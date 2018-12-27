Минстрой и общественники Удмуртии прокомментировали заявление председателя госсовета о максимальной величине тарифа на ТКО

26 декабря председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов на встрече с журналистами заявил, что размер тарифа на вывоз ТКО не должен превышать 50-60 руб. Он сравнил текущую стоимость услуги с 2016 годом, когда за вывоз мусора платили 38 руб. В министерстве строительства, ЖКХ и энергетики региона были «удивлены» заявлением Прасолова и отметили, что еще на этапе формирования тарифа в ведомство поступали претензии со стороны прокуратуры республики и государственного контрольного комитета, но все они были учтены и нашли отражение в текущем тарифе.

- После чего никаких замечаний в рабочем порядке со стороны депутатов и конкретно президиума не поступало. Роль госсовета в формировании тарифа учтена и нами отмечена. Именно поэтому, в том числе, тариф настолько отличается от заявленного ранее регоператором. Звучали, конечно, популистские заявления о том, что тариф должен быть 38 руб. или 50 руб., но никакого контррасчета со стороны депутатов госсовета представлено не было. Поэтому мне слегка удивительна эта формулировка, - прокомментировал замминистра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин.

Он добавил, что дополнительные предложения возможной корректировке тарифа парламент республики не направлял.

Опрошенные «Комсомолкой» эксперты также удивлены высказываниям Алексея Прасолова. По словам руководителя фракции КПРФ в Гордуме Ижевска Марии Бобылевой, расчет тарифа велся на протяжении длительного времени, а сами цифры прошли несколько обсуждений. Она не понимает, откуда у Алексея Прасолова взялись цифры «50-60 руб.».

- Откуда у Алексея Прасолова эти цифры, я не знаю, но у меня ощущение, что это больше популистский ход председателя Госсовета - ему надо было высказаться по теме, он и сказал. Нам бы тоже хотелось, чтобы тариф был и 10 рублей, но на все нужно обоснование. Вопрос болезненный, сложный и так голословно заявлять, будоражить людей по этому поводу - для председателя Госсовета не совсем правильно, - считает Мария Бобылева.

С ней согласен председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртии» Александр Евсеев. По мнению Евсеева, тариф прошел множество инстанций и снижен на столько, на сколько это возможно.

- Я как общественник вижу, что в рамках тех возможностей, которые есть у правительства Удмуртии, было максимально сделано все, чтобы снизить тариф на вывоз ТКО. Я напомню, что мы начинали с суммы в 166 руб. с человека для МКД. Эту цифру не взяли с потолка, это был тот предельный тариф, по которому САХ выиграло конкурс, и оно имело полное право ее же оставить. Но после длительных обсуждений мы пришли к выводу, к тому, что тариф удалось снизить до 98 руб.- это большой прорыв. Есть вещи реальные, а есть вещи сказочные. И в реальности было сделано даже больше того, что возможно, - подытожил Александр Евсеев.

Напомним, что 20 декабря тарифная комиссия утвердила итоговый размер платы за услуги регионального оператора по обращению с ТКО. Тариф для многоквартирных домов составит 98,48 руб. в месяц с одного прописанного жильца, для частных домовладений - 95,2 руб. с человека. Он формируется из шести составляющих: сбор, перевозка, перегрузка, сортировка, переработка и захоронение мусора. Правда, как добавил Дмитрий Сурнин, сортировку на полигоне «Чистый город», в которую закладывался 1 млрд руб. инвестиций, из тарифа исключили. Напомним, что изначальный тариф, с которым вышел регоператор - ООО «Спецавтохозяйство» - составлял 7,54 руб. с квадратного метра для МКД и 166 руб. с человека для частного сектора.

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