2019-01-06T08:31:46+03:00
Общество

Театральный фестиваль и концерт группы «Волга-Волга»: чем заняться ижевчанам 6 января

А также рождественские гуляния
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Центральная площадь:

12:00-13:00 – Детское интерактивное представление.

19:00 – концерт группы «Волга-Волга» и рождественские гуляния.

В павильоне у круглого фонтана:

12:00-14:00 – Мастер-классы для взрослых и детей.

18:00-19:00 – Театральный фестиваль. Для нас выступят актёры театров «Молодой человек», «3Ко», «Птица», «Бис» из Перми и «Точка» из Сарапула.

Набережная Ижевского пруда:

12:00-13:00 — Семь неожиданных чудес от художника Семёна Бухарина. Рисовать будет лопатой на снегу.

12:00-15:00 – Финал городского турнира по взятию снежной крепости.

Открытый сад:

11:00-13:00 - Семейная программа «Сказки Открытого сада». Будут квесты, мастер-классы, игры, танцевальные конкурсы и театральные постановки.

Зоопарк:

13:00-14:00 - Новогоднее представление.

Перед театром кукол (Ломоносова, 9):

11:40 – Новогодняя праздничная программа.

Сквер Металлургов (напротив 21 Гастронома):

12:00 – Новогодняя праздничная программа.

Стадион «Локомотив» (Леваневского, 100а):

13:00 – Мероприятие «Новогодний переполох».

Ледовый дворец «Молодёжный» (пр. Калашникова, 15):

10:00 – Первенство Ижевска по хоккею на приз клуба «Золотая шайба».

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