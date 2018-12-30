Ведущий синоптик Удмуртии играла мешок Деда Мороза, руководитель «Летнего сада» был мушкетером, а гендиректор «Ижавиа» - скоромохом

В преддверии Нового года «Комсомолка» пообщалась с известными ижевчанами и расспросила о новогодних традициях, существующих в их семьях.

СЮРПРИЗ ОТ ПАПЫ

Учредитель и директор сети многопрофильных клиник «Доктор плюс» Эльвира Пинчук призналась, что в детском саду она была снежинкой, зайчиком, лисичкой и цыпленком. Все костюмы ей делала мама из подручных материалов.

Фото: личный архив

- Лучший подарок на Новый год мне сделал папа: летчик, он прилетел с военных учений 31 декабря и быстро переоделся в подъезде в костюм Деда Мороза. Подарил мне коляску для куклы с резиновыми колесами! У всех подружек были с пластмассовыми, а у меня с резиновыми - счастья было через край! - рассказывает Эльвира Пинчук. - Что касается праздника для нашей дочки Саши, то тут мы впереди планеты всей. Каждый год устраиваем тематические вечеринки: с 31 декабря и вплоть до старого Нового года. В этом году Саша сама будет Снегурочкой и готовит свою программу для наших гостей.

ПРОГУЛКИ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ И БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ

Олег Вылегжанин, директор «Центра Высоких Технологий», заместитель председателя общественной палаты Ижевска признается - празднования Нового года он помнит с шести лет.

- Рос я в скромной семье, со скромными возможностями, и для меня большим подарком были мандарины и тот самый сладкий подарок, который отцу давали на работе. Во время моего детства мандарин был экзотическим фруктом, который появлялся в магазине под Новый год и за ним очереди стояли. Запомнились из детства елки - отец работал на заводе, и меня приглашали на елки для детей сотрудников. Так как я не большой любитель массовых мероприятий, я боялся, что Дед Мороз позовет меня читать стих, хотя на всякий случай стих учил. Однажды, несмотря на мои старания как-то «раствориться» в толпе ребят, Дед Мороз все же выбрал меня. Но все прошло хорошо, - вспоминает он.

Олег Витальевич признается: поскольку родители его много работали, у них не было времени шить новогодний костюм на елку, поэтому приметой праздника были белая рубашка, идеально отутюженные брюки и начищенные ботинки.

- Не было у нас традиции класть под елочку гору подарков. Но по этому поводу у меня никогда не было переживаний, главным было ощущение праздника. Я, например, обожал лежать под елочкой и смотреть на игрушки. Конечно, на новогоднем столе появлялись «лакомства», которые в течение года было трудно достать - копченая колбаса, мандарины. А самым главным мероприятием для меня была прогулка в новогоднюю ночь после боя курантов. Сам факт, что мы ночью гуляем, что это можно - это и было магией. Мы жгли бенгальские огни, которые покупали заранее, их берегли до новогодней ночи, и это тоже было ощущением праздника.

ГАРМОНЬ В ПОДАРОК

Историей из детства поделилась и заслуженная артистка России, народная артистка Удмуртии, Валентина Пудова.

- Я выросла в деревне Петухи Шарканского района и, как многие деревенские дети, в детсад не ходила. Поэтому первые новогодние утренники у меня случились уже в школе. Меня всегда выбирали ведущей этих представлений. К празднику дома мне шили наряд снежинки. Он состоял из белой футболки, которую украшали снежинками, вырезанными из конфетных оберток, и накрахмаленной юбки из марли. А дома всегда ставили живую елку, еще одну – украшали во дворе. Первое, что вспоминается сейчас, это не подарки, а то ощущение счастья, которое меня тогда переполняло. Мама, папа, сестры, братья – все были рядом, - вспоминает артистка.

Кстати, 2018 год для Валентины Тихоновны был богат на подарки. Ей подарили две гармошки. Первую вручили во время международного фестиваля «Играй, гармонь!» имени Геннадия Заволокина, где певица из Удмуртии была членом жюри.

- Анастасия и Захар Заволокины подарили мне тульскую гармонь - белую с перламутром. Именно о такой я давно мечтала! – рассказывает Валентина Пудова. - Позднее еще одну гармонь - синюю «Беларусь» - подарил поклонник моего творчества. Теперь у меня четыре гармони и все разных цветов – красная, зеленая, синяя и белая. Но главное, в этом году рядом со мной были замечательные люди. Это самое ценное.

БОРОЛИСЬ ЗА МЕСТО НА ПОЛУ

Для председателя гордумы Ижевска Олега Гарина 2018 год стал особенно насыщенным. В политической жизни - это, безусловно, выборы президента России 18 марта, а в жизни семейной - успехи детей. Дочь Олега Владимировича приняла участие во Всероссийском фестивале индивидуальности и эстетики и завоевала звание «Лучшая детская модель России», а сын достиг солидных успехов в освоении техники экстремального управления снегоходом. Вместе с ними спикер гордумы традиционно встретит Новый год.

Фото: Сергей Грачев

- Наша самая главная новогодняя традиция - собираться вместе всей семьей у мамы в Игре. Нас собирается человек 20 и больше, всегда с детьми. Приезжают родственники из разных уголков страны. Всегда пельмени, винегрет. В детстве особой радостью было не спать всю ночь и заполучить место для сна на полу. За него боролись почти все дети, мне всегда это удавалось! А еще все вместе чистим от снега большой двор и, конечно, валяемся в сугробах, - поделился Олег Гарин.

Самые необычные и важные подарки - родом из детства.

- Самый необычный подарок родом из детства. Сейчас это многим покажется обычным, а мне шесть лет запомнилось как исполнение мечты - белая машинка-амфибия. Она ездила и по суше, и по воде. У нас не было дома ванны и, чтоб провести испытания, мы набрали таз воды и всей семьей запускали эту машинку. Помню до сих пор те волшебные эмоции! - рассказал председатель городского парламента.

НОВЫЙ ГОД С СЕМЬЕЙ

Поделился своей историей и гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников. В детстве на новогодние праздники его наряжали скоморохом, а однажды, много лет назад, ему довелось встречать Новый год в Арабских Эмиратах. Но важно не то, где и в каком наряде провести новогоднюю ночь, а с кем.

- В Новый год обычно собираемся вместе всей семьей. Это традиция. Ко мне прилетают родители, - поделился гендиректор «Ижавиа». Подводя итоги года, Александр Синельников отмечает достижения на трудовом попроще. Напомним, что он возглавил компанию 15 мая 2018 года.

Фото: Сергей Грачев

- Главное событие 2018 года для «Ижавиа» - это, безусловно, открытие новой узловой схемы полетов. В 2019 году мы ставим перед собой еще более амбициозные задачи: процесс выделения отдельного аэропортового бизнеса, новые типы воздушных судов в аэропорту, проектирование нового терминала, решение вопроса о реконструкции взлетно-посадочной полосы, выполнение региональной программы, - добавил Александр Синельников.

ЗАЙЧИК ИЛИ МУШКЕТЕР

Генеральный директор АО «Летний сад им. М. Горького» Сергей Буторин рассказал, что в этот Новый год собирается уехать в Турцию.

- Я не «привязываюсь» к традиции отмечать этот праздник именно дома, поэтому с легкостью могу уехать куда-нибудь. Такие поездки дают мне массу эмоций, а также я изучаю различные практики других городов по своей сфере деятельности, - рассказывает Сергей Викторович. - А вот в детстве мы все отмечали Новый год дома, в кругу семьи. Помню, что обязательно лепили пельмени, делали оливье, наряжали елку. Вот по всему этому я буду очень скучать в Турции. А еще в детстве мама мне шила костюмы: в основном я был мушкетером, а иногда зайчиком. За несколько недель до праздника мама уже начинала шить мне костюм.

Фото: личный архив

Кстати, все загаданное на Новый год у Сергея Буторина всегда сбывается! На следующий 2019 год у Сергея Викторовича тоже грандиозные планы.

- Планы большие. В этом году нам командой удалось начать перезагрузку парковых пространств Ижевска. Это был только старт, хочется, чтобы в 2019 году у нас начались настоящие изменения, - подытоживает Сергей Буторин.

МЕШОК ДЕДА МОРОЗА

По словам ведущего синоптика Гидрометцентра Удмуртии Аллы Шумихиной, Новый год она проводит с семьей.

- Однажды в детском садике готовили сценку, где мне дали роль. Я был очень горда своим участием. А роль у меня была забавная - я играла мешок для Деда Мороза. Мешок с ножками, который убегал от Дедушки, когда он хотел подарить ребятам подарки. Такой противный мешок. Я смотрела на всех из-под просвечивающей ткани своего костюма и чувствовала себя героем, - вспоминает она. - Еще помню свое детское новогоднее платье. Костюм снежинки. Он был сказочный. Мама шила это платье мне сама. Пышное, с несколькими уровнями. С пришитой мишурой. Она не спала ночами после работы, создавая эту красоту ради одного утренника.

Фото: личный архив

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

- Для меня Новый год праздник абсолютно семейный, - признается заместитель Главы Администрации города Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков. -У нас большая семья, поэтому в новогоднюю ночь мы стараемся всех навестить, к каждому заглянуть в гости. Обязательно сходим на Центральную площадь, там будет масса интересных мероприятий. Есть в нашей семье и многолетняя традиция - в новогоднюю ночь под бой курантов мы все загадываем желания. Но особенность в том, что мы их загадываем вслух, а потом, в течение года, стараемся их исполнить друг другу.

Помнит Дмитрий Александрович и празднование Нового года в детстве.

- Отчетливо помню, как бабушка пришивала к черным шортам беленький хвостик, и у меня был такой новогодний костюм зайчика, - подытоживает Дмитрий Александрович.

Фото: adm.izh.ru

ГОД НАЧИНАЕТСЯ С БЕГА

Вот уже несколько лет первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин начинает Новый год с бега. Около пяти лет назад под елкой он нашел полный беговой набор - подарок от супруги. С тех пор пробежка 1 января - настоящая семейная традиция.

Фото: Сергей Грачев

- Мы с женой очень любим путешествовать на машине, но в этом году из-за большого объема работы с местом для отдыха не определились до сих пор. Несколько лет назад мы отмечали Новый год в Грузии, и утром 1 января, по традиции, вышли на пробежку. Так как это делать сложно в высокогорье, да еще и после новогодней ночи - осилили около 5 км. Однажды мы встречали Новый год в Берлине, и 1 января пробежали длинную дистанцию - около 15 км, - поделился Александр Свинин.