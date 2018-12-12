«Полетели!»: в Ижевске прошел концерт Вадима Самойлова

8 декабря в столице Удмуртии прошел концерт Вадима Самойлова, основателя и вокалиста легендарной рок-группы «Агата Кристи». Выступление состоялось в пабе «Пинта», и было посвящено тридцатилетию коллектива. Музыкант выступил по приглашению концертного агентства «Драйв групп».

Напомним, что группа распалась еще в 2010 году, просуществовав 20 лет. Но Вадим Самойлов до сих пор продолжает проект «Агата Кристи».

Перед концертом желающие могли сделать снимок в фотозоне "Нашего радио"

«Мы их очень любим…»

К юбилею лидер рок-группы выпустил новый сингл «Где-то между», но на концерте звучали и ностальгические композиции «VivaKalman!», «Чёрная луна», «Сказочная тайга», «Позорная звезда» на которых выросло не одно поколение.

- Мы ждем больше, наверное, ностальгии по «Агате Кристи» 90-х и тех годов, когда мы в принципе о них узнали. Мы их очень любим, и хотим окунуться в эту атмосферу «Агаты», которую они нам создали в те года, - поделилась своими ожиданиями фанатка Елена Волкова.

За 30 минут до выхода группы на сцену ижевчане и гости города начали аплодировать, петь песню «Как на войне», зазывая Вадима Самойлова. Концерт начался с показа архивного видео рок-группы, в зале затаилась тишина. Каждый вспомнил годы своей молодости и, конечно же, становление группы «Агата Кристи».

Фото: Софи Гусарова

Яркие эмоции

Одними из первых стали песни «Инспектор По…», «Канкан» и «Ты уходишь». Каждая композиция сопровождалась светомузыкой и видеорядом. На протяжении всего юбилейного концерта Вадим танцевал, взаимодействовал с участниками группы, заряжая невероятной энергией своих зрителей.

А после исполнения песни «Щекотно» лидер рок-группы наконец-то обратился к залу: «Ну что, Ижевск, как настроение? Полетели!». И зал взорвался аплодисментами, все начали прыгать и показывать символичный для рока жест – «козу».

Кстати, песни «Нисхождение», «Ковер-вертолет» и «Два корабля» Самойлов просил петь зрителей, и лишь изредка подпевал им. Самая романтичная композиция вечера – «Я не забуду о тебе». Когда певец исполнял ее, влюбленные пары танцевали и признавались друг другу в любви.

Фото: Софи Гусарова

«Да здравствует музыка!»

Во время исполнения каждой песни на юбилейном концерте рок-группы «Агата Кристи» создавалась особая атмосфера. В один момент люди плясали и смеялись, но уже через секунду могли начать плакать.

Особенно зрителям запомнились песня «Вечная любовь», Вадим зажимал нос, чтобы придать композиции иное исполнение. А лиричную песню «Эпилог (До)» Самойлов аккомпанировал на синтезаторе, оставшись один на сцене.

После исполнения песни «Опиум для никого» вокалист крикнул: «Да здравствует музыка!», и одарил своей улыбкой слушателей.

Фото: Софи Гусарова

Зал кричал: «Еще!»

Концерт продолжался 2,5 часа, финальной стала композиция «До свидания, малыш». Но зал не хотел прощаться с кумиром:

-Еще! Еще! – кричали зрители.

Через пару минут Вадим Самойлов вышел на сцену и порадовал слушателей песней «Новая жизнь».

-Мира Вам, и согласия. Будьте счастливы!» - произнес легендарный исполнитель и закончил юбилейный концерт.

Казалось, что публика только «разогрелась», концерт прошел за одно мгновение. Сергей из Ижевска, фанат рок-группы «Агата Кристи» рассказал нам, что с нетерпением ждет нового концерта:

-Каждый концерт Вадима Самойлова, как новое дыхание. В прошлом году, в марте, я тоже ходил на концерт «Агаты Кристи». Конечно, юбилейный концерт пропустить не мог. Ждем их нового визита в Ижевск. Было круто!

Фото: Софи Гусарова

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