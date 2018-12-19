Пожар в Сарапуле: Детей спасали через окно второго этажа

В среду, 19 декабря, около 4 четырех утра в Сарапуле произошел страшных пожар - на улице загорелся двухэтажный деревянный дом. В тот момент в здании находилось 15 человек, в том числе шесть детей. Известно, что один ребенок и трое взрослых погибли, несколько человек в больнице. Подробности выяснила «Комсомольская Правда» - Ижевск».

ДЫМ ПОЧУВСТВОВАЛ ОДИН ИЗ ЖИЛЬЦОВ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Первым запах гари почувствовал один из жильцов. Мужчина сориентировался быстро –разбудил соседа, а после вместе с ним оббежал все здание, чтобы предупредить остальных. К тому моменту, как жильцы проснулись, в дыму был практически весь дом. Огонь зона за зоной охватывал здание. Нужно было спасать детей.

- Когда первые жильцы оказались на улице, они начали принимать детей со второго этажа, потом смогли спастись и взрослые. К сожалению, 86-летняя женщина из одной квартиры, 32-летняя женщина, 59-летняя женщина и 13-летний подросток из другой квартиры погибли, - рассказал заместитель начальника по управлению надзорной деятельностью, начальник отдела дознания административной практики ГУ МЧС по Удмуртии Андрей Татаркин.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Пожарные подразделения прибыли на место буквально через четыре минуты, но к этому моменту дом уже пылал. К тушению пожара привлекли 35 единиц техники, 64 человека, из них от МЧС России 44 человека, 15 единиц техники. В 4.31 объявили локализацию. Из пожара удалось спасти 11 человек, включая 5 детей. Три сестры (7,4 и 3 лет) доставлены в больницу с легким отравлением угарным газом, еще одна женщина получила перелом и также была госпитализирована.

ОТКРЫТЫ ПУНКТЫ ПОМОЩИ

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, специалисты выясняют точную причину пожара. Есть две версии – неосторожное обращение с огнем и нарушение пожарной безопасности при использовании электрических приборов. Тем временем, в Сарапуле провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

- Были приняты меры к оказанию материальной помощи и расселению жителей, - добавил Андрей Татаркин.

Сейчас на месте дома остались лишь обугленные деревяшки. Восстановлению он не подлежит. Те, кто смог спастись из здания, находятся у друзей и знакомых. В администрации Сарапула развернут штаб по оказанию первой необходимой помощи пострадавшим и их родственникам. В городе открыты пункты по сбору теплых вещей: ДК «Электрон», ДК «Заря» и Центральная библиотека (ул.Советская,69).

Работает горячая телефонная линия 8 (34147) 2-56-44

Фото: пресс-служба администрации Сарапула