У каких ижевских домов есть «имена»?

«Дом Горместхоза», или «Донат»

Адрес: Вадима Сивкова, 171

Год постройки: 1929

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Откуда такое название: этот дом относился к Горместхозу, то есть к комитету городского хозяйства. На фасаде даже сохранились буквы этой аббревиатуры - «ГОМХ». Еще одно имя дома - «Донат». Так звали новорожденного сына архитектора Богдановой, в честь которого она назвала свой проект - и именно по этому проекту построили дом.

Интересные факты: в проекте дома не предусматривалась ванная комната, но в 1960-70-х годах государство начало массово ставить их во всех квартирах. Выделить под это отдельное помещение было невозможно, поэтому ванны ставили прямо в центр кухни. Жители дома просто накрывали их досками - получался стол.

«Дом специалистов»

Адрес: Карла Маркса, 208

Год постройки: 1936

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Откуда такое название: дом был выстроен по особому постановлению Совета народных комиссаров специально для врачей, ученых, деятелей искусства, работников правоохранительных органов и инженеров. Такие дома в середине 30-х появились в 67 городах СССР.

Интересные факты: «Дом специалистов» на перекрестке улиц Карла Маркса и Советской - один из 10 жилых домов Ижевска, входящих в список объектов культурного наследия регионального значения. Так как строился он не для простых рабочих, а для интеллигенции, квартиры здесь просторные: площадь трехкомнатных - до 70 м2, четырехкомнатных - до 90. А еще здесь были так называемые madchenzimmer, то есть «девичьи комнаты» для домработниц или гувернанток, ведь в семьях специалистов, переехавших в Ижевск из Москвы и Ленинграда, вполне могла быть прислуга для помощи по хозяйству.

«Дом-змейка»

Адрес: Родниковая, 56

Год постройки: 1978

Откуда такое название: своей формой - вытянутой, будто бы извивающейся - дом напоминает змейку или волну.

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Интересные факты: этот дом и два соседних строили для рабочих, но часть квартир горисполком отдал художникам и архитекторам - их творческие мастерские располагаются здесь же, на последнем этаже. В одной из них, принадлежащей художнику Станиславу Медведеву, в августе 1978 года побывал Владимир Высоцкий, знаменитый поэт, актер и автор-исполнитель. Он оставил на стене мастерской автограф карандашом: «Побольше вам работ - т.е. заказов. Добро! В. Высоцкий», который сохранился до сих пор.

Фото: Архив «КП» в Ижевске

«Афганский дом»

Адрес: 30 лет Победы, 94

Год постройки: 1991

Откуда такое название: дом выстроил завод «Ижсталь» для тех ветеранов Афганской войны, кто после возвращения домой устроился работать на это предприятие.

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Интересные факты: проект дома - блочной пятиэтажки - разработали на «Ижстали», поэтому здесь отличная планировка: пространства много не только в квартирах, но и на лестничных площадках. Сами ветераны помогали на стройке - копали траншеи под фундамент, забивали сваи, помогали строителям во время возведения стен. Сами же и распределяли квартиры - в зависимости от размера семьи и количества детей.

«Немецкие дома»

Адрес: Удмуртская, 286-296

Годы постройки: 1992 и 1993

Откуда такое название: эти кирпичные пятиэтажки строили специалисты из Германии по зарубежным технологиям, причем строили настолько качественно, что они до сих пор могут дать фору даже современным многоэтажкам.

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Интересные факты: немецкими были не только технологии, но и строительная техника и даже стройматериалы. Все, вплоть до гвоздей, немцы привезли в Ижевск с собой по железной дороге. Сами дома тоже поражали воображение жильцов: на кухне было предусмотрено целых две мойки, в ванной было место под стиральную машину, розетки и выключатели были сделаны по евростандарту, а на окнах стояли деревянные стеклопакеты, многие из которых служат до сих пор.

Кстати, «немецкими» также называют несколько двух- и трехэтажных домов, выстроенных на Культбазе и в Соцгороде в 50-х годах. Горожане уверены, что их возводили после войны пленные немцы, содержавшиеся в лагерях на территории Удмуртии.