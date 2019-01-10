Уроженка Ижевска создает уникальные ёлочные шары

Яркие, солнечные, воздушные… Расписные елочные шары уроженки Ижевска Анны Мутиной, и правда, выглядят, как произведения искусства! По профессии Анна – художник-реставратор по текстилю, ее основной инструмент – игла и нить. Но вот уже несколько лет Анна делает и уникальные елочные игрушки.

- Елочные игрушки я расписываю акриловыми и витражными лаками и красками, а также работаю в технике вышивки и вязания. Технология создания достаточно простая, но требует хорошо поставленной руки. Сначала наносится контур будущей росписи, затем заготовка просушивается и контур заливается лаком нужного цвета. Я не люблю рисовать эскизы, наносить разметку маркерами, рисую сразу, на глаз, - рассказывает Анна.

Игрушки Анны отметила и Наталья О’Шей – солистка группы «Мельница». Фото: instagram.com/hellawes76/

На счету художницы уже несколько сотен ёлочных шедевров. Это и маленькие шарики диаметром 5 см, и большие – до 11 см. На изготовление одной игрушки уходит до недели. Анна поясняет: некоторые витражные лаки нельзя смешивать, а краска должна лежать ровно и гладко. Торопиться нельзя, стекло ошибок не прощает: неудачную роспись можно смыть с большим трудом.

Один шарик обойдется в сумму от 1000 до 1700 рублей. Фото: vk.com/colorato_mondo

Кстати, один из друзей Анны называет такие елочные шары «апельсинами Фаберже» из-за сходства с драгоценностями. Чтобы повесить уникальный шарик к себе на елку, ижевчанам придется совместить покупку украшения с поездкой в Санкт-Петербург – художница вот уже 13 лет живет в Северной столице. Анна говорит: стекло достаточно хрупкое и доверить его почте страшновато. Только предупредить о своем решении стоит заранее – в предновогодние дни свободных шариков может просто не быть в наличии. Кстати, один шарик обойдется от 1000 до 1700 рублей.

На новогодней елке художницы игрушки собственного изготовления, работы друзей-художников и винтажные игрушки из советского прошлого. Фото: личный архив Анны Мутиной

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