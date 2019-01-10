«Аквариум», Сурганова и «Звери»: самые ожидаемые концерты 2019 года в Ижевске

Леван Ломидзе и группа Blues Cousins «The Beatles глазами звезд московского блюза» 0+

Основатель группы Blues Cousins Леван Ломидзе - это первый российский гитарист, признанный в США. Не случайно он провел более 100 концертов, включая выступления на самых престижных блюз-фестивалях Америки. На концерте вы услышите легендарные хиты группы Тhe Beatles.

Когда: 15 января в 19:00

Где: Удмуртская государственная филармония

Цена: от 600 рублей

«Пикник» 12+

Легендарная рок-группа «Пикник» вновь в Ижевске! В этот раз музыканты представят новую программу «Левитация», которая обещает помочь слушателям воспарить над суетой и обыденностью. Концерт будет состоять из двух частей: в первой в новом прочтении прозвучат «Театр абсурда», «Нет берегов», «Кукла из папье-маше» и «Лакомо и ломко», во второй - хиты - «визитные карточки» группы. Не обойдется и без фантастического акта левитации.

Когда: 28 января в 19:00

Где: ДК «Металлург»

Цена: от 1000 рублей

Екатерина Гусева 0+

Заслуженная артистка России, певица, ведущая цикла телепередач «Романтика романса» Екатерина Гусева под аккомпанемент фортепьяно Александра Покидченко исполнит песни из кинофильмов, романсы, арии из мюзиклов.

Когда: 29 января в 19:00

Где: Удмуртская государственная филармония

Цена: от 1500 рублей

«Алиса» 16+

Эта популярная рок-группа объединила поколения 80-х, 90-х и 2000-х годов. За 35 лет музыканты прожили свою историю со взлетами и падениями и хотят рассказать ее своим преданным фанатам.

Когда: 5 февраля в 19:00

Где: ДК «Металлург»

Цена: от 1000 рублей

Фото: rockweek.ru

«ЗВЕРИ» 12+

Авторы хитов «Районы-кварталы», «Дожди пистолеты» и «Для тебя» вновь в Ижевске. На этот раз музыканты представят концертную программу «Друзья по палате». Вы услышите песни из нового альбома: «Разум», «Сразу», «Идите к черту», «Весело», «Танцуй-2», а также известные хиты. Специально для этого концертного тура было разработано новое эффектное световое шоу.

Когда: 9 февраля в 19:00

Где: ДК «Металлург»

Цена: от 1500 рублей

Стас Михайлов 6+

Новые песни и любимые хиты артист представит в новой концертной программе «Ты и я». Эта программа представляет собой оду жизненному пути со всеми его радостями и трудностями, такому же насыщенному и различному как творчество артиста.

Когда: 15 февраля в 19:00

Где: ДК «Аксион»

Цена: от 2600 рублей

«Аквариум» 12+

Группа «Аквариум» вновь в Ижевске! Визитная карточка этой группы - непредсказуемость, ни один выход команды не похож на предыдущий. Каждое выступление группы - уникальный подарок преданным слушателям.

Когда: 16 февраля в 19:00

Где: ДК «Аксион»

Цена: от 1000 рублей

«Калинов Мост» 12+

Вместе с легендой русского рока, группой «Калинов мост», отмечаем юбилей идейного вдохновителя и бессменного лидера группы Дмитрия Ревякина.

Когда: 16 февраля в 19:00

Где: паб «Пинта» (ТРК «Петровский»)

Цена: 900 рублей

ВИА «Поющие гитары» 6+

Хиты «Синий иней», «Песенка велосипедистов», «Поющие гитары», как и 50 лет назад, пользуются популярностью у поклонников группы. В этот раз «Поющие гитары» приезжают с новой концертной программой и уж точно не оставят никого равнодушным.

Когда: 23 февраля в 19:00

Где: ДК «Металлург»

Цена: от 600 рублей

Иван Демьян и группа «7Б» 12+

Эта группа не раз покоряла хит-парады «НАШЕго Радио», песни становились саундтреками фильмов, музыканты принимали участие в различных фестивалях. Вспомнить любимые хиты вы сможете уже 24 февраля.

Когда: 24 февраля в 19:00

Где: BBQ Бар, Зенитная, 4

Цена: от 800 рублей

«Хор Турецкого» 0+

Популярная арт-группа «Хор Турецкого» представляет большой праздничный концерт. Уникальные голоса, неповторимый репертуар, песни на более чем 10 языках. Каждый концерт хора Турецкого - это доверительное общение со зрителем о самом важном.

Когда: 28 февраля в 19:00

Где: ДК «Аксион»

Цена: от 1800 рублей

Фото: KudaGo.com

«Сурганова и Оркестр» с новой концертной программой 0+

Вот уже 15 лет музыканты группы «Сурганова и Оркестр» создают музыкальные шедевры. Тексты их песен - полноценные стихотворения, музыка - произведение искусства. В основе репертуара - песни, написанные самой Светланой, а также композиции на стихи известных авторов и поэтов - Цветаевой, Гумилева, Бродского и других. На этот раз группа презентует программу, в которую войдут лучшие хиты и долгожданные песни из нового альбома.

Когда: 9 марта в 19:00

Где: ДК «Металлург»

Цена: от 600 рублей

Анита Цой 6+

Она не стоит на месте. Она вновь готова удивлять зрителей. Меняясь, она никогда не изменяет себе. Ее выступление - всегда неизменный знак качества высшей пробы. Она не боится быть разной и новой, следуя музыкальной моде, при этом сохраняя яркую индивидуальность. Анита Цой представляет новую сольную программу «Новая я».

Когда: 18 марта в 19:00

Где: ДК «Аксион»

Цена: от 1000 рублей

Танцевальная группа Open Kids 6+

Прощальный тур танцевальной группы Open Kids. Вместе с участницами коллектива зритель вспомнит весь творческий путь группы, увидит новую программу «поколение танцы», полную сюрпризов, интересных спецэффектов, любимых песен и зажигательных танцев!

Когда: 19 марта в 19:00

Где: ДК «Металлург»

Цена: от 1000 рублей

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