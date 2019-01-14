Старт «мусорной реформы»: С какими проблемами столкнулись ижевчане и как регоператор планирует их решать?

1 января в Удмуртии начал работать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами- ООО «Спецавтохозяйство». Увы, в первые же дни нового года в соцсетях посыпались жалобы на мусор. Причин тому несколько. Во-первых - большой объем отходов, которые скопились за выходные дни - 30 и 31 декабря, 1 января. Во-вторых, нехватка контейнеров - старые перевозчики бакизабрали, а новые – устанавливали свои.

- Всего за 8 дней работы на горячую линию поступило более 800 звонков, сообщений в соцсетях и на электронную почту. В основном жители уточняли графики вывоза мусора, сообщали о переполнении контейнеров или нехватке баков на контейнерной площадке, - рассказал Иван Маринин, директор регионального оператора. За 8 праздничных дней с территории республики только с контейнерных площадок вывезли 5 542 тонны мусора (для сравнения - это 80 вагонов поезда - прим. ред.).

Проблемы частного сектора

Сегодня лишь 40% отходов Удмуртии сосредоточено на контейнерных площадках. Остальная часть мусора вывозится «сигнальным методом» (как правило, он используется в частном секторе). В этом случае люди приносят мусор в определенное время к определенному месту, откуда его по графику забирает мусоровоз.. Именно от жителей частного сектора, по словам Ивана Маринина, и поступило больше всего обращений. Кто-то был недоволен временем вывоза, кто-то - местом остановки мусоровоза.

Вот такая ситуация с мусором сложилась 8 января на улице Фронтовой, 4. Его вывезли ближе к вечеру этого же дня. Автор: Алексей Иванов

– Сейчас на практике вырабатывается новая система вывоза отходов по частному сектору. Первоначальные графики были утверждены районными администрациями, и мы по ним работали, в процессе работы выявлены моменты не удобные для жителей, – отмечает Иван Маринин. - Поэтому мы сейчас обращаемся к районным администрациям с тем, чтобы они откорректировали графики и точки, куда приходит мусоровоз. Эта работа может занять до 2 месяцев.

5 вопросов о вывозе мусора

Кто должен устанавливать контейнеры в частном секторе?

Регоператор уже выходит с инициативой, чтобы контейнерные площадки устанавливали районные администрации за счет средств бюджета. Также от властей просят как можно скорее утвердить места и графики строительства контейнерных площадок.

Кто будет вывозить крупногабаритный мусор (мебель, например)

Крупногабаритный мусор из специальных отсеков на контейнерной площадке раз в неделю будет забирать специальная машина. В частном секторе отдельный мусоровоз будет ходить по графику, утвержденному с администрацией района. Если мусор скопился раньше графика, то можно оставить заявку и его вывезут раньше. Важно понимать, что строительный мусор не относится к ТКО и его нужно вывозить самим.

Где проверить дату и время вывоза мусора?

Сделать это можно на сайте Администрации Ижевска, в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» - «Информация по обращению с ТКО». Уточнить дату и время вывоза можно и у перевозчика.

- Индустриальный район (сектор, ограниченный ул. Советская, Удмуртская, Коммунаров, Кирова). ООО «Мусоровозов», телефон: 8 (3412) 271-499 (доб.1);

- Индустриальный район (оставшаяся часть района). ООО «Коммтранс», телефон: 8 (3412) 565-038, 8 912 856 50 38;

- Ленинский район. ООО «ЭкоЛайн», телефон: 8 (3412) 908-740;

- Октябрьский район. ООО «Удмуртвторпродукт», телефон:8 (3412) 79-78-22;

- Первомайский район. ООО «ИКЦ-ЭКО», телефон: 8 (3412) 23-21-21;

- Устиновский район (сектор, ограниченный ул. Ленина, 40 лет Победы, Молодежная, пр-т Калашникова). ООО «Удмуртская Мусороперерабатывающая компания», телефон: 8 (3412) 620-575;

- Устиновский район (сектор, ограниченный ул. Ворошилова (четные дома), 9-е Января, Салютовская, пр. Автозаводской. ООО УК «РЖК», телефон: 464-741;

- Устиновский район (оставшаяся часть района и нечетные дома по ул. Ворошилова). ООО «Эко-Мед, телефон: 8 (3412) 655-606.

Куда сообщить, если мусор не вывозят?

Горячая линия Регоператора - 8 800 234 89 86 (с 8:00 до 17:00).

Сколько мы будем платить за вывоз мусора?

Один прописанный житель многоэтажки будет платить 98,48 руб. в месяц, житель частного дома – 95,2 рублей.

А КАК У НИХ?

Отложили на год

Во Владимирской области, например, вовсе перенесли введение реформы на год. К новой системе вывоза мусора активно готовились с конца осени. Был создан единый оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами - «Владэкотехпром», департамент цен и тарифов утвердил стоимость вывоза коммунальных отходов - 118 рублей с человека. При этом «мусорная реформа» вызывала бурные споры и даже панику. Кроме того, региональный оператор так и не смог заключить контракты с подрядчиками. Все это привело к тому, что губернатор отложил на год, до 1 января 2020 года, переход на новую систему обращения с отходами. В такой же, примерно, ситуации Хабаровский край. Там решили повременить с введением реформы. Называют основные причины переноса - нехватка аккредитованных полигонов и отсутствие абонентской базы. В Приамурье перенесли введение до 1 апреля.

Город завален мусором

В Красноярске оказалось некому убирать отходы. Сейчас называют три причины тому, что город оказался в мусоре. Во-первых, не все управляющие компании и ТСЖ до конца декабря успели заключить договора на вывоз и утилизацию ТБО. Вторая причина – предыдущие перевозчики, которые перестали вывозить отходы в конце декабря и увезли свои контейнеры. И третьей причиной оператор считает самих красноярцев, которые на новогодние каникулы фактически произвели мусора в три раза больше обычного. В аналогичной ситуации оказалась Тверь. Еще 29 декабря на привычных местах не оказалось мульд. К 1 января мусорные площадки, на радость грызунам, птицам и прочей живности, превратились в залежи пакетов с отходами. Кстати, с нового года жители многоквартирных домов Твери ежемесячно будут платить 116 рублей 81 копейку с человека. Что касается граждан, проживающих в частных домах, то для них тариф вырос до 177 рублей 22 копеек.

Обустроились незаконно?

В Коми же выбор регионального оператора оброс скандалами. Компания ООО «Экопром» претендовала на место оператора по обращению с ТБО в регионе, но уступила «Ухтажилфонду». Сейчас новгородцы пытаются оспорить итоги торгов. Тяжбы тянутся уже несколько месяцев, но поставить точку в этом деле у суда до сих пор не получилось.

Работает в штатном режиме

Кажется, что мусорная реформа более-менее укрепилась в Перми. Изначально за 1 и 2 января от пермяков поступило более 250 жалоб на несвоевременную уборку и вывоз мусора. Проблемы возникли там, где сменились компании-возчики, и пришлось отлаживать систему, но уже к 4 января количество жалоб резко уменьшилось. Кстати, ежемесячная плата определяется по нормативу - 10,6 килограмма мусора на квадратный метр площади квартиры в год. Стоимость вывоза одного килограмма мусора – 3,84 рубля. Так что в месяц плата за вывоз мусора - около 3,4 рублей за один квадратный метр.