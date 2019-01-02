Затмения и звездопады: какие космические явления ждут ижевчан в 2019 году?

2019 год продолжит радовать землян космическими явлениями. В этом году ожидается 5 затмений и сближения Луны с планетами. Что из этого могут увидеть ижевчане – в нашем материале.

Лунные и солнечные затмения

6 января на Земле пройдет первое в 2019 году частичное солнечное затмение. Полоса затмения пройдет по акватории Тихого океана, по восточной части азиатского континента и Северной Америке. К сожалению, в Ижевске наблюдать затмение не получится: небесное явление в России могут наблюдать жители Восточной Сибири, Приморья, на Сахалине, Камчатке и Чукотке.

21 января ижевчанам повезет больше – местные жители смогут увидеть частичные и полутеневые фазы лунного затмения. Явление, когда Луна полностью исчезнет с неба, в России увидят только жители самых северных районов.

ФОТО: СЕРГЕЙ УЛЬИХИН

2 июля пройдет полное солнечное затмение, вот только на территории России оно будет недоступно. Полная фаза станет подарком лишь для жителей Южной Америки.

А вот 16 июля астрологи советуют ижевчанам отправиться за город – в европейской части России пройдет частичное лунное затмение.

Пятое затмение ждет жителей Земли под Новый год – 26 декабря. Оно будет кольцеобразным солнечным и пройдет по акватории Тихого и Индийского океанов. На территории республики оно вновь не будет заметно.

Планеты и солнце

Наступающий год Свиньи будет благоприятным для видимости планет и небесных тел. Меркурий с небольшими перерывами в течение года достигнет 4 утренних (январь, апрель, август, ноябрь) и 3 вечерних (февраль, июнь, октябрь) элонгаций. Это значит, что планета не отойдет от Солнца более чем на 27%.

Венеру можно будет наблюдать на небосводе и в первой, и во второй половине года. 14 августа станет самым благоприятным днем – планета достигнет верхнего соединения с Солнцем.

Марса ждать не стоит – 2019 год не станет для него благоприятным.

Юпитер будет лучше всего видно в период противостояния – 10 июня, а Сатурн – 9 июля.

Нептун и Уран – осенние планеты, поэтому на небе они появятся 10 сентября и 28 октября соответственно.

Кометы и звезды

ФОТО: СЕРГЕЙ УЛЬИХИН

На звание самой яркой звезды 2019 года претендует астероид Веста в созвездии Кита. Отыскать его небе можно будет невооруженным глазом. На втором месте расположился Церера в созвездии Змееносца, а на третьем – астероид Юнона.

ФОТО: СЕРГЕЙ УЛЬИХИН

4 января, 6 мая, 12 августа и 9 октября ночью стоит уехать из города, поудобнее устроиться в машине или на крыше дачного домика, подготовить свои самые сокровенные мечты, смотреть на небо и загадывать желания! В эти дни ожидаются максимальные звездные осадки.