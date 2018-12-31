2018-12-31T12:24:56+03:00
Общество

Погода в Ижевске на январские праздники: небольшое потепление и снег

Самым теплым днем станет суббота, а самым холодным – ближайший вторник
Анастасия Волкова
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ФОТО: Дмитрий СелезневФОТО: Дмитрий Селезнев
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Наступили новогодние каникулы – время, когда большинство горожан отправляются на длительные прогулки. Кажется, что погода этому будет благоволить: ближайшая неделя принесет небольшое потепление. По данным Яндекс.Погода, на территории всей республики оиждаются осадки в виде снега.

Во вторник, 1 января, температура воздуха составит -12…-11 градусов. На улице ожидается небольшой снег и высокая влажность воздуха – до 87%. Ветер юго-западный, 3,1 м/с.

Ситуация изменится в среду – ожидается небольшое потепление. Столбик термометра поднимется до уровня -7 градусов. Порывы южного ветра будут достигать 3,3 м/с.

В четверг температурный фон не изменится. Ветер стихнет, и к ночи составит около 2,4 м/с.

В пятницу столбик термометра опустится до -9 градусов. Синоптики обещают все тот же небольшой снег.

5 января, в субботу ожидается до -6 градусов днем. К вечеру температура опустится до – 8.

Воскресенье принесет ижевчанам небольшое похолодание – до – 11 и небольшой снег.

В понедельник температура воздуха составит -12 градусов. Ветер юго-западный, 2,4 м/с.

8 января, в крайний выходной день, в Ижевске пройдет снег. Температура составит -9 градусов. Порывы ветра будут достигать до 4,2 м/с.

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