Погода на январь 2019 в Ижевске: жителей ждет потепление и снегопады

По данным синоптиков, начало года будет хоть и пасмурным, но теплым – ижевчане смогут провести время на улице. Так, самым холодным будет 3 января – ночью столбик термометра опустится до -22 градусов.

– Сейчас у нас идет скандинавский антициклон, не сибирский. Морозы будут примерно до -20 градусов, но без обойдется без экстремальных похолоданий. О том, как будет вести себя сибирский антициклон в начал следующего года – говорить сложно. Но так как у нас климатический фон смягчается в последнее время, то я думаю, что ожидать выраженных крещенских морозов не стоит, – предполагает фенолог, природовед кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский.

КАКОЙ БУДЕТ ПОГОДА В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ?*

1 января ожидается пасмурная погода и снегопад. Температура воздуха днем -1°С, в ночь на 2 января столбик термометра опустится до -6°С.

Днем 2 января ижевчан ждет -11°С, а ночью похолодает до -16°С, также пройдет снег.

3 января в Ижевске будет до -15°С, переменная облачность, без осадков. Ночью похолодает до -22°С.

В пятницу, 4 января, потеплеет: столбик термометра опустится всего до -8°С. Ожидается снегопад. Ночью до -15°С.

5 января будет пасмурным и снежным днем, а температура воздуха днем опустится до -3°С, ночью до -8°С.

6 января, в воскресенье, Ижевск вновь накроют тучи и снегопад: до -3°С днем и -8°С ночью.

В Рождество, 7 января, в городе пройдет снег, а столбик термометра остановится на отметке -6°С днем и -10°С ночью.

По предварительным прогнозам вторая декада месяца будет более теплой: днем от 0 до -8°С, ночью от -1 до -15°С, снег.

*Прогнозы на месяц в Ижевске являются экспериментальными и предназначены только для консультативного использования.

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