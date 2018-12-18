2018-12-18T16:20:50+03:00
Общество

Как долго ижевчане должны ждать «скорую помощь»?

И какие еще сроки лечения обязана соблюдать медицинская организация
Мария МЕРЗЛЯКОВА
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Фото: архивФото: архив
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Как быстро должна приезжать скорая помощь? Сколько можно ждать номерок на УЗИ? И в течение какого срока должны направить к узкому специалисту? Вопросы, которые часто задают пациенты. Ответы на них попробовала найти «Комсомолка».

В сфере ОМС существуют нормативы оказания медицинской помощи. Зная их, можно отстоять свои права в поликлинике и вовремя получить услуги, предусмотренные по полису ОМС.

Плановая медицинская помощь

К этому виду помощи относят состояния, не угрожающие жизни пациента.

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Исключение - специализированная медпомощь. Это лечение в условиях стационара. Ее должны оказать в течение не более 30 календарных дней со дня выдачи направления. А для пациентов с онкологическими заболеваниями - не более 14 календарных дней с момента установления диагноза.

Скорая медицинская помощь

Скорая помощь оказывается при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. При необходимости осуществляется транспортировка больных до медучреждения. Время прибытия бригад «скорой»для экстренных случаев - не более 20 минут с момента вызова. Отказ не допускается, даже если у пациента на руках нет полиса ОМС.

При этом болевой синдром при остеохондрозе, повышение температуры тела у взрослых, незначительное увеличение артериального давления - это состояние, требующее оказания неотложной помощи. В таком случае лучше обратиться в свою поликлинику по месту прикрепления, где вам окажут медицинскую помощь в течение 2 часов.

Фото: архив

Фото: архив

Неотложная медицинская помощь

Неотложную помощь должны оказать при внезапных острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний, но тех, которые не угрожают жизни пациента. Срок ожидания оказания первичной помощи в неотложной форме - не более 2 часов с момента обращения пациента в больницу.

- При возникновении вопросов, связанных со сроком оказания помощи, следует обращаться в администрацию медучреждения или к страховому представителю в страховой компании, выдавшей полис ОМС. Если вопрос не могут решить ни в поликлинике, ни в страховой, следует обратиться в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования на горячую линию 8800-301-33-37, - говорит начальник отдела по организации защиты прав застрахованных ТФОМС УР Ирина Михайловна Никулина.

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