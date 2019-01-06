Театральный фестиваль и концерт группы «Волга-Волга»: чем заняться ижевчанам 6 января
Центральная площадь:
12:00-13:00 – Детское интерактивное представление.
19:00 – концерт группы «Волга-Волга» и рождественские гуляния.
В павильоне у круглого фонтана:
12:00-14:00 – Мастер-классы для взрослых и детей.
18:00-19:00 – Театральный фестиваль. Для нас выступят актёры театров «Молодой человек», «3Ко», «Птица», «Бис» из Перми и «Точка» из Сарапула.
Набережная Ижевского пруда:
12:00-13:00 — Семь неожиданных чудес от художника Семёна Бухарина. Рисовать будет лопатой на снегу.
12:00-15:00 – Финал городского турнира по взятию снежной крепости.
Открытый сад:
11:00-13:00 - Семейная программа «Сказки Открытого сада». Будут квесты, мастер-классы, игры, танцевальные конкурсы и театральные постановки.
Зоопарк:
13:00-14:00 - Новогоднее представление.
Перед театром кукол (Ломоносова, 9):
11:40 – Новогодняя праздничная программа.
Сквер Металлургов (напротив 21 Гастронома):
12:00 – Новогодняя праздничная программа.
Стадион «Локомотив» (Леваневского, 100а):
13:00 – Мероприятие «Новогодний переполох».
Ледовый дворец «Молодёжный» (пр. Калашникова, 15):
10:00 – Первенство Ижевска по хоккею на приз клуба «Золотая шайба».
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