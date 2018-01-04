2019-01-04T11:25:27+03:00
Спорт

«Ижевская винтовка» и Чемпионат Европы по дзюдо: самые ожидаемые спортивные события Удмуртии в 2019 году

«Комсомолка» собрала топ-5 спортивных соревнований, которые обязательно нужно посмотреть
Игорь БОБРОВ
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Фото: АрхивФото: Архив
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В 2019-м году всё внимание общественности будет приковано к спортивным стартам в регионах. Удмуртия – не исключение. Тем более, что в Ижевске пройдут и Чемпионат России, и Чемпионат Европы, и также популярная «Винтовка», второй любительский биатлонный фестиваль и первые Всероссийские летние спортивные любительские игры.

Чемпионат России по стрельбе

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

В начале февраля в столицу Удмуртии съедутся лучшие спортсмены страны на Чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия. По предварительным данным, участие в них примут около 250 стрелков из разных регионов. Кстати, ижевская школа стрельбы имеет большие традиции и является одной из ведущих в стране. Не зря наши стрелки – Мария Феклистова, Надежда Падерина, Дарья Вдовина, Юлия Каримова – не раз побеждали на чемпионатах России и мира, завоевывали медали Олимпийских игр.

Когда: 3-11 февраля

Где: тир Комплексной специализированной спортивной школы олимпийского резерва (ул. Кооперативная, 9).

«Калашников Биатлон Фест»

Второй любительский биатлонный фестиваль, носящий имя великого ижевского конструктора-оружейника, должен был состояться 22 декабря. Однако установившийся в Ижевске мороз внес коррективы в планы организаторов.

- Конечно, в такую погоду, ни о каких биатлонных гонках, тем более среди любителей, не может идти речи. Мы хотим, чтобы людям было комфортно на этом празднике, а соревнования были в радость, поэтому не имеем права рисковать здоровьем наших спортсменов и гостей мероприятия. Мы рассчитываем провести новый «Калашников Биатлон Фест» в начале марта будущего года, − заявил руководитель Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов.

Перенос соревнований на руку всем тем, кто хотел попробовать себя в этом популярном виде спорта, но боялся выходить на старт без тренировок. У спортсменов есть время и на подготовку, и на подачу заявления. Кстати,

участие в этой гонке может принять любой желающий старше 18 лет, оплативший взнос и прошедший медосмотр.

Когда: март

Где: РССК им. Демидова

Регистрация: kalashnikov.media/kbf

Летние любительские игры

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

Все мы помним, какими «горячими» были Всероссийские зимние спортивные любительские игры в 2018-м году. Тогда же должны были пройти и летние. Но организаторы разумно приняли решение развести эти события по разным годам. Изначально в программу игр были включены соревнования по легкой атлетике и плаванию, мини-футболу и триатлону, вольной борьбе и дзюдо, волейболу, велоспорту и пулевой стрельбе. Однако к августу здесь могут еще произойти изменения. По ожиданиям организаторов, для участия в любительской Олимпиаде в наш город съедутся около 4000 человек со всей страны. Кстати, регистрация для участников откроется за 2 месяца до начала стартов.

Когда: предварительно августа

Где: спортивные объекты Ижевска

Чемпионат Европы по дзюдо

Фото: Архив

Фото: Архив

Это событие точно нельзя пропустить! Соревнований такого уровня столица Удмуртии не видела уже два десятка лет, с 1999 года, когда в Ижевске прошло первенства Старого света по биатлону. Состязаться на Чемпионате Европы до дзюдо будут юниоры и юниорки до 23 лет.

- В 2019 году у нас пройдёт очень серьёзный и значимый для Удмуртии международный турнир. Дзюдо очень популярный вид спорта в Удмуртской Республике. В 18 муниципальных образованиях действуют соответствующие отделения Федерации дзюдо УР, более 3000 детей занимаются этим видом спорта, - заявлял после подписания соглашения о проведении турнира глава Удмуртии Александр Бречалов.

В ноябре министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Наталья Гольцова побывала на аналогичном чемпионате в Венгрии, где набралась опыта в проведении таких мероприятий и получила флаг турнира. Кстати, организаторы ожидают на Евро приезд более 500 борцов со всего Евразийского континента.

Когда: 1-3 ноября

Где: Крытый каток «Олимпиец»

Юбилейная «Винтовка»

И, конечно, закроют 2019-й год традиционные биатлонные соревнования «Ижевская винтовка», имеющие статус Чемпионата и Кубка России. Особую значимость «ижевке» (как её нежно называют биатлонисты) в следующем году придаст юбилейный возраст – 50 лет! Болельщики ожидают увидеть на соревнованиях самых сильных спортсменов страны. Кстати, на «Винтовке» пройдут и женские старты. А организаторы обещают масштабную праздничную программу.

Когда: конец декабря

Где: РССК им. Демидова.

Даты, место и время проведения мероприятий могут измениться, следите за анонсами на нашем сайте.

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