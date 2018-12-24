В Ижевске фокусник из США показал слабовидящим детям магию

Конец года – время волшебства! Убедиться в этом смогли маленькие ижевчане – слабовидящие дети. 18 декабря их навестил Кевин Спенсер – известный фокусник из Вирджинии, США. Он приехал в Ижевск на 4 дня. «Комсомолке» удалось встретиться с артистом и выяснить, как он исцеляет людей и почему решил этим заниматься.

ПОСЛЕ ДТП СТАЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ

Фото: Ирина Бурцева

Связать свою жизнь с магией Кевин решил, когда ему было 4 года – увидев фокусника по телевизору, он и сам захотел быть иллюзионистом. С годами его желание радовать людей только возросло.

- В этой сфере я уже больше 30 лет. Участвовал в больших магических шоу и путешествовал в группой. В наших представлениях люди исчезали, мы читали мысли! – рассказывает американец.

Какого это – бороться с тяжелыми болезнями – Кевин знает не понаслышке. Около 20 лет назад он сам однажды попал в страшную аварию, сломал позвоночник, заработал инвалидность и проходил долгий курс реабилитации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/683588" frameborder="0"></iframe> Кевин Спенсер в Ижевске. Фокус с шариком и герметичным кубиком..

- Я хорошо понимаю, что испытывают люди, которые столкнулись с инвалидностью. И если говорить о моей реабилитации, то для меня заново учиться делать фокусы – стало важной частью реабилитации. И, поэтому, задал себе вопрос – если изучение фокусов помогло мне, то может помочь и другим, - рассказывает Кевин. – Тогда я и начал работать с детьми.

Идеи для трюков он берет ото всюду. Это интернет, жизнь, сами друзья предлагают ему реализовать ту или иную задумку.

- В моем арсенале очень много фокусов, их сотни! Есть сценические, где много реквизита, есть грандиозные! Но именно с детьми использую небольшие. Это нужно, чтобы развивалась мелкая моторика, - рассказал Кевин.

НЕ ТОЛЬКО ЭМОЦИИ, НО И ОБУЧЕНИЕ

Кевин работает и со взрослыми. На встрече также были слабослышащие и слабовидящие люди. Но их эмоции от фокусов было не отличить от детских! Всякий раз, когда Кевин выполнял тот или иной трюк, бабушки с неприкрытым восторгом спрашивали: «Как это так? Ого!». И было видно, что, хоть немного, но они становятся увереннее в себе.

- Мы долго разрабатывали специальную программу по реабилитации с помощью фокусов. Сейчас пропагандируем ее в 30 странах мира. Если говорить кратко, то установили, что обучая ребенка делать фокусы, мы развиваем пять навыков. Ну это относится не только к детям, но и взрослым, - рассказывает Кевин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/683590" frameborder="0"></iframe> Кевин Спенсер в Ижевске. Фокус с веревками..

Речь идет, о развитии умственных способностей, моторных, социальных и коммуникативных навыков, а также гибкости мышления.

ЕСТЬ ЛИ МАГИЯ?

Кевин уже второй раз в России. Первый раз был в 2017 году, и он тогда посетил Уфу, Челябинск, Екатеринбург. В этом году он уже побывал в Тюмени и вновь Екатеринбурге.

- И тут очень холодно! А у меня нет шапки. Взял только куртку, перчатки и шарф, - делится Кевин.

Кстати, каждый фокус, который делает Кевин, имеет логичное объяснение. Настолько простое, что невольно возникает вопрос – настоящей магии не существует?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/683591" frameborder="0"></iframe> Кевин Спенсер в Ижевске. Фокус с веревками-2..

- Я считаю, что это настоящее волшебство! Ты видишь, как дети, у которых есть проблемы со здоровьем, начинают чувствовать себя увереннее, когда у них что-то получается. И их улыбка – это на самом деле магия, - заключил Кевин Спенсер.