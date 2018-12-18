Новый год в Ижевске - 2019: полная афиша праздничных мероприятий с 27 декабря по 7 января

Насыщенную программу готовят в Ижевске к Новому году! Впервые мероприятия пройдут в течение всех январских каникул – ежедневно с 27 декабря по 7 января. Ижевчан ждут бесплатные театральные представления, свето-видеошоу, фестиваль Дедов Морозов, спортивные состязания, файер-шоу, а также бесплатные концерты групп «Ундервуд» и «Волга-Волга»! Праздничная программа порадует горожан и в главную новогоднюю ночь. Подробнее о каждом дне - в нашем материале

27 ДЕКАБРЯ

16:00 - Зажжение главной елки и открытие Ледового городка. В программе театрализованное красочное представление, игры, конкурсы, зимние забавы, сюрпризы и, конечно, подарки

Где: Центральная площадь

Фото: архив редакции

28 ДЕКАБРЯ

12:00-13:00 - Детское интерактивное представление

Где: Центральная площадь, главная сцена

12:00-14:00 - Мастер-классы для взрослых и детей: «Оригами – новогодняя игрушка», «Рождественский ангел»

Где: Выставочный павильон у круглого фонтана

19:00 - Новогодние гулянья с Тол Бабаем. Новогоднее представление с участием удмуртского Тол Бабая и сказочных героев

Где: Центральная площадь

29 ДЕКАБРЯ

12:00-13:00 - Детское интерактивное представление

Где: Центральная площадь, главная сцена

12:00-14:00 - Мастер-классы для взрослых и детей: «Новогодняя снежинка», «Веселый снеговик», «Сувениры-подарки к Новому году», «Новогодняя гирлянда»

Где: Выставочный павильон у круглого фонтана

19:00 - Благотворительная акция с зоозащитниками и приютами для бездомных «Я дома!», театрализованное представление от кинологических клубов «Собачий вальс». Мероприятие посвящено уходящему году Собаки. Каждый родитель в этот день может подарить своему ребенку не только приятное времяпрепровождение в кругу любимых питомцев, но и исполнить заветную мечту ребенка – обрести четвероногого друга. Гостей праздника ждут конкурсы, сюрпризы и показательные выступления кинологических клубов

Где: Центральная площадь

30 ДЕКАБРЯ

12:00-13:00 - Детское интерактивное представление

Где: Центральная площадь, главная сцена

12:00-14:00 - Мастер-классы для взрослых и детей «Елочная игрушка», «Объемная снежинка»

Где: Выставочный павильон у круглого фонтана

19:00 - Презентация программ «Ижевск новогодний». Здесь пройдет презентация ярких мероприятий, запланированных в новогодние каникулы на открытых площадках города: Центральная площадь, парк Кирова, Сити фест, Открытый сад, зоопарк, Лудорвай и других

Где: Центральная площадь

31 ДЕКАБРЯ

12:00-13:00 - Детское интерактивное представление

Где: Центральная площадь, главная сцена

20:00-03:00 - Новогодняя ночь «Ижевск карнавальный». В программе дискотека, видеопоздравление главы Ижевска и главы Удмуртии, интерактивная праздничная программа, видеопоздравление президента России и шоу-дискотека

Где: Центральная площадь

Фото: архив редакции

1 ЯНВАРЯ

12:00-13:00 - Семь неожиданных чудес от дворника-художника. Местный художник меняет газонокосилку и лопату на снегоход «Буран». Каждый день на полотне пруда будет появляться новая картина от Семена Бухарина

Где: Набережная пруда

12:00-13:00 - Детское интерактивное представление

Где: Центральная площадь, главная сцена

2 ЯНВАРЯ

12:00-13:00 - Семь неожиданных чудес от дворника-художника. Местный художник меняет газонокосилку и лопату на снегоход «Буран». Каждый день на полотне пруда будет появляться новая картина от Семена Бухарина

Где: Набережная Ижевского пруда

12:00-13:00 - Детское интерактивное представление

Где: Центральная площадь, главная сцена

12:00-16:00 - Фестиваль дворовых игр. Снежки и нешуточные дворовые войны! Бампербол, городки валенками, санные эстафеты и парад саней! Вспомнить эти забавы предлагают и ижевчанам: проверить меткость снежка, ловкость клюшки и качество метания валенок – таких воспоминаний не найти в интернете

Где: Парк Кирова

18:00-19:00 - Театральный фестиваль. Для ижевчан выступят актеры местных театров «Молодой человек», LUNA, «3Ко», «Птица», а также пермского театра «Бис» и сарапульского театра-студии «Точка»

Где: Выставочный павильон у круглого фонтана

19:00 - Уникальное свето-видеошоу, концерт группы «Ундервуд». В Год театра фасад здания Правительства Удмуртии превратится в театральную сцену: под звуки музыки П.И. Чайковского оживут известные образы из произведений великого композитора – «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Вальс цветов». После светового шоу ижевчан ждет выступление группы «Ундервуд»

Где: Центральная площадь

Фото: undervud.ru

3 ЯНВАРЯ

12:00-13:00 - Семь неожиданных чудес от дворника-художника. Местный художник меняет газонокосилку и лопату на снегоход «Буран». Каждый день на полотне пруда будет появляться новая картина от Семена Бухарина

Где: Набережная пруда

12:00-13:00 - Детское интерактивное представление

Где: Центральная площадь, главная сцена

12:00-14:00 - Мастер-классы для взрослых и детей: «Снежинка», «Зимний сюрприз», «Сувениры-подарки к Новому году», «Символ Новый год», «Поросенок Пеппита», «Новогодняя гирлянда»

Где: Выставочный павильон у круглого фонтана

12:00-16:00 - Фестиваль «Открытая Варежка». В программе зимний волейбол в варежках (2 категории участников – смешанные команды и мужские команды), множество конкурсов и занятий, непременным условием выполнения которых станет «сделай все и варежки не сними!», а также ярмарка, мастер-классы и развлечения

Где: парк Кирова

18:00-19:00 - Театральный фестиваль. Для ижевчан выступят актеры местных театров «Молодой человек», LUNA, «3Ко», «Птица», а также пермского театра «Бис» и сарапульского театра-студии «Точка».

Где: Выставочный павильон у круглого фонтана

19:00 - Фестиваль «Свет. Холод. Огонь» и танцевальный флэшмоб «Удмуртия зажигает!». Впервые представят театр огня, световое и пиротехническое шоу. Завершится фестиваль флэшмобом, в котором будут участвовать 100 человек в светящихся жилетах

Где: Центральная площадь

4 ЯНВАРЯ

12:00-13:00 - Семь неожиданных чудес от дворника-художника. Местный художник меняет газонокосилку и лопату на снегоход «Буран». Каждый день на полотне пруда будет появляться новая картина от Семена Бухарина

Где: Набережная пруда

12:00-13:00 - Детское интерактивное представление

Где: Центральная площадь, главная сцена

12:00-14:00 - Мастер-классы для взрослых и детей: «Новогодняя шишка», «Волшебные ленты», «Ёлочная игрушка», «Объемная снежинка»

Где: Выставочный павильон у круглого фонтана

12:00-15:00 - Фестиваль креативных саней «Лечу как хочу!». Для участия необходимо придумать и изготовить оригинальное зимнее транспортное средство, подать заявку в свободной форме на участие в фестивале и принять участие в конкурсном спуске с горки. Участники будут соревноваться не только в скорости своего зимнего транспортного средства, но и в его оригинальности. Перед стартом состоится парад участников

Где: Набережная пруда

12:00-16:00 - Забег Дедов Морозов. Поучаствовать в забеге могут все желающие. Главное условие – костюм зимнего волшебника. Кстати, каждый участник получит подарок!

Где: Парк Кирова

16:00 - Рождественская вечерняя лыжная гонка. Один из самых ярких зимних любительских проектов ежегодно собирает более 300 спортсменов, в том числе из Башкирии, Пермского края и Татарстана. Соревнования сопровождаются ярким огненным шоу и бесплатным горячим чаем для всех желающих. Торжественная церемония открытия мероприятия состоится в 16:00, начало стартов – в 17:00. В рождественском лыжном забеге принимают участие спортсмены от 17 лет и старше. Соревнования проходят на профессионально подготовленных и освещаемых в вечернее время трассах 2,5 км, 5 км и 7,5 км спорткомплекса

Где: СОЛК им. Г.А. Кулаковой

18:00-19:00 - Театральный фестиваль. Для ижевчан выступят актеры местных театров «Молодой человек», LUNA, «3Ко», «Птица», а также пермского театра «Бис» и сарапульского театра-студии «Точка»

Где: Выставочный павильон у круглого фонтана

19:00 - Фестиваль помощников Деда Мороза. Шоу-программа с участием ярких творческих коллективов города и его гостей. Каждый желающий в этот день может примерить роль помощника Деда Мороза и сделать кого-то чуточку счастливей. Здесь же состоится награждение победителей Забега Дедов Мороза и заезда Дедов Морозов

Где: Центральная площадь

5 ЯНВАРЯ

10:00-14:00 - Фестиваль рыбалки «Золотая лунка». На фестивале выберут победителей в разных номинациях: самая большая рыба, самая первая рыба, самый большой улов, самый взрослый участник

Где: парк Кирова

12:00-13:00 - Семь неожиданных чудес от дворника-художника. Местный художник меняет газонокосилку и лопату на снегоход «Буран». Каждый день на полотне пруда будет появляться новая картина от Семена Бухарина

Где: Набережная пруда

12:00-13:00 - Детское интерактивное представление

Где: Центральная площадь, главная сцена

12:00-14:00 - Мастер-классы для взрослых и детей: «Брошь «Новогодний сувенир», «Новогодние мелодии»

Где: Выставочный павильон у круглого фонтана

12:00-16:00 - Зимний фестиваль «НаРавных» для людей с ограниченными возможностями здоровья

Где: парк Кирова

18:00-19:00 - Театральный фестиваль. Для ижевчан выступят актеры местных театров «Молодой человек», LUNA, «3Ко», «Птица», а также пермского театра «Бис» и сарапульского театра-студии «Точка».

Где: Выставочный павильон у круглого фонтана

19:00 - Фестиваль диджеев на приз Главы города Ижевска. Развлекательная программа с шестью диджеями. Специальный гость – Dj Riga из Москвы

Где: Центральная площадь

Фото: архив редакции

6 ЯНВАРЯ

12:00-13:00 - Семь неожиданных чудес от дворника-художника. Местный художник меняет газонокосилку и лопату на снегоход «Буран». Каждый день на полотне пруда будет появляться новая картина от Семена Бухарина

Где: Набережная пруда

12:00-13:00 - Детское интерактивное представление

Где: Центральная площадь, главная сцена

12:00-14:00 - Мастер-классы для взрослых и детей: «Зимняя сказка», «Новогодние чудеса», «Символ Новый год», «Поросенок Пеппита»

Где: Выставочный павильон у круглого фонтана

12:00-15:00 - Финал городского турнира по взятию снежной крепости. С 15 декабря по 20 декабря на территориях образовательных организаций будут построены зимние крепости. На самых лучших крепостях состоятся отборочные этапы: с 20 по 25 декабря среди образовательных организаций, со 2 по 5 января – среди жителей районов Ижевска. Финал состоится на набережной

Где: Набережная пруда

18:00-19:00 - Театральный фестиваль. Для ижевчан выступят актеры местных театров «Молодой человек», LUNA, «3Ко», «Птица», а также пермского театра «Бис» и сарапульского театра-студии «Точка»

Где: Выставочный павильон у круглого фонтана

19:00 - Концерт группы «Волга-Волга» и рождественские гулянья. На рождественских гуляньях «Ночь перед Рождеством» ижевчан ждет концерт группы «Волга-Волга», а также интерактивная площадка с русскими песнями, потешками, играми и забавами

Где: Центральная площадь

Фото: архив редакции

7 ЯНВАРЯ

9:30-12:00 - Рождественский полумарафон. Участникам соревнований будут представлены дистанции 3, 10 и 21 км. Также будет организован отдельный старт для детей «Детский забег на 1 км». В нем примут участие дети до 10 лет, малыши могут бежать в сопровождении одного из родителей. Участники пробегут по живописной территории парка, рельеф которого довольно ровный, без крутых спусков и подъемов. Покрытие представляет собой хорошо утоптанные снежные дорожки. На дистанциях 10 км и 21 км будет предусмотрен один пункт питания. Стартовый городок расположится на территории стадиона «Купол», где будут находиться отапливаемая зона регистрации, раздевалки и камера хранения. Всех участников на финише ждет оригинальная медаль и горячий чай

Где: парк Кирова

12:00-13:00 - Семь неожиданных чудес от дворника-художника. Местный художник меняет газонокосилку и лопату на снегоход «Буран». Каждый день на полотне пруда будет появляться новая картина от Семена Бухарина

Где: Набережная пруда

12:00-13:00 - Детское интерактивное представление

Где: Центральная площадь, главная сцена

12:00-16:00 - Финал городского турнира «Хоккей на валенках»

Где: площадь у зоопарка

14:00-15:00 - Рождественские гуляния

Где: Площадь у Свято-Михайловского собора

18:00-19:00 - Театральный фестиваль. Для ижевчан выступят актеры местных театров «Молодой человек», LUNA, «3Ко», «Птица», а также пермского театра «Бис» и сарапульского театра-студии «Точка»

Где: Выставочный павильон у круглого фонтана

Не пропусти!

С 25 декабря по 7 января - Новогодняя ярмарка

Новогодняя ярмарка

Когда: 25−28 декабря, 10:00-19:00; 29 декабря, 10:00-16:00

Где: На нижней площадке Центральной площади, в павильоне между кинотеатрами

Новая ярмарка Нового года

Когда: 3 января, 12:00-19:00; 4−6 января, 10:00-19:00; 7 января, 10:00-16:00

Где: На нижней площадке Центральной площади, в павильоне между кинотеатрами

Ярмарочная галерея

Когда: 25−30 декабря, 10:00-21:00; 31 декабря, 10:00-3:00; 1 января, 12:00-21:00; 2−8 января, 10:00-21:00

Где: В домиках на верхней площадке Центральной площади