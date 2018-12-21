2018-12-21T14:00:40+03:00
Общество

Уроженец Ижевска, работающий на телеканале «Россия 1»: «Самое сложное в работе с Президентом - ждать»

Александр Балицкий о работе в программе «Вести», поездке в Папуа-Новую Гвинею и военных командировках
Светлана СЫРЫГИНА
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Александр Балицкий 12 лет назад уехал из Ижевска и сейчас работает в кремлевском пуле - рассказывает телезрителям о работе Владимира Путина.Александр Балицкий 12 лет назад уехал из Ижевска и сейчас работает в кремлевском пуле - рассказывает телезрителям о работе Владимира Путина.Фото: Сергей ГРАЧЕВ
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Ижевчане знают двух Александров Балицких. Политолога и журналиста. Отца и сына. Двенадцать лет назад Балицкий-младший уехал из Ижевска в Москву отчасти из-за того, что его постоянно сравнивали со знаменитым отцом. Прошло время и теперь уже Балицкого-старшего непременно спрашивают о сыне. Это тот случай, когда отец за сына отвечает. Но на этот раз Александр-младший сам пришел в студию радио «Комсомольская правда - Ижевск» и рассказал о специфике работы с Владимиром Путиным и путешествии на край света.

- Саша, почему ты так редко бываешь в Ижевске?

- Такой график. Меня отпускают в отпуск максимум на неделю. И если все едут к морям и океанам, то я - в Ижевск. Как это ни странно, но в отпуск хочется приехать именно сюда, домой.

- Домой? Все еще считаешь себя ижевчанином?

- Нет. Возможно, со стороны это будет выглядеть как московский снобизм, но я не сноб. Просто уже 12 лет не живу в Ижевске и вряд ли могу назвать себя ижевчанином. Хотя и в Москве бываю редко.

- Мы следим за твоими перемещениями по миру по сюжетам в «Вестях». Подсчитывал, сколько городов, стран объехал за эти годы?

- Все хочу на карте отметить места, в которых побывал, но никак не соберусь. На самом деле их не так много, если сравнивать с коллегами. Но без поездок я уже не могу. Если больше недели нахожусь в Москве, начинаю изнывать, просить продюсеров отправить меня куда-нибудь. Но, как правило, команда: «Надо ехать!» поступает быстрее.

«Люблю свою работу за возможность побывать там, куда бы сам никогда не добрался. Хотя все же чаще вижу заморские красоты из окна иллюминатора».

«Люблю свою работу за возможность побывать там, куда бы сам никогда не добрался. Хотя все же чаще вижу заморские красоты из окна иллюминатора».

С МИКЛУХО-МАКЛАЕМ В ПАПУА-НОВУЮ ГВИНЕЮ

- Одна из твоих последних командировок была на остров Папуа-Новая Гвинея. С делового мероприятия в соцсетях у тебя исключительно фотографии с папуасами. Как ты до них добрался?

- В Новую Гвинею мы давно планировали отправиться вместе двоюродным праправнуком Николая Миклухо-Маклая (первым белым человеком, который добрался до этого континента - Прим. ред.). Праправнук великого путешественника живет сейчас в Питере, он полный его тезка, продолжает дело предка. Но потом посчитали, что экспедиция обойдется дорого. И тут такая удача - саммит стран АТЭС.

Было немного времени, и Миклухо-Маклай-младший провел нас по деревням, в которых когда-то бывал его прапрадед. Мы нашли потомков туземцев, которые встречались с великим русским путешественником. Быт папуасов ничем не отличается от того, что был двести-триста лет назад. Они живут в домах на сваях, хотя рядом строятся небоскребы, ходят в перьях, с раскрашенными лицами, в набедренных повязках - и это не показуха для туристов. Но при этом у всех есть мобильные телефоны.

За такие моменты я благодарен своей работе. Сам бы никогда туда не добрался. Хотя все же чаще вижу заморские красоты из окна иллюминатора: прилетели - поработали - улетели.

Александр налаживает российско-папуасские отношения.

Александр налаживает российско-папуасские отношения.

- Не все твои командировки такие мирные. Ты не раз бывал и в горячих точках.

- Не назову себя военным журналистом. В горячие точки я попадал только потому, что оказывался под рукой. В случае с поездкой в Ливию, когда Каддафи еще был жив, нужно было за полчаса найти свободного журналиста, владеющего английским языком. Так подвернулся я.

- Было страшно?

- В такие моменты не думаешь об опасности. Все мысли о том, как проникнуть, как снять, как передать. Хотя картинка военных действий, которая используется в сюжетах, чаще всего обменная. В своей работе журналист должен минимизировать риски, чтобы не допустить трагедии. Сейчас этому уделяется большое внимание. Раньше такого не было.

Когда я ездил в Ливию, в 2010-м или 2011 году, у меня даже бронежилета не было. Ни я, ни мои коллеги его просто не взяли - это же лишний вес, а в командировке нужно быть мобильным. Совсем иначе уже тогда к вопросам собственной безопасности относились фирмачи - съемочные группы западных телеканалов. У них все было на высшем уровне. Сейчас и у нас так же: каски, бронежилеты, страховка - все это у журналистов, операторов есть. Работает правило - ни один материал не стоит жизни.

РАБОТА В КРЕМЛЕВСКОМ ПУЛЕ: УСПЕТЬ ЗА 15 МИНУТ

- Последние три года ты журналист кремлевского пула. Что самое сложное в работе с президентом?

- Ждать. Как правило, у президента все всегда затягивается. Бывает, приходится ждать пять-шесть часов, а эфир не сдвинешь. Если выход сюжета запланирован на 20.02, значит он должен быть готов к этому времени. Даже если совещание началось в 19.30. Это, конечно, стресс. Постоянно боишься не успеть, все делаешь на бегу.

- По твоим сюжетам не скажешь, что они были сделаны на скорую руку.

- Спасают какие-то шаблоны, заготовки, которые выстраиваешь в голове. При всем при этом я пишу долго, а зачастую надо успеть за 15 минут.

- 15 минут на полноценный сюжет!?

- Да, на 3-4 минутный сюжет. При этом пишешь чуть ли не на коленке, а вокруг все бегают, кричат. Многие не выдерживают такого ритма и отказываются от работы в пуле. Но новостная журналистика - это то, что мне больше всего нравится. В меньшей степени я люблю документальные, авторские проекты, ток-шоу. Считаю, что основа журналистики - это все-таки репортерство.

Я часто сравниваю свою работу с конвейером: сделал - забыл. Может быть, это неправильно, но если я буду пропускать через себя сюжеты - будь это репортаж из детского онкоцентра или еще что-то, лучше никому не будет. Поэтому я перелистываю страницу и работаю дальше.

Как заводчане, которые стоят у станка и закручивают гайки, так и я: сегодня закрутил одну, завтра пойду закручивать следующую. Можно назвать это профессиональной деформацией, но мне так работать удобнее.

Вести за кадром: условия работы в кремлевском пуле порой далеки от идеальных.

Вести за кадром: условия работы в кремлевском пуле порой далеки от идеальных.

Вести за кадром: условия работы в кремлевском пуле порой далеки от идеальных.

Вести за кадром: условия работы в кремлевском пуле порой далеки от идеальных.

- Не могу не спросить, какой Путин в жизни?

- Какой на экране, такой и в жизни: сдержанный, корректный, достаточно скромный и очень жесткий. Что мне всегда в нем нравилось, так это острый оперативный ум. Он быстро реагирует на любую реплику, всегда внимательно слушает собеседника, сухие чиновничьи отчеты на совещаниях. Может пошутить, и это будет не домашняя кавээновская заготовка, а экспромт.

- На ежегодной пресс-конференции Путин обращается к некоторым журналистам по имени. Знает ли он, кто такой Александр Балицкий?

- Думаю, что нет. За три года работы в пуле мне не довелось пообщаться с президентом один на один. И за руку мы ни разу не здоровались. Хотя однажды на приеме в Кремле, посвященном 25-летию «Вестей», оказались за соседними столиками. Сидели практически спинами друг к другу.

«НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНО СМОТРЕТЬ НА ДЯДЕК В КОСТЮМАХ»

- Сейчас многие говорят, что журналистики в России нет. Согласен ли ты с этим мнением?

- Отчасти. Журналистика меняется. Сейчас она более авторская, оценочная, хотя нас учили, что журналистика должна быть независимой, сдержанной, беспристрастной. Ссылались при этом на опыт ВВС. Но все это ерунда, нет беспристрастной журналистики.

Я считаю, что мы работаем честно, рассказываем о том, что видим, передаем свои чувства и ощущения. Поэтому о беспристрастности речи быть не может. Кто-то может называть это пропагандой. И пусть. Нас же учили, что журналистика должна воспитывать, обучать. Так и сейчас мы закладываем определенные идеи. Право человека - соглашаться с ними или нет. Не нравится - всегда можно переключиться на другой канал или перейти на другой сайт.

- Еще одно мнение: телевидение умирает, будущее за Интернетом.

- Каждое утро я получаю поминутные рейтинги по всем телеканалам и вижу, что интерес к телевидению есть, и он огромный. Все плюются, жалуются, что не могут это смотреть, но смотрят. Не по инерции, а потому что интересно.

- Какой твой сюжет показал самый высокий рейтинг?

- Рейтинги своих сюжетов я не отслеживаю, в основном смотрю материалы коллег. Всегда интересно посмотреть, как они отработали ту же самую тему или мероприятие, какой ход придумали, чтобы привлечь внимание аудитории. Зритель не хочет смотреть на важных дядек в костюмах и галстуках. Даже если они принимают решения, от которых зависит наша жизнь. Поэтому мы всегда снимаем околоофициозные вещи, простых людей.

- Вот уже 12 лет ты верен телеканалу «Россия». Поступали ли тебе предложения сменить «кнопку»?

- Такие предложения были. Одно время я и сам хотел уйти, но потом решил, что не стоит этого делать. Это связано с моей ленью, прежде всего. Не хочу снова что-то кому-то доказывать с пеной у рта, поэтому пока ничего кардинально не меняю.

- Но невозможно постоянно жить в таком бешеном ритме.

- Бывают моменты, когда, устав от напряженного графика, ловлю себя на мысли: лучше бы ты занимался чем-нибудь другим. С другой стороны, прекрасно понимаю, что больше ничего в этой жизни не умею. Пока мне интересно то, чем я занимаюсь. Пропадет интерес - уйду из профессии тотчас же.

ДОСЬЕ

Александр Балицкий

Родился в Ижевске в 1981 году.

Окончил факультет социологии и философии УдГУ и журфак Российского университета дружбы народов.

Работал корреспондентом в телекомпании ТВС и ГТРК «Удмуртия».

В 2006 году переехал в Москву, с тех пор работает на телеканале «Россия 1». Начинал в программе «Вести. Дежурная часть», позже перешел в «Вести». Не раз бывал в командировках в Сирии и Ливии.

В 2013 году возглавил представительство ВГТРК на Украине. В июне 2014 года все федеральные каналы показали видео, на которых запечатлено, как депутат Ляшко набрасывается на Александра Балицкого и грубо выгоняет его из Верховной рады.

В 2016 году вернулся в Москву. С тех пор работает журналистом в кремлевском пуле.

Фото: личный архив Александра Балицкого

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