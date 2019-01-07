Рожественские гуляния и финал «Хоккея на валенках»: куда пойти ижевчанам 7 января?
Центральная площадь:
12:00-13:00 – Детское интерактивное представление.
Павильон у круглого фонтана:
12:00-15:00 – мастер-классы для детей и взрослых.
18:00-19:00 – Театральный фестиваль. Для нас выступят актёры театров «Молодой человек», «3Ко», «Птица», «Бис» из Перми и «Точка» из Сарапула.
Набережная:
12:00-13:00 — Семь неожиданных чудес от художника Семёна Бухарина. Рисовать будет лопатой на снегу.
Парк имени Кирова:
9:30-12:00 – Рождественский полумарафон. Пробежать участникам предстоит 3, 10 или 21 км. Будет и детская трасса – 1 км. Зарегистрироваться можно прямо на месте. Раздевалки, камеры хранения, горячий чай будут.
Зоопарк:
12:00-16:00 – Финал городского турнира «Хоккей на валенках».
Свято-Михайловский собор:
14:00-15:00 – Рождественские гуляния.
Открытый сад:
11:00-13:00 - Семейная программа «Сказки Открытого сада». Будут квесты, мастер-классы, игры, танцевальные конкурсы и театральные постановки.
Ледовый дворец «Молодёжный» (пр. Калашникова, 15):
10:00 – Первенство Ижевска по хоккею на приз клуба «Золотая шайба».
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