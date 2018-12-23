2018-12-23T15:05:24+03:00
Общество

Погода в Ижевске: всю неделю будет пасмурно и снежно

Прогноз погоды с 24 по 30 декабря
Валерия ШАНЬГИНА
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По данным gismeteo.ru на предстоящей неделе – с 24 по 30 декабря – будет пасмурно. Всю неделю ожидается снег.

В понедельник, 24 декабря, по прогнозам синоптиков, будет пасмурно. На протяжении всего дня ожидается снег. Температура воздуха утром -12 градусов, днем и вечером -10. Ветер юго-восточный, 5-12 м/с.

Во вторник, 25 декабря – пасмурно. Столбик термометра зафиксируется на отметке -13 градусов. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.

Вторая половина среды, 26 декабря, будет снежной и пасмурной. Температура воздуха повысится с -13 до -10 градусов. Ветер юго-восточный, 3-11 м/с.

Утром в четверг, 27 декабря, ожидается сильный снег. К вечеру осадков будет меньше. Температура воздуха -8..-6 градусов. Ветер 3-10 м/с.

В пятницу, 28 декабря, временами возможен небольшой снег. Столбик термометра -10..-7 градусов. Ветер северо-восточный, 1-6 м/с.

В субботу, 29 декабря, и воскресенье, 30 декабря, похолодает до -12 градусов. Весь день синоптики прогнозируют снег. Ветер северный, 4-10 м/с.

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