Справочник экстренных телефонов-2019: куда звонить ижевчанам, если заболел зуб, прорвало трубу или выключили свет

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

Пожарная охрана, МЧС - 01 или 101 (с мобильных)

Полиция - 02 или 102 (с мобильных)

Скорая медицинская помощь - 03 или 103 (с мобильных)

Дежурная часть ГИБДД - 41-57-00, 41-57-01

Телефон доверия ГИБДД (для жалоб на действия инспектора) - 41-93-73, 41-94-74, 41-95-75

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ

Если нет холодной воды или прорвало канализацию - «Ижводоканал» - 95-05-00, 78-25-32.

Если нет горячей воды, отопления, затопило подвал - «Удмуртские коммунальные системы» - 998-072;

Если нет газа или произошла его утечка - «Аварийная газовая служба» - 04 или 104 (с мобильного);

Если нет света - «Ижевские электросети» - 071, 78-30-31.

Также в случае ЧП можно позвонить по телефону единой дежурнодиспетчерской службы по телефонам 57-21-14, 57-21-15, 57-21-19, 57-25-12. Задачами единой диспетчерской является сбор и оценка достоверности, распространение между дежурно-диспетчерскими службами Ижевска информации об угрозе возникновения или факте ЧС, требующих совместных действий городских служб.

БОЛЬНИЦЫ

Взрослые поликлиники

30 декабря 2018 года, 1, 3, 5, 7 января 2019 года поликлиники будут работать в субботнем режиме (будет оказываться в том числе неотложная стоматологическая помощь).

2, 4, 6, 8 января 2019 года в поликлиниках будут работать узкие специалисты, будет организовано обслуживание вызовов на дому, работа врачебных комиссий. Будет оказываться неотложная стоматологическая помощь.

РАБОТА ДЕЖУРНЫХ БОЛЬНИЦ

31 декабря

Хирургия

Городская клиническая больница №8 (ул. Софьи Ковалевской, 8, тел. 72-18-75)

Городская клиническая больница №2 (ул. Свободы, 226, тел. 78-25-14)

Гинекология

Городская клиническая больница №6 (ул. Труда, 1, тел. главного врача 20-47-55 или 21-25-75, тел. регистратуры 50-74-37)

Кардиология

Республиканский клинико-диагностический центр (ул. Ленина, 87Б, тел. 63-74-00 регистратура взрослой поликлиники; 65-85-12 регистратура детской поликлиники; 68-39-02 стол справок; 68-26-00 приемная главно- го врача)

Урология

Городская клиническая больница №6 (ул. Труда, 1, тел. главного врача 20-47-55 или 21-25-75, тел. регистратуры 50-74-37)

Травматология

Городская больница №3 (ул. Нагорная, 56, тел. 60-13-00; 71-25-40 - главный врач)

ЛОР

Городская клиническая больница №7 (Воткинское шоссе, 81, тел. 45-24-10 приемная главного врача; 45-24-49 приемное отделение; 45-24-01 регистратура взрослой поликлиники)

Детские поликлиники

30 декабря 2018 года, 2, 4, 6, 8 января 2019 года будут работать детские поликлиники с организацией оказания неотложной медицинской помощи, в том числе пациентам стоматологического профиля в режиме субботнего дня. А также организована работа диагностических служб (клинико-диагностическая лаборатория, рентген), врачебных комиссий и обслуживание вызовов на дому.

31 декабря 2018 года, 1, 3, 5, 7 января 2019 года работают детские поликлиники с организацией оказания неотложной медицинской помощи, в том числе пациентам стоматологического профиля.

РАБОТА МОЛОЧНОЙ КУХНИ

В учреждениях здравоохранения, имеющих молочные кухни, будут выдавать молочную продукцию 30 декабря 2018 года, а также 2, 4, 6, 8 января 2019 года.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года движение трамваев и троллейбусов организовано по расписаниям воскресного дня за исключением троллейбусных маршрутов №4 и №6, которые будут работать по особому расписанию:

№ 4 - с 10:00 до 18:00

№ 6 - с 10:00 до 21:30

31 декабря 2018 года движение электротранспорта продлено на следующих маршрутах:

Трамвай № 1, 2 и 10 - последний рейс по маршруту с конечной остановки около 2:30

Трамвай №5 - последний рейс по маршруту с конечной остановки в 2:00

Троллейбус №1, 2, 7 - последний рейс по маршруту из центра около 2:40

Троллейбус №9 - последний рейс по маршруту с конечных остановок около 2:40

Троллейбус №10 - последний рейс по маршруту с конечных остановок около 2:30

Завершить работу электротранспорта планируется к 4:00.

Традиционно из-за особенностей пассажиропотока 1 января 2019 года в первой половине дня на всех маршрутах интервалы движения будут увеличены. Трамвайные маршруты № 7, 9, 12, а также троллейбусный маршрут № 14 начнут работать с 11 часов.

А что с автобусами?

29 декабря - автобусы работают по расписанию буднего дня.

30 декабря городские маршруты ИПОПАТ работают по субботнему расписанию.

31 декабря - по расписанию воскресенья.

Кроме того, в новогоднюю ночь на маршрутах 8, 11, 22 и 40 режим работы продлевается. Последние полные рейсы из центра запланированы около 2.30, после этого автобусы следуют короткими рейсами в парк. На маршруте №22 после 23.00 будут курсировать сокращенные рейсы сообщением «Оранжерейный комплекс» - Северный микрорайон).

Полностью завершить работу на маршрутах ИПОПАТ планирует к 4 утра.

1 января 2019 года пассажиры могут ориентироваться на расписание воскресного дня, но до обеда интервалы движения будут больше обычных. Кроме того, 1 января 2019 г. маршруты №6 и 36 не будут работать. Со 2 по 8 января на всех городских маршрутах будет действовать обычное расписание воскресного дня.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ КЛИНИКИ

2, 3, 4, 5, 6 января с 08:00 до 16:00 работает ветеринарная лечебница Первомайского района (ул. Красноармейская, 103а, тел. 78-68-36)

5, 6, 7 января с 08:00 до 16:00 работает Центральная ветеринарная лечебница (Воткинское шоссе, 29, тел. 45-85-82)

2, 3, 8 января с 08:00 до 16:00 работает ветеринарная лечебница Устиновского района (Молодежная, 22, тел. 366-377)

7, 8 января с 08:00 до 16:00 работает ветеринарная лечебница Ленинского района (Баранова, 90, тел. 71-05-26)

31 декабря, 1 января ветеринарные клиники не работают.

ПОЧТА

29 декабря почтовые отделения Удмуртской Республики будут работать с 08:00 до 21:00.

30 декабря - с 08:00 до 22:00, а 31 декабря - с 09:00 до 18:00.

1, 2 и 7 января 2019 года - выходные.

3, 4, 5, 6 и 8 января 2019 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме (с 08:00 до 22:00 с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00 в субботу и воскресенье).

ЗООПАРК

Зоопарк в Ижевске будет работать без выходных. Гостей ждут даже 31 декабря и 1 января. Весь декабрь, включая 31 число, Зоопарк Удмуртии открыт для посетителей с 9:00 до 17:00. А еще с 16:00 до 17:00 действует предпраздничный льготный тариф в рамках акции «Новогодний час в зоопарке». Весь январь, включая 1 число, зоопарк будет работать с 9:00 до 16:00.

БАНКИ

Банкоматы в городе будут работать в круглосуточном режиме.

«Альфа-банк»

Будет работать только офис по адресу ул. Советская, 13: 30 декабря с 10:00 до 17:00, 31 декабря - 3 января выходные, 4-5 января с 10:00 до 18:00, 6-8 января выходные.

«БыстроБанк»

В период новогодних праздников офисы «БыстроБанка» будут заниматься только обслуживанием физических лиц. Офисы в г. Ижевске располагаются по адресам: ул. Пушкинская, 268, ул. Коммунаров, 221, ул. Ленина, 138 (ТЦ «Кит»), ул. Новостроительная, 33, ул. Петрова, 1, ул. 50 лет ВЛКСМ, 40.

30 декабря работают офисы на Пушкинской, 268 и в ТЦ «Кит» по адресу ул. Ленина, 138. Оба офиса работают с 10:00 до 15:00.

31 декабря работают все офисы с 9:00 до 15:00. 1, 2, 3 января - выходные дни.

4, 5 января - офис в ТЦ «Кит» (ул. Ленина, 138) работает с 10:00 до 16:30, остальные офисы с 9:00 до 16:30.

6 января работают офисы на Пушкинской, 268 и в ТЦ «Кит» по адресу ул. Ленина, 138. Оба офиса работают с 10:00 до 15:00.

7 января - выходной день.

8 января - офис в ТЦ «Кит» (ул. Ленина, 138) работает с 10:00 до 16:30, остальные офисы с 9:00 до 16:30.

Все офисы работают без обеда.

«Россельхозбанк»

29 декабря 2018 года рабочий день сокращен на 1 час.

30 декабря - 3 января, 6-8 января выходные во всех филиалах, кроме офиса по адресу ул. Петрова, 29 (ТРЦ «Петровский»): 31 декабря офис работает, обслуживание клиентов до 16.00, 1 - 2 января - выходные дни. С 3 января офис работает в режиме ТРЦ «Петровский» (без кассового обслуживания клиентов).

Операционные офисы, расположенные по адресам: ул. Телегина, 30; ул. Советская, 9 и ул. Молодежная, 10, обслуживают физических лиц 4 и 5 января с 09.00 до 15.00.

«Промсвязьбанк»

С 30 декабря по 8 января все отделения закрыты.

С 9 января работают в обычном режиме с 9:00 до 19:00.

«ВТБ»

С 30 декабря по 8 января обслуживание физических лиц будет производиться только в ОО «Ижевский» по адресу ул. Советская, 8А 30 декабря (с 9:00 до 15:00) и 5 января (с 9:00 до 16:00).

«Сбербанк»

С 31 декабря по 3 января и с 5 по 7 января - выходные дни во всех филиалах.

29-30 декабря и 8 января будет открыта часть офисов (режим работы каждого уточняйте на сайте «Сбербанка»).

График всех офисов, работающих 4 января: с 10:00 до 15:00.

В праздничные дни будет производиться только обслуживание частных клиентов.

29 декабря работают офисы по адресам: ул. Воровского, 130; ул. Карла Маркса, 227; ул. Коммунаров, 221; ул. Красная, 105; ул. Пушкинская, 268.

29 декабря и 30 декабря работают офисы по адресам: ул. Клубная, 59; ул. Удмуртская, 265, корп. 1.

29 декабря, 30 декабря и 4 января работают офисы по адресам: ул. Пушкинская, 281; ул. Удмуртская, 263.

29 декабря, 30 декабря и 8 января работают офисы по адресам: ул. 9 Января, 215; ул. Азина, 143; ул. Ворошилова, 53; Воткинское шоссе, 34; ул. Кирова, 109, 109а; ул. Клубная, 27; ул. Красноармейская, 138; ул. Ленина, 152; ул. Молодежная, 33; ул. Петрова, 8а; ул. Пушкинская, 157; ул. Школьная, 39.

29 декабря и 4 января работают офисы по адресам: ул. 10 лет Октября, 23; ул. 10 лет Октября, 17а; ул. 7-я Подлесная, 71; ул. Автозаводская, 50; ул. Баранова, 79; ул. Гагарина, 27Б; ул. Гагарина, 5Б; ул. Ильфата Закирова, 16; ул. К. Либкнехта, 19; ул. Кирова, 5; ул. Ленина, 114; ул. Пушкинская, 215; ул. Репина, 30; ул. Тимирязева, 5А; ул. Труда, 50а.

29 декабря и 8 января работают офисы по адресам: ул. Восточная, 8а; ул. Ленина, 6.

4 января работает офис по адресу: ул. Удмуртская, 231

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ГИПЕРМАРКЕТЫ

ТЦ «Столица»

31 декабря ТЦ открывается в 10:00, магазины работают до 20:00, «Дино-планета» до 19:00, «Пицца-хауз» до 18:00, «М. Видео» и кинотеатр «Роликс» до 21:00.

1 января кинотеатр «Роликс» работает с 11:00 до 3:00, «Дино-планета» с 13:00 до 21:00, «Пицца-хауз» с 13:00 до 23:00, KFC* с 12:00 до 22:00, «Еще» с 12:00 до 21:00.

Со 2 января ТЦ работает в обычном режиме с 10:00 до 21:00.

ТЦ «КИТ»

30 декабря все отделы работают с 10:00 до 22:00.

31 декабря все отделы работают с 10:00 до 19:00.

1 января выходной.

2-8 января все отделы работают с 10:00 до 21:00.

ТЦ «Сигма»

31 декабря все отделы работают с 10:00 до 19:00.

1 января малые точки не работают, «Центр», «Spar»*, «Сыночки и дочки» с 12:00 до 21:00; кинотеатр «Империя грез» с 12:00 до 3:00.

Со 2 января ТЦ работает в обычном режиме с 10:00 до 21:00.

ТРК «Петровский»

31 декабря ТРК работает с 10:00, отделы, боулинг, «Игромакс» и фудкорт работают до 20:00, «Гастроном» - до 22:00, кинотеатр «Синема парк» - до 21:00, «КИДО» - до 17:00.

1 января отделы и «КИДО» не работают. «Гастроном» - с 11:00 до 22:00, кинотеатр «Синема-парк» - с 11:00 до 03:00, боулинг - с 14:00 до 02:00, «Игромакс» и фуд-корт - с 11:00 до 22:00.

Со 2 января - в обычном режиме с 10:00 до 22:00.

ТЦ «Флагман»

31 декабря работает с 10:00 до 20:00

1 января выходной (кроме кафе «Мята» и «Бургер-Кинг» - отдельные входы).

Со 2 января ТЦ работает в обычном режиме с 10:00 до 22:00.

ТРЦ «Италмас»

31 декабря работает с 10:00 до 20:00

1 января работают только «Магнит» и «Ижевские термы» с 12:00 до 22:00.

Со 2 января - в обычном режиме с 10:00 до 21:00.

ТРЦ «Талисман»

31 декабря торговая галерея работает с 10:00 до 20:30, ГМ «Карусель» с 09:00 до 21:00 (на выход покупателей до 22:00), «М.видео» с 10:00 -до 20:30, КЦ «Киномакс» 09:00 до 17:00 (начало последнего сеанса), Ресторан «Венеция», «Тоттори» с 12:00 до 17:00, фуд-корт 10:00 до 19:00, «Play Day»* с 10:00 до 19:00.

1 января торговая галерея и «М.видео» не работает, ГМ «Карусель» работает с 14:00 до 22:00, КЦ «Киномакс» с 14:00 до 02:00, Ресторан «Венеция», «Тоттори» с 14:00 до 22:00, фуд-корт с 14:00 до 22:00, «Play Day» с 14:00 до 22:00.

2 января торговая галерея работает с 09:00 до 22:00, ГМ «Карусель» с 02:00 до 22:00, «М.видео» с 10:00 до 22:00, фуд-корт с 10:00 до 22:00, «Play Day» с 10:00 до 22:00. КЦ «Киномакс» работает в обычном режиме, Ресторан «Венеция», «Тоттори» с 11:00 до 23:00 до 8 января.

ТОЦ «Аврора Парк»

31 декабря работает с 9:00 до 21:00.

1 января - выходной день.

Со 2 января ТОЦ работает по обычному режиму

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