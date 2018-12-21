Уроженец Ижевска, работающий на телеканале «Россия 1»: «Самое сложное в работе с Президентом - ждать»

Ижевчане знают двух Александров Балицких. Политолога и журналиста. Отца и сына. Двенадцать лет назад Балицкий-младший уехал из Ижевска в Москву отчасти из-за того, что его постоянно сравнивали со знаменитым отцом. Прошло время и теперь уже Балицкого-старшего непременно спрашивают о сыне. Это тот случай, когда отец за сына отвечает. Но на этот раз Александр-младший сам пришел в студию радио «Комсомольская правда - Ижевск» и рассказал о специфике работы с Владимиром Путиным и путешествии на край света.

- Саша, почему ты так редко бываешь в Ижевске?

- Такой график. Меня отпускают в отпуск максимум на неделю. И если все едут к морям и океанам, то я - в Ижевск. Как это ни странно, но в отпуск хочется приехать именно сюда, домой.

- Домой? Все еще считаешь себя ижевчанином?

- Нет. Возможно, со стороны это будет выглядеть как московский снобизм, но я не сноб. Просто уже 12 лет не живу в Ижевске и вряд ли могу назвать себя ижевчанином. Хотя и в Москве бываю редко.

- Мы следим за твоими перемещениями по миру по сюжетам в «Вестях». Подсчитывал, сколько городов, стран объехал за эти годы?

- Все хочу на карте отметить места, в которых побывал, но никак не соберусь. На самом деле их не так много, если сравнивать с коллегами. Но без поездок я уже не могу. Если больше недели нахожусь в Москве, начинаю изнывать, просить продюсеров отправить меня куда-нибудь. Но, как правило, команда: «Надо ехать!» поступает быстрее.

«Люблю свою работу за возможность побывать там, куда бы сам никогда не добрался. Хотя все же чаще вижу заморские красоты из окна иллюминатора».

С МИКЛУХО-МАКЛАЕМ В ПАПУА-НОВУЮ ГВИНЕЮ

- Одна из твоих последних командировок была на остров Папуа-Новая Гвинея. С делового мероприятия в соцсетях у тебя исключительно фотографии с папуасами. Как ты до них добрался?

- В Новую Гвинею мы давно планировали отправиться вместе двоюродным праправнуком Николая Миклухо-Маклая (первым белым человеком, который добрался до этого континента - Прим. ред.). Праправнук великого путешественника живет сейчас в Питере, он полный его тезка, продолжает дело предка. Но потом посчитали, что экспедиция обойдется дорого. И тут такая удача - саммит стран АТЭС.

Было немного времени, и Миклухо-Маклай-младший провел нас по деревням, в которых когда-то бывал его прапрадед. Мы нашли потомков туземцев, которые встречались с великим русским путешественником. Быт папуасов ничем не отличается от того, что был двести-триста лет назад. Они живут в домах на сваях, хотя рядом строятся небоскребы, ходят в перьях, с раскрашенными лицами, в набедренных повязках - и это не показуха для туристов. Но при этом у всех есть мобильные телефоны.

За такие моменты я благодарен своей работе. Сам бы никогда туда не добрался. Хотя все же чаще вижу заморские красоты из окна иллюминатора: прилетели - поработали - улетели.

Александр налаживает российско-папуасские отношения.

- Не все твои командировки такие мирные. Ты не раз бывал и в горячих точках.

- Не назову себя военным журналистом. В горячие точки я попадал только потому, что оказывался под рукой. В случае с поездкой в Ливию, когда Каддафи еще был жив, нужно было за полчаса найти свободного журналиста, владеющего английским языком. Так подвернулся я.

- Было страшно?

- В такие моменты не думаешь об опасности. Все мысли о том, как проникнуть, как снять, как передать. Хотя картинка военных действий, которая используется в сюжетах, чаще всего обменная. В своей работе журналист должен минимизировать риски, чтобы не допустить трагедии. Сейчас этому уделяется большое внимание. Раньше такого не было.

Когда я ездил в Ливию, в 2010-м или 2011 году, у меня даже бронежилета не было. Ни я, ни мои коллеги его просто не взяли - это же лишний вес, а в командировке нужно быть мобильным. Совсем иначе уже тогда к вопросам собственной безопасности относились фирмачи - съемочные группы западных телеканалов. У них все было на высшем уровне. Сейчас и у нас так же: каски, бронежилеты, страховка - все это у журналистов, операторов есть. Работает правило - ни один материал не стоит жизни.

РАБОТА В КРЕМЛЕВСКОМ ПУЛЕ: УСПЕТЬ ЗА 15 МИНУТ

- Последние три года ты журналист кремлевского пула. Что самое сложное в работе с президентом?

- Ждать. Как правило, у президента все всегда затягивается. Бывает, приходится ждать пять-шесть часов, а эфир не сдвинешь. Если выход сюжета запланирован на 20.02, значит он должен быть готов к этому времени. Даже если совещание началось в 19.30. Это, конечно, стресс. Постоянно боишься не успеть, все делаешь на бегу.

- По твоим сюжетам не скажешь, что они были сделаны на скорую руку.

- Спасают какие-то шаблоны, заготовки, которые выстраиваешь в голове. При всем при этом я пишу долго, а зачастую надо успеть за 15 минут.

- 15 минут на полноценный сюжет!?

- Да, на 3-4 минутный сюжет. При этом пишешь чуть ли не на коленке, а вокруг все бегают, кричат. Многие не выдерживают такого ритма и отказываются от работы в пуле. Но новостная журналистика - это то, что мне больше всего нравится. В меньшей степени я люблю документальные, авторские проекты, ток-шоу. Считаю, что основа журналистики - это все-таки репортерство.

Я часто сравниваю свою работу с конвейером: сделал - забыл. Может быть, это неправильно, но если я буду пропускать через себя сюжеты - будь это репортаж из детского онкоцентра или еще что-то, лучше никому не будет. Поэтому я перелистываю страницу и работаю дальше.

Как заводчане, которые стоят у станка и закручивают гайки, так и я: сегодня закрутил одну, завтра пойду закручивать следующую. Можно назвать это профессиональной деформацией, но мне так работать удобнее.

Вести за кадром: условия работы в кремлевском пуле порой далеки от идеальных.

Вести за кадром: условия работы в кремлевском пуле порой далеки от идеальных.

- Не могу не спросить, какой Путин в жизни?

- Какой на экране, такой и в жизни: сдержанный, корректный, достаточно скромный и очень жесткий. Что мне всегда в нем нравилось, так это острый оперативный ум. Он быстро реагирует на любую реплику, всегда внимательно слушает собеседника, сухие чиновничьи отчеты на совещаниях. Может пошутить, и это будет не домашняя кавээновская заготовка, а экспромт.

- На ежегодной пресс-конференции Путин обращается к некоторым журналистам по имени. Знает ли он, кто такой Александр Балицкий?

- Думаю, что нет. За три года работы в пуле мне не довелось пообщаться с президентом один на один. И за руку мы ни разу не здоровались. Хотя однажды на приеме в Кремле, посвященном 25-летию «Вестей», оказались за соседними столиками. Сидели практически спинами друг к другу.

«НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНО СМОТРЕТЬ НА ДЯДЕК В КОСТЮМАХ»

- Сейчас многие говорят, что журналистики в России нет. Согласен ли ты с этим мнением?

- Отчасти. Журналистика меняется. Сейчас она более авторская, оценочная, хотя нас учили, что журналистика должна быть независимой, сдержанной, беспристрастной. Ссылались при этом на опыт ВВС. Но все это ерунда, нет беспристрастной журналистики.

Я считаю, что мы работаем честно, рассказываем о том, что видим, передаем свои чувства и ощущения. Поэтому о беспристрастности речи быть не может. Кто-то может называть это пропагандой. И пусть. Нас же учили, что журналистика должна воспитывать, обучать. Так и сейчас мы закладываем определенные идеи. Право человека - соглашаться с ними или нет. Не нравится - всегда можно переключиться на другой канал или перейти на другой сайт.

- Еще одно мнение: телевидение умирает, будущее за Интернетом.

- Каждое утро я получаю поминутные рейтинги по всем телеканалам и вижу, что интерес к телевидению есть, и он огромный. Все плюются, жалуются, что не могут это смотреть, но смотрят. Не по инерции, а потому что интересно.

- Какой твой сюжет показал самый высокий рейтинг?

- Рейтинги своих сюжетов я не отслеживаю, в основном смотрю материалы коллег. Всегда интересно посмотреть, как они отработали ту же самую тему или мероприятие, какой ход придумали, чтобы привлечь внимание аудитории. Зритель не хочет смотреть на важных дядек в костюмах и галстуках. Даже если они принимают решения, от которых зависит наша жизнь. Поэтому мы всегда снимаем околоофициозные вещи, простых людей.

- Вот уже 12 лет ты верен телеканалу «Россия». Поступали ли тебе предложения сменить «кнопку»?

- Такие предложения были. Одно время я и сам хотел уйти, но потом решил, что не стоит этого делать. Это связано с моей ленью, прежде всего. Не хочу снова что-то кому-то доказывать с пеной у рта, поэтому пока ничего кардинально не меняю.

- Но невозможно постоянно жить в таком бешеном ритме.

- Бывают моменты, когда, устав от напряженного графика, ловлю себя на мысли: лучше бы ты занимался чем-нибудь другим. С другой стороны, прекрасно понимаю, что больше ничего в этой жизни не умею. Пока мне интересно то, чем я занимаюсь. Пропадет интерес - уйду из профессии тотчас же.

ДОСЬЕ

Александр Балицкий

Родился в Ижевске в 1981 году.

Окончил факультет социологии и философии УдГУ и журфак Российского университета дружбы народов.

Работал корреспондентом в телекомпании ТВС и ГТРК «Удмуртия».

В 2006 году переехал в Москву, с тех пор работает на телеканале «Россия 1». Начинал в программе «Вести. Дежурная часть», позже перешел в «Вести». Не раз бывал в командировках в Сирии и Ливии.

В 2013 году возглавил представительство ВГТРК на Украине. В июне 2014 года все федеральные каналы показали видео, на которых запечатлено, как депутат Ляшко набрасывается на Александра Балицкого и грубо выгоняет его из Верховной рады.

В 2016 году вернулся в Москву. С тех пор работает журналистом в кремлевском пуле.

Фото: личный архив Александра Балицкого