«Доставали бабушку, она была вся в крови»: В Удмуртии столкнулась маршрутка и грузовой автомобиль, 8 человек пострадали

В пятницу, 28 декабря, на трассе в Можгинском районе в Удмуртии произошло ДТП с фурой «Вольво» и маршрутным автобусом. Восемь человек пострадали. Очевидцы рассказывают, что пришлось выбираться из раскуроченного автобуса своими силами.

Одна из пассажирок в тот момент добиралась до работы.

- Был полный салон людей, двое даже стояли. Несколько школьников, молодых людей, большая часть – бабушки и дедушки. Мы с подругой сначала хотели сесть на передние сиденья в салоне, но бабушки нас опередили и пришлось уже занять места в конце салона. Сейчас понимаю, что это нас и спасло от тяжелых травм…, - вспоминает девушка.

Из последнего, что она помнит, был визг тормозов, удар, а потом автобус оказался в кювете на встречной полосе.

- Получилось так, что носом маршрутка уткнулась в сугроб и даже задняя часть приподнялась над землей. Все кричали, не знали, что делать. Нужно было выбираться из салона, а задняя дверь на улицу все никак не хотела открываться, пришлось выбивать ногой. Так и выбрались. Кто-то через переднюю часть салона выползал наружу, - говорит девушка.

Больше всех пострадали бабушки, которые сидели впереди. Одну из них несколько человек вытаскивали наружу. По словам очевидицы, она и пострадала больше всех, все лицо было в крови.

- У большинства людей разбиты носы, синяки и ссадины, - заключила девушка.

Как сообщил руководитель 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, на данный момент в Можгинскую ЦРБ госпитализировали двух человек, еще шестерых после оказания помощи планируют отпустить домой.

- Все взрослые, детей нет, никому угрозы жизни нет. Движение не нарушено, - уточнил Вениамин Павлович.

Кстати, местные рассказывают, что именно этот водитель маршрутного автобуса уже не раз подвергал опасности жизни людей, потому что не соблюдает скоростной режим.