2019-01-13T16:13:55+03:00
Общество

«Древо жизни», «Мои родники» и «Обмедведились»: В Ижевске открылся фестиваль «Удмуртский лед»

16 невероятных скульптур украсили набережную города
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев

В воскресенье, 13 января, на набережной Ижевска открылась галерея фестиваля «Удмуртский лед». На протяжении пяти дней 16 команд из 15 уголков России, Эстонии и Казахстана трудились на улице, чтобы из глыбы льда сделать произведение искусства.

Фото: Сергей Грачев все участники фестиваля "Удмуртский лед"

Фото: Сергей Грачев все участники фестиваля "Удмуртский лед"

- Второй год мы становимся свидетелями чуда. Для меня совершенное чудо, когда кусок льда наполняется смыслами и становится произведением искусства. И ничего более красивого я не встречал, - рассказал заместитель главы администрации города Дмитрий Чистяков.

Фото: Сергей Грачев Скульптура "Тихое место" город Александров и Кондопога

Фото: Сергей Грачев Скульптура "Тихое место" город Александров и Кондопога

В этом году тема праздника – «Мои родники». Каждая команда по-своему поняла и реализовала это задание. Поэтому можно встретить весьма неожиданные интерпретации. Например, команда из Тольятти и Йошкар-Олы представила ее в виде «Древо жизни».

Фото: Сергей Грачев Скульптура "Дерево жизни" город Йошкар-Ола и Тольятти

Фото: Сергей Грачев Скульптура "Дерево жизни" город Йошкар-Ола и Тольятти

- Она символизирует продолжение рода, бесконечность. В течение пяти дней вырезали все, с помощью резцов по льду и электропил. Хочется сказать, что удмуртский лед он мягкий, по сравнению, например, с Томским. Томский, как бетон, а удмуртский – масло, - рассказал скульптор Владимир Антропов.

Фото: Сергей Грачев Скульптура "Обмедведились" город Красноярск

Фото: Сергей Грачев Скульптура "Обмедведились" город Красноярск

Отметим, что такая красота является очень хрупкой. Буквально в день открытия галереи уже одна фигура сломалась. Поэтому организаторы решили оградить их специальными заборами.

Фото: Сергей Грачев Скульптура "Родные" город Сургут и Екатеринбург

Фото: Сергей Грачев Скульптура "Родные" город Сургут и Екатеринбург

По словам Дмитрия Чистякова, галерея будет стоять столько, сколько будет позволять погода. Как только наступит тепло и лед начнет таять, фигуры будут разбирать.

Фото: Сергей Грачев Дмитрий Чистяков заместитель главы Администрации Ижевска по социальной политике

Фото: Сергей Грачев Дмитрий Чистяков заместитель главы Администрации Ижевска по социальной политике

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