2018-12-29T09:32:11+03:00
Общество

«Елки» по-советски: как праздновали Новый год в советском Ижевске

«Комсомолка» собрала ностальгические архивные фото
КАРДОПОЛЬЦЕВА Елена
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Фото: ГКУ "ЦДНИ УР"Фото: ГКУ "ЦДНИ УР"
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Главные героини сегодняшнего выпуска рубрики «Ижевск архивный» - советские новогодние елки. «Комсомолка» вместе с Центром документации новейшей истории Удмуртии покажет и расскажет, как отмечали Новый год в Ижевске в советское время, и как изменились за эти годы с детства знакомые нам праздничные традиции.

Фото: ГКУ "ЦДНИ УР"

Фото: ГКУ "ЦДНИ УР"

31 декабря 1944 года, новогодняя елка в клубе Ижевского редукторного завода им. Ленина.

Удивительно атмосферная фотография, сделанная, между прочим, в разгар Великой Отечественной войны. Отдельного внимания заслуживают детали: вязаные воротнички, украшающие наряды женщин, елочные игрушки и бумажные гирлянды, а также огромный Дед Мороз из папье-маше.

Фото: ГКУ "ЦДНИ УР"

Фото: ГКУ "ЦДНИ УР"

Сейчас наши дети ходят на новогодние утренники в костюмах супергероев, пиратов и персонажей из игры «Майнкрафт». А ведь когда-то популярным образом для праздника был… наступающий Новый год. Яркий пример - на этой фотографии, изображающей новогодний утренник в ижевском детском саду №32. Слева на ней - ижевчанин Евгений Скобелев, который пришел на праздник в костюме нового, 1947, года.

Фото: ГКУ "ЦДНИ УР"

Фото: ГКУ "ЦДНИ УР"

А вот Дед Мороз и Снегурочка за прошедшие годы практически не изменились. На снимке - участники новогоднего утренника в детском саду, 1983 год.

Фото: ГКУ "ЦДНИ УР"

Фото: ГКУ "ЦДНИ УР"

Декабрь 1987 года. Празднование Нового года в цехе №7 подшипникового завода в Ижевске. Вообще на ижевских заводах этот праздник всегда отмечали с воодушевлением: рабочие украшали цеха и бытовки, рисовали стенгазеты, а в доме культуры при заводе ставили елку и устраивали новогодние представления, куда работники предприятия могли прийти со своими семьями.

Фото: ГКУ "ЦДНИ УР"

Фото: ГКУ "ЦДНИ УР"

Одна из самых красивых городских елок каждую зиму стояла на площади в Устиновском районе, возле остановки «Магазин «Мебель». Вокруг елки, щедро украшенной гирляндами из раскрашенных лампочек и игрушками, которые делали ученики окрестных школ, заливали каток, рядом с ним ставили фигуры Деда Мороза и Снегурочки - сначала из снега, а в последние годы из металла, - тут же строили ледяные горки и лабиринты. Увы, уже в новое время от елки пришлось отказаться из-за огромных счетов за электричество, которые пришлось бы оплачивать жителям соседних домов. Сейчас на этом месте - плавательный бассейн и торговый центр.

Фото: архив «КП» в Ижевске

Фото: архив «КП» в Ижевске

Еще один уникальный документ - рекламное объявление 1930-х годов о новогодних товарах в ижевском универмаге на улице Горького. Среди возможных подарков для детей здесь упоминаются «фотоаппараты с полным набором фотопринадлежностей», «металлические конструкторы», «альбомы для стихов и открыток», шашки, шахматы, коньки, лыжи, а также разнообразные игрушки - заводной автобус, парусная лодка, линкор и так далее. Кроме того, магазин предлагает покупателям «составление детских пакетов с угощением с доставкой их на дом». Наконец, это объявление позволяет представить, чем в те годы украшали елки: тут и «елочные украшения из стекла, ваты, папье-маше, картонажа», и «золотые и серебряные звери», и «разноцветные корзинки» и многое другое.

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