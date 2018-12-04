В Ижевске выступила рок-группа Lumen

30 ноября в пабе Пинта вторую часть юбилея вместе с ижевчанами отметила группа Lumen. В 2018 году музыкальному коллективу исполнилось 20 лет, в честь этого они устроили настоящий сюрприз для любителей творчества – в этом туре они отыгрывают акустическую программу.

Посетители концерта начали собираться задолго «до». Из-за этого перед входом собралась небольшая очередь. Но даже это не испортило настроение и когда группа появилась на сцене, зал взорвался аплодисментами.

Перед концертом желающие могли сделать снимок в фотозоне "Нашего радио" Фото: Ильяс Бекмансуров

«Концерт получился «моим»

Не только публика ждала концерта Lumen, но и музыканты ждали встречи с ижевчанами. Фронтмен группы Тэм Булатов тепло поприветствовал зрителей и предупредил, что песни в программу исполнители выбрали сами. Это произошло по простой причине: жители Ижевска выбрали те композиции, которые уже звучали в весеннем концерте. Никто не обиделся.

- Знаете, я в первый раз на концерте вообще, до этого момента не встречалась ни с кем из музыкантов лично. И активно участвовала в выборе песен – было ощущение, что концерт готовится для меня, - делится ижевчанка Наталья. – Поэтому, когда услышала, что сет-лист группа выбирала сама, немного расстроилась. Но прозвучала первая песня, вторая… И я поняла, что расстраивалась зря, концерт и вправду получился «моим». Бешеная энергетика. Моя первая встреча с Lumen и такая заряжающая, теплая и трогательная.

«Еще одна новь»

Фото: Ильяс Бекмансуров

И прогремела музыка, и начался концерт. Зал буквально взрывался голосами тысячи поклонников. «Космонавт», «Три пути», «Не надо снов», «Государство», «Сид и Нэнси»…

А перед исполнением песни «Кофе» Тэм спросил:

- Как заканчивается строчка «Еще один день, еще одна…»?

- Ночь! – раздался единый крик.

- Нет, там все рифмы на «овь», заканчивается куплет «Еще одна новь», договорились?

Конечно, договорились! А лидер группы временами проверял, точно ли в голове уложилась новая информация. Проверил. Уложилась.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Флэшмоб мира, «огня» и Lumen

На композиции «Голоса мира» зал устроил ставший традиционным флэшмоб. Над головами зрителей появился символ мира – знак «пацифика», он сменился вырезанными из бумаги сердцами с надписью «Мы вас Lumen».

«Гореть»… Эта песня у многих связана с чем-то личным, сокровенным. С тем, о чем не хочется говорить вслух. Во время исполнения зал сел. Причем буквально! На пол. А в середине композиции инициативная группа зажгла бенгальские огни!

О сюрпризах договорились заранее – в группе «ВКонтакте» проходило обсуждение.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Слово зрителю

Отгремел двухчасовой концерт. Но зал опустел не скоро. Кто-то стоял в одиночестве, осмысливая происходящее.

- И говорить ничего не хочется, - рассказала ижевчанка Анастасия. – На каких-то песнях и расплакаться успела, на каких-то – вдоволь наулыбаться. Эмоции разные, но очень нужные. Спасибо музыкантам, организаторам и зрителям. С первых аккордов почувствовала себя в полной гармонии. На этом концерте мы были как одна большая семья.

А кто-то увлеченно беседовал с другими поклонниками творчества.

- На творчество Lumen меня подсадили дети, и с тех пор я и слушаю. И на концерт вот пришла с младшей дочкой. Старшая тоже фанат, но сегодня с нами пойти не смогла, - делится Наталья. – На весеннем концерте они были вместе.

От первого лица

Впечатлениями о концерте традиционно поделился и гитарист коллектива Игорь Мамаев:

- Ижевск! Спасибо за такой прием. У вас всегда круто, и с электрической и с акустической программой. К Ижевску я давно питаю теплые чувства. Мало кто знает, но во времена первого тура мы знатно паниковали. За месяц с небольшим у нас была 1(!) гостиница. И было это в Ижевске. С тех пор люблю этот город и людей, которые в нем живут, дух рока здесь жив и крепчает. Спасибо еще раз, и надеюсь, увидимся на «Улетай».

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