Вьетнам Турция или ОАЭ: где ижевчане смогут недорого отдохнуть в 2019 году?

А мне бы… в Турцию

По словам представителей туристических компаний, летом 2018 года ижевчане предпочитали отдых в Турции (особой популярностью пользовались Анталья и Мармарис) и Тунисе. А вот зимой большинство горожан выбирали Вьетнам и Таиланд. Повысился интерес к автобусным турам в Европу - Черногорию, Чехию, Венгрию и Испанию.

- Думаю, что в целом эта тенденция сохранится в 2019 году, - рассказала владелица одного из городских турагентств Елена Усманова. - Вероятны лишь небольшие изменения в связи с возможным открытием чартерных рейсов в Египет.

Напомним, что сейчас из-за напряженных отношений России и Египта российские самолеты приземляются лишь в аэропорту Каира. До излюбленных курортов - Хургады и Шарм-Эль-Шейха придется добираться на автобусе - а это около 4-6 часов пути. Немногие туристы готовы на подобный трансфер, объясняет Елена Усманова. Однако 11 декабря действующий на тот момент министр транспорта России Максим Соколов заявил, что Египет могут открыть для россиян уже в феврале 2019 года.

Если страна фараонов все-таки распахнет свои двери для россиян, то цены на путевки в другие страны незначительно снизятся в связи с возросшей конкуренцией. Но пока ждем планового повышения стоимости на 10-15%.

В Эмираты - зимой, в Азию - осенью

Отпуск лучше планировать заранее и приобрести путевку за полгода «до» по системе раннего бронирования. Тогда можно съездить в путешествие со скидкой до 40%. Еще один способ съездить в отпуск со скидкой до 60% - купить горящий тур.

- Сейчас начинается сезон горящих путевок, поэтому можно запланировать зимний отпуск, - поделилась руководитель туристического агентства Рябова Татьяна. - Например, в Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас там - «не сезон», поэтому, особенно после январских праздников, можно ухватить путевку по отличным ценам. На двоих цена с завтраками за 7 ночей составит всего около 30 тысяч рублей. Поделюсь опытом - в этом году получилось слетать в Дубай всего за 11 тысяч с человека! Но здесь как русская рулетка - повезет или нет. Потому что обычно такие предложения разбирают буквально за 5-10 минут. Нужно постоянно мониторить сайты туристических агентств или вообще внести предоплату, чтобы, как только появилась горящая путевка, человеку сообщили, а он собрался и поехал, уже без проблем с внесением денег. Часто вот такие «горящие» туристы и копию паспорта оставляют, чтобы быстрее закрепить за собой выгодное предложение.

Кстати, «не сезон» по меркам Эмиратов - это температура воздуха до +25 градусов, а воды - до +19.

А вот в Азию выгоднее всего ехать с апреля по ноябрь - там наступает «зима» и начинается сезон дождей. Это значит, что путевки значительно дешевеют.

- Ну, как сезон дождей, - смеется Татьяна. - Ночью да, поливает. Бывает и так, что льет сутками и приходится ходить по колено в воде. Но температура воздуха комфортная - около +30 градусов, море тоже теплое - около +28 градусов. Здесь главное - правильно выбрать место.