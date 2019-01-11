«Думал о том, что его нужно одеть, ведь он болеет»: В Удмуртии 15-летний мальчик спас из пожара трехлетнего брата

Машину бросила на обочине, бегу к пылающему дому и кричу: «Где мои дети?!». Каких-то 6 или 8 минут назад мы с Никитой говорили по телефону, и вот – здание, в котором он должен находиться, охвачено огнем… «Где мои дети?» - снова кричу я, и слышу в ответ: «Какие дети? Не знаем никаких детей». Чувствую, как подкашиваются ноги… «Дети, два моих сына… Где они?!».

«ПРИЕЗЖАЙ! У НАС ТУТ ПОЖАР!»

Рассказывая о 8 января, жительница Можги Мария Ложкина-Кравчук не скрывает ужаса. В эту ночь Маша отвезла детей – мальчиков 15ти и 3х лет в деревню, к бабушке и дедушке. Этот домик, находящийся в 8 километрах от города, существовал с незапамятных времен и считался родовым. Сейчас на большие праздники там собираются родственники с разных уголков страны.

В тот день дедушка затопил баньку, детки помылись и уже готовились спать. Бабушка была в отъезде – гостевала у родных в другом городе.

Этот дом был родовым - на праздники в нем собиралась вся семья. Фото предоставлено Марией

- Около 01:20 ночи мне звонит старший Никита. И спокойным голосом говорит: «Мам, ты можешь нас забрать? У нас пожар». Первые секунды думала, что он шутит! Слышу крик дедушки в трубку: «Маша, срочно приезжай! Пожар». После этого даже не помню, как доехала… Увидела около дома кучу пожарных расчетов, машину бросила где-то на обочине, - вспоминает Мария Ложкина-Кравчук.

«НАТЯНУЛ НА НЕГО БОТИНОЧКИ, А САМ ОСТАЛСЯ В ПИЖАМЕ»

Когда в доме начался пожар, 3-летний Глеб мирно спал в кроватке, а 15-летний Никита только-только засыпал. Но сквозь сон почувствовал стойкий запах дыма, поднялся и окрикнул дедушку. Тот сначала забежал на кухню и через окно увидел огонь… От волнения даже не заметил, как выскочил во внутренний дворик босиком, еще и прошелся по оплавленному пластику, обжог все пятки… Схватился за лопату, решил своими силами потушить возгорание и тут сверху полилась вода. Посмотрел – а там уже все горит!

- Никита в этот момент тоже почувствовал не ладное, а когда с криками в дом вбежал дедушка, понял, что надо спасаться, - рассказывает Мария.

- Никита, одевай Глеба и на улицу! Мы горим!, - закричал дедушка.

Никита схватил маленького брата и уже думал с ним бежать, но вспомнил, что трехлетний Глеб болеет, а на улице холодно…

Когда Мария приехала к дому, он уже весь пылал. Фото предоставлено Марией

- В прихожей натянул ему шапку, комбинезон, ботиночки. А сам остался в шортах и футболке Пригнувшись к полу, они пробрались на улицу. Дедушка увидел Никиту и сказал бегом забежать, накинуть что-нибудь. Он вернулся, пока дедушка Глеба держал, схватил джинсы, куртку одел ботинки и выбежал, - вспоминает Мария.

Никита потом расскажет маме, что первые мысли у него были только о том, что нужно выбежать на улицу и одеть братика, потому что он кашляет. И расскажет маме:

- «Я выбежал и хотел вернуться - дедушке помочь. Понимал, что мог еще раз забежать, чтобы спасти какие-нибудь вещи. А Глеб схватился за меня, кричит. Не мог брата оставить одного на улице», - вспоминает слова сына Мария.

Так дети и стояли на улице, смотря, как буквально за считанные минуты пламя пожирает дом.

В пожаре удалось спасти и любимицу семьи - собачку Бублика. Фото предоставлено Марией

Подоспевшие спасатели делали все возможное, чтобы отстоять здание. Была и угроза того, что огонь перекинется на соседние дома. Но этого удалось избежать, благодаря слаженным и оперативнйм действиям пожарных.

«ГДЕ МОИ ДЕТИ?!»

- Не помню, как доехала до дома. Бросила где-то машину на обочине. Бегу к пылающему дому и кричу: «Где мои дети?!» Мне кто-то отвечает: «Какие дети? Не знаем никаких детей». И в этот момент у меня ноги подкосились… Говорю: «Дети, два моих сына… Где они?!». На долю секунды мне подумалось, что они не успели выскочить… И тут соседка выбегает, окрикивает меня: «Маша, они здесь, они у меня, все хорошо!». Они как раз выходят, Глеб с Никитой. Сказать им не могла ничего. Язык онемел, все онемело, ноги ватные, трясутся. Давай их целовать и обнимать, - говорит Мария.

Тут и дедушка выбежал. Мужчину всего трясло, а на ногах еще были свежи ожоги. При этом, он успел даже отогнать машину из гаража.

Благодаря действиям спасателей, удалось отстоять соседние дома. Фото предоставлено Марией.

- Мы уехали с детьми около 4 утра. Глеб не сразу смог уснуть, был напуган, плакал. Никита еще как-то держался. Я сама в шесть утра поймала себя на мысли, что коленки бешено трясутся и не могу их успокоить… Врагу не пожелаешь пережить то, что пережила тогда, в те 2-5 секунд, когда думала, что дети не успели выбраться из дома… - вспоминает Мария.

УСПЕЛИ СПАСТИ МЕДАЛЬ

От самого дома ничего не осталось, как и от вещей семьи. Дедушка остался в том, в чем выбежал тогда из огня, у бабушки была только маленькая сумочка с собой.

- Пожар был страшный. Шифер взрывался, как фейерверк! Ничего сейчас от него не осталось, даже стекла в дребезги. А ведь прадедушка у нас, ветеран великой отечественной войны… Даже на воротах этого дома звезда висела с надписью: «здесь живет ветеран». Огромное спасибо спасателям, которые смогли вытащить из пламени его медаль! Спасли семейную память… Вот так, всю жизнь строить, вкладывать и за 10 минут все потерять, - сокрушается Мария.

По роковому стечению обстоятельств, последние три года дом не страховали – слишком накладно это было для семьи.

- Да и детей не возила к родителям, пока Глеб был еще маленький. Первый раз за три года решила оставить их и тут такое! Благо сейчас родные помогают, незнакомцы откликнулись. Дедушка с бабушкой пока живут на съемной квартире – неравнодушные предложили поселить их пока там, - рассказала Мария.

Если вы хотите помочь семье, то можете связаться с Марией по номеру телефона 8 (912) 055-81-07

ВАЖНО!

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по телефону 01, сотовый 101.

Уведите из опасной зоны детей, инвалидов и пожилых людей.

Покидая помещение, где начался пожар, передвигайтесь к выходу ползком или прогнувшись, закрыв нос и рот мокрой тряпкой. Не пользуйтесь лифтом.

Если нет возможности эвакуироваться, заткните тканью (желательно мокрой) щели вокруг двери, вентиляционные отверстия на кухне, в ванной комнате, в туалете. Наполните водой все имеющиеся емкости.

Привлекайте к себе внимание прохожих, высовывая из слегка приоткрытой форточки большой кусок яркой ткани. Ночью можно подавать сигнал фонариком.

Если есть возможность, выйдете на балкон или лоджию, встаньте за простенок, плотно прикрыв балконную дверь. Зовите на помощь.