2019-01-07T08:17:36+03:00
Общество

Рожественские гуляния и финал «Хоккея на валенках»: куда пойти ижевчанам 7 января?

Также продолжается театральный фестиваль
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Центральная площадь:

12:00-13:00 – Детское интерактивное представление.

Павильон у круглого фонтана:

12:00-15:00 – мастер-классы для детей и взрослых.

18:00-19:00 – Театральный фестиваль. Для нас выступят актёры театров «Молодой человек», «3Ко», «Птица», «Бис» из Перми и «Точка» из Сарапула.

Набережная:

12:00-13:00 — Семь неожиданных чудес от художника Семёна Бухарина. Рисовать будет лопатой на снегу.

Парк имени Кирова:

9:30-12:00 – Рождественский полумарафон. Пробежать участникам предстоит 3, 10 или 21 км. Будет и детская трасса – 1 км. Зарегистрироваться можно прямо на месте. Раздевалки, камеры хранения, горячий чай будут.

Зоопарк:

12:00-16:00 – Финал городского турнира «Хоккей на валенках».

Свято-Михайловский собор:

14:00-15:00 – Рождественские гуляния.

Открытый сад:

11:00-13:00 - Семейная программа «Сказки Открытого сада». Будут квесты, мастер-классы, игры, танцевальные конкурсы и театральные постановки.

Ледовый дворец «Молодёжный» (пр. Калашникова, 15):

10:00 – Первенство Ижевска по хоккею на приз клуба «Золотая шайба».

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