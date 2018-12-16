2018-12-19T09:12:17+03:00
Общество

Погода в Ижевске на ближайшую неделю: похолодание и небольшой снег

Самым холодным днем станет воскресенье, а самым теплым – понедельник
Анастасия Волкова
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Ближайшая неделя принесет ижевчанам настоящие зимние морозы. Начиная со вторника, в городе будет наблюдаться постепенное снижение температуры. По данным Яндекс.Погода, несмотря на морозы, на протяжении всей недели ожидается небольшой снег.

В понедельник, 17 декабря, температура составит -4…-3 градуса. На улице ожидается небольшой снег и высокая влажность воздуха – до 92%. Ветер западный, 1,8 м/с.

Ситуация изменится во вторник – ожидается похолодание. Столбик термометра опустится до уровня -12 градусов. Порывы северо-западного ветра будут достигать 2,3 м/с.

В среду вновь похолодает: температура опустится еще на 2 градуса. Ветер стихнет, и к ночи ожидается штиль.

В четверг, 20 декабря, ожидается небольшой снег и -15 градусов днем. Ветер южный, 1,1 м/с.

В пятницу столбик термометра опустится до -18 градусов. Синоптики обещают все тот же небольшой снег. Ветер усилится и составит 1,8 м/с.

22 декабря, в субботу, потеплеет на 1 градус, однако к воскресенью ситуацию изменится: температура воздуха составит до -20 градусов. В ночь с 23 на 24 декабря ожидается штиль.

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