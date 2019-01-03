Золотое платье, предложение на крыше театра и праздник на Доминикане: 5 самых интересных свадеб ижевчан в 2018 году

2018 год был очень богат на свадьбы - стать мужем и женой решили тысячи ижевчан. «Комсомолка» собрала 5 самых интересных свадеб - именно эти торжества больше всего нас удивили.

САМАЯ РОМАНТИЧНАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Анна и Никита Гуляевы

Аня обожает путешествовать! И мечтает посетить все города России. Несколько лет назад девушка затеяла очередную поездку, на этот раз - в Тольятти. Но она не ожидала, что уедет оттуда не только с сувенирами, но и с будущим мужем!

- С Никитой мы просто встретились взглядами на улице! Между нами пробежала искра. Он подошел ко мне, мы разговорились, обменялись контактами. И закрутилось: переписки, звонки… Через 4 дня Никита признался мне в любви. И я ответила взаимностью - он ведь мне тоже очень нравился, - рассказывает Аня. - Через 1,5 года он вовсе переехал в Ижевск за мной, а еще спустя год он предложил мне стать его женой.

Однажды Никита спел песню под окном у Ани, а потом подарил букет лилий Фото: Валентина Кудряшова

Общий бюджет: 250 000

Образ невесты: 30 000

Образ жениха: 20 000

САМАЯ ДОРОГАЯ СВАДЬБА

Мария и Максим Файзулины

Торжество Маши и Максима превосходит все ожидания: к ним на свадьбу приезжал телеканал «Пятница», сами ребята оказались участниками реалити-шоу, а их свадьба обошлась в 1 500 000 рублей и точно запомнилась всем гостям!

Во время свадебной регистрации жених выехал к невесте на гироскутере, а кольца «прилетели» на квадрокоптере Фото: Мария Астафьева

- Мы познакомились с Максимом в 2008 году в университете, в студенческих отрядах. Он был проводником, а я вожатой, - вспоминает Мария. - Однако общаться мы начали немного позже.

В октябре 2017 года в Сочи Максим сделал Маше предложение. А 11 июня 2018 ребята сыграли свадьбу.

- У нас была не просто свадьба, а настоящая свадебная вечеринка. Гости танцевали, отдыхали и не хотели расходиться, - отмечает Мария.- А в свадебное путешествие мы отправились в Арабские Эмираты.

Общий бюджет: 1 500 000

Образ невесты: 100 000

Образ жениха: 50 000

САМОЕ КРАСИВОЕ ПЛАТЬЕ НЕВЕСТЫ

Владислава и Константин Полонянкины

Как только мы увидели платье Влады Полонянкиной, то потеряли дар речи: оно было не белым, а золотым!

- Платье я купила через две недели после предложения. Именно платье задало весь тон свадьбы. Я такого никогда не видела и сразу влюбилась! - рассказывает девушка.

К платью невесте сделали корону ручной работы: на ее изготовление ушло полгода Фотограф: Стас Виноградов

Кстати, Влада и Костя познакомились благодаря общим друзьям. Вскоре вместе уехали отдыхать в Казань и там, у Дворца бракосочетаний, пара в шутку сделала фото в стиле «Следуй за мной».

- У меня тогда промелькнула мысль, что мы обязательно поженимся, и все сбылось! - подытоживает Влада.

Общий бюджет: 500 000

Образ невесты: 100 000

Образ жениха: 30 000

САМОЕ ЯРКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Марина и Даниил Ходыревы

Такого предложения, которое придумал для своей любимой Марины Даниил Ходырев, Ижевск еще не видел! Девушка получила предложение стать женой на крыше театра оперы и балета.

Мама Марины ругалась, что дочка ходит на свидания без шапки, но Марина настойчиво крутила кудри, чтобы покорить Даниила Фото: Филипп Усков

- В тот день мы пошли на балет, а после него Даниил взял меня за руку и повел... на крышу! Как он договорился, я не знаю, а Даниил не признается! Именно там я ответила ему «да», - рассказывает Марина.

Общий бюджет: 250 000

Образ невесты: 25 000

Образ жениха: 20 000

САМАЯ НЕОБЫЧНАЯ СВАДЬБА

Анастасия и Евгений Банцеревы

Настя - наша бывшая коллега, поэтому рассказывать ее историю любви вдвойне приятно. Именно благодаря работе она встретила свою любовь!

- Частенько мне давали задания, связанные с ХК «Ижсталь». Вот там я и познакомилась с Женей, который тогда играл за этот клуб, - вспоминает девушка. - Женя мне сразу понравился, как и я ему, но подойти и пообщаться мы почему-то постеснялись.

Сыграть свадьбу на море было мечтой Насти Фото: vk.com/weddesignrd

Однако между ребятами мелькнула настолько сильная искра, что они перебороли свои страхи и все-таки познакомились. Круглые сутки Женя и Настя были на связи.

Вскоре Женя сделал Насте предложение. Кстати, ребята решили сыграть две свадьбы: сначала они расписались на Карибских островах, а 14 апреля 2018 года еще раз отпраздновали свадьбу, но уже в Ижевске.

Общий бюджет: 350 000

Образ невесты: 55 000

Образ жениха: 15 000

Карибская свадьба:1000 $

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Делал предложение шесть раз

Он - скромный и интеллигентный, она - настоящая «пацанка». Алсу и Иван до сих пор не понимают, как им удалось стать семьей, ведь они очень разные! Ребятам понадобилось несколько лет, чтобы понять, что они - идеальная пара!

Алсу долго не разрешали жить с Ваней, поэтому иногда она хитрила и говорила родным, что идет к подруге, а сама бежала к любимому Фото: Яна Сахабиева

- Однажды Ваня в соцсетях написал мне сообщение, в котором предложил стать его женой, но я отказала ему, а потом еще 5 раз просил! А все потому, что это было неоригинально! Я всегда мечтала о красивом, романтичном предложении, поэтому немного капризничала.

Однако заветное «Да!» Ваня все-таки услышал: Алсу подарила любимому пазлы, из которых он собрал фразу «Я согласна» и был невероятно счастлив.

Общий бюджет: 320 000

Образ невесты: 57 750

Образ жениха: 30 000