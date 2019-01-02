Ижевск – Москва: чего ждать от новых двухэтажных вагонов и какие места лучше покупать?

9 декабря из Ижевска в Москву впервые отправился новый поезд, составленный из двухэтажных купейных вагонов. «Комсомолка» пообщалась с теми, что уже побывал в новом составе, и собрала советы для будущих пассажиров.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ НОВЫХ ВЫГОНОВ

Фото: архив КП

Фото: архив КП

ПОКУПАЙТЕ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

Одной из тех, кто уже опробовал новые вагоны, стала ижевчанка Елена.

– Неделю назад ехала в таком вагоне. Внизу нет матрасов, верхней полки для багажа, зато 4 туалета (один у купе проводников, три в противоположном конце). Наверху тоже нет верхней полки для багажа, нет матрасов. Нижняя полка хорошая, а вот верхняя со скошенным потолком (как мансарда). Ночью надо соблюдать осторожность, так как можно стукнуться головой, поэтому лучше ложиться ногами в сторону окна. Из плюсов – белье, подушки, одеяла отличные, приветливые проводники. Кстати тех, кто приобрел электронные билеты, запускают в отдельной очереди, быстрее. Так что если хотите попасть в вагон быстрее – покупайте билеты онлайн.

Фото: Ильяс Бекмансуров

БЕРИТЕ КОМПАКТНЫЙ БАГАЖ

Оценить новые вагоны успела и горожанка Мария. Она отметила автоматы по продаже кофе, сладостей и напитков.

- Приятно видеть, что все новое, чистенькое. Верхние полки застелены. На нижней полке в купе - 2 розетки, сверху у каждого usb-разъемы для зарядки телефонов. Из минусов: мало места для хранения багажа – только под нижней полкой. Так что лучше не брать с собой большие чемоданы (или сдавать их в багажный вагон). Кстати, при покупке билетов не стоит бояться последнего купе, которое раньше многие не покупали из-за близости туалета. Сейчас он на приличном расстоянии и не доставляет хлопот.

С РЕБЕНКОМ – НА ПЕРВЫЙ

Если собираетесь в поездку с ребенком, советуем выбирать места на первом этаже поезда – туалеты и кулер с горячей водой есть только там.

Фото: Ильяс Бекмансуров

БОЛЬШИЕ ЧЕМОДАНЫ? БЕРИТЕ БАГАЖНОЕ КУПЕ

Если собираетесь путешествовать с большим чемоданом – сдайте его в багажное купе (в обычном купе будет тесновато). От одного пассажира, включая детские билеты с предоставлением места (от 5 до 10 лет), принимается до 3 мест багажа. Габариты места по сумме трех измерений (ширина, длина и высота) должны быть не более 180 см, вес – до 75 кг. Общий допустимый вес багажа 1 пассажира – до 200 кг. Оплатить перевозку багажа в багажном купе нужно будет в кассе на вокзале. Это можно сделать как при покупке билета в кассе, так и предъявив распечатанный на принтере посадочный купон.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

По каким еще направлениям ходят двухэтажные поезда?

* Ростов-на-Дону – Адлер

* Кисловодск – Москва (только из Кисловодска)

* Москва – Казань

* Москва – Санкт-Петербург

* Москва – Адлер

* Москва – Воронеж

* Москва – Самара

* Санкт-Петербург – Адлер

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