решил немного приукрасить статистику. Цель – выйти в лидеры по раскрытию преступлений – поддержал его коллега, 29-летний Петр (на тот момент - оперуполномоченный). Повод нашелся быстро – в этот же период в городе проводились мероприятия по выявлению разбоев на территории города. Как назло, ни одного нападения в их районе не было.

«Хочешь сделать хорошо – сделай это сам», подумали предприимчивые парни. И решили инсценировать преступление.

- У Ивана был друг Олег, которого он попросил помочь. Договорились встретиться у лога на Автозаводской, недалеко от Дома моделей. К тому моменту, как Олег приехал, Иван и Петр уже ждали его. И даже приметили «преступника», которого в последствии и обвинили в разбое, - рассказала следователь по особо важным делам второго отдела СУ СК России по Удмуртии Татьяна Бугреева.

Первой жертвой полицейских стал 50-летний мужчина. Который, кстати, раньше был судим, отбыл срок в колонии, освободился и начал честную жизнь. Нашел работу, любимую женщину, воспитывал ребенка. В этот день он возвращался домой через лог (справедливости ради отметим, что он был подшофе) – и оказался не в том месте, не в то время.

А дальше – все как в криминальном сериале. Иван набросился на прохожего, повалил его в кусты и объяснил – он, дескать, задержан за разбой. Велел Петру следить за ним, чтоб не сбежал. А сам – созвонился с Олегом и дал ценные указания. Мол, сейчас звонишь в полицию и говоришь, что на тебя напали.

Легенда была продумана до мелочей: Олег должен был рассказать, что мужчина попросил сесть к нему в машину, затем начал угрожать пистолетом и стащил барсетку. Оружие и сумку «преступнику» предусмотрительно подкинули.

- Приехала следственно-оперативная группа, при которой Олег «опознал» нападавшего, рассказал заранее придуманную историю. Провели очную ставку. Сам мужчина, конечно же не понимал, что происходит. Постоянно говорил, что ничего не делал, не совершал. Но никто не обратил внимание на его слова. Через пару дней его арестовали, а потом – на шесть лет отправили в колонию, - рассказывает Татьяна Геннадьевна.

ГОВОРИЛИ О НЕПРИЧАСТНОСТИ, НО НИКТО НЕ СЛЫШАЛ

А как же доказательства, спросите вы? Увы. На месте преступления не нашли никаких следов, а на барсетке – отпечатков. Однако такая «мелочь» почему-то никого не смутила. Как и тот факт, что природу пистолета (откуда, чей, как удалось достать) так и не установили. Удалось лишь выяснить, что производство прекратили в 2013 году и все данные об оружии уничтожили. А в базах пушка «засвечена» не была.

- Дело в принципе было полно непоняток и несостыковок. Но почему-то этого никого не смутило в то время. Человека осудили с «чистой совестью». А мужчина даже не сопротивлялся, понимал, что бесполезно. Лишь повторял, что не виновен, но его не слушали – это и понятно, многие осужденные на заседаниях говорят, что не совершали преступления… - рассказывает следователь.

Мужчину отправили в колонию, где он просидел три года. Он, кстати, до сих пор там.

ЧЕТЫРЕ СЛОМАННЫЕ ЖИЗНИ

И это – лишь один эпизод из многих. Любили парни и подкидывать наркотики. В этом им помогал друг Петра, Василий, который ранее привлекался по статье и пошел на сделку со следствием.

Схема была отточена до мелочей. Брали кого-то и тех, кто уже привлекался за употребление или хранение наркотиков. В отсутствии оного – задерживали первых попавшихся на улице. Петр начинал беседу, после чего подкидывал запрещенное вещество и вызывал понятых, при которых наркотик изымали. В это время Василий крутился где-то неподалеку.

- При допросе задержанные говорили, что наркотики не их, и они понятия не имеют, как вещество к ним попало. И тут начинали появляться «улики» - у них находили купюры, которые им якобы за продажу наркотику. Появлялся Вася, который упрямо твердил, что купил наркотики именно у этого человека, - рассказывает Татьяна Геннадьевна. – Было доказано четыре факта, когда невиновным людям давали сроки за преступления, связанные с наркотиками. Все это парни около 20 лет, которые в среднем получили по четыре года колонии.

К счастью, отсидеть успели не все. Горе-правоохранителей задержали. Помог в том числе подставной потерпевший, который явился с повинной. Ивану обвинили по статье п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 222 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших причинение тяжких последствий и незаконное хранение огнестрельного оружия), Петра - по ч.5 ст.33 п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ (пособничество превышению должностных полномочий). Подставного потерпевшего – по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

18 сентября 2018 года приговором суда указанные лица признаны виновными. Бывшему заместителю начальника отдела полиции назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 2 месяца, бывшему оперуполномоченному– в виде лишения свободы на срок 3 года, псевдопотерпевший освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Как отметили в пресс-службе МВД по Удмуртии, в октябре 2016 года указанные лица были уволены из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Экс-полицейские подали апелляцию, чтобы пересмотреть решение суда. К сожалению, из-за того, что судебные разборки продолжаются, мужчина, осужденный за разбой, не может выйти на свободу. Лишь, когда Верховный суд Удмуртии рассмотрит апелляцию, и если оставит приговор экс-полицейским без изменения, то мужчина сможет рассчитывать на реабилитацию. А пока он остается в колонии. Жена регулярно ходит к нему и еще верит в правосудие. За это время у него родилась внучка…