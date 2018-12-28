2018-12-28T15:57:33+03:00
Общество

Первая очередь Ижевских электрических сетей приобретена группой компаний «Россети»

Соглашение вступает в силу 1 января 2019 года
Павел ЧЕРНЫШОВ
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«Россети» в лице филиала МРСК Центра и Приволжья - «Удмуртэнерго» продолжает консолидацию электросетевых активов в Удмуртии. Пресс-служба группы компаний сообщает, что приобретена первая часть имущественного комплекса предприятия Ижевские электрические сети. Подписи под договором купли-продажи поставили заместитель генерального директора МРСК Центра и Приволжья - директор «Удмуртэнерго» Андрей Малышев и генеральный директор «Ижевских электрических сетей» Сергей Лысенко.

Советы директоров МРСК Центра и Приволжья и ИЭС одобрили проведение сделки, важным условием которой является прием на работу всего персонала приобретаемой компании с сохранением штатной численности и зарплаты. Соглашение вступает в силу 1 января 2019 года.

Агентом сделки выступила Инвестиционная компания «ВЭБ Капитал» - дочернее общество государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». «ВЭБ Капитал» имеет богатый опыт взаимодействия с компаниями группы «Россети», включая, к примеру, продажу непрофильного имущества МРСК Волги, МРСК Северного Кавказа и «Янтарьэнерго».

- Осуществленная сделка выгодна всем: «Россети» приобретают актив в хорошем техническом и финансовом состоянии, регион обеспечивает поступление дополнительных средств в бюджет, потребители, подключенные к Ижевским электрическим сетям, получают от федеральной компании гарантии бесперебойной подачи электроэнергии при любых метеоусловиях, что обеспечивается, в том числе, за счет эффекта масштаба холдинга, - пояснил Игорь Маковский, генеральный директор МРСК Центра, выполняющей в настоящий момент функции единоличного исполнительного органа МРСК Центра и Приволжья.

Эксперты отмечают, что объединение электросетевых компаний группой «Россети» позволяет повысить эффективность отрасли во всех регионах присутствия энергохолдинга, что повышает качество и надежность электроснабжения потребителей, а также доступность услуг входящих в него электросетевых компаний.

После завершения необходимых корпоративных процедур, все приобретенные сетевые энергообъекты будут включены в программу цифровой трансформации группы «Россети», утвержденную Советом директоров компании.

К приобретению второй части имущественного комплекса Ижевские электрические сети группа «Россети» планирует приступить в 2019 году.

Напомним, «Российские сети» («Россети») – одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Предприятие управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. Численность персонала группы компаний «Россети» - 228 тыс. человек. Имущественный комплекс компании «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство.

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