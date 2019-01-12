На дорогах Ижевска появились новые самосвалы для вывоза снега

В Ижевске на дорогах города появились новая техника для вывоза снега: два 40-тонныех самосвала. Об этом рассказал журналистам 10 января начальник «ДРЭУ» Андрей Лубенец.

- Эти машины нам были предоставлены ДП «Ижевское», так как в ночное время они их не используют. На больших магистралях они востребованы. Их грузят два погрузчика, потому что машины большие и перевозят в два-три раза больше, чем обычные машины, - рассказал Лубенец.

Преимущество новых машин отмечает и главный инженер «Службы благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдаус Харисов.

- В кузов автомобиля помещается порядка 32 куб. м. снега. Если сравнивать с самосвалом 20-ти тонным, то такой самосвал помещает всего 16 куб.м. снега. То есть эффективность нового самосвала выше в два раза получается, - рассказал Харисов.

Вывоз снега МУП «ДРЭУ» с улицы 10 лет Октября в ночь с 10 на 11 января Фото: Сергей Грачев

- На сегодняшний день в среднем в городе Ижевске организован вывоз снега 14 отрядами. Это только от подрядчика МУП «ДРЭУ». Кроме этого у нас в городе работают еще три подрядчики: «Радонеж» в Устиновском районе, «Ижавтоснаб» в Ленинском районе и «Строй 18» в Октябрьском районе, - отмечает Харисов. - Каждая эта организация имеет по 1 по 2 отряда для вывозки снега. На сегодняшний день мы получили поручение главы Администрации города Ижевска Олега Бекмеметьева усилить вывоз снега. Сейчас в среднем в сутки вывозиться порядка 5500 куб. м. снега.

СРОКИ УБОРКИ

Рассказали дорожники и о том, в какие сроки после снегопада дороги должны быть почищены.

- После завершения снегопада по ГОСТу мы должны привести дороги в нормативное состояние в течение 3-6 часов. Первую очередь у нас в приоритете искусственные сооружения, то есть мосты, путепроводы, магистральные дороги, дороги, где находятся социально значимые объекты, зоны пешеходных переходов, - прокомментировал Харисов.

Решение о том, где в первую очередь вывозить снег принимают снег согласно предписаниям «Службы благоустройства и дорожного хозяйства» и ГИБДД Фото: Сергей Грачев

МЕШАЮТ «ПОДСНЕЖНИКИ»

Зачастую проблемы по чистке дорог и вывозу снега дорожникам создают сами горожане, которые оставляют свои автомобили на обочинах дорог или во дворах.

- Если автомобиль воспрепятствует механизированной уборке на муниципальных дорогах более 7 дней, то мы его привлекаем к административной ответственности (штраф 500 рублей). Также учитываем, какие знаки стоят на том месте, где припаркован автомобиль. В случае если автомобиль стоит под знаками запрещающими остановку, то мы сообщаем в ГИБДД и автомобиль эвакуируют, - рассказал начальник управления муниципальной милиции Дмитрий Шуклин. - Если машина стоит во дворе и мешает уборке, то здесь ситуация сложнее. По закону как таковой ответственности в этом случае у водителей нет.

Работают на дорогах города и шнекороторы. Они используются только там, где есть куда выбрасывать снег. Задача такой техники – убрать заужение Фото: Сергей Грачев

КТО ДОЛЖЕН ЧИСТИТЬ СНЕГ ВО ДВОРАХ?

Много вопросов остается у горожан и по уборке снега во дворе.

- Если снег не убирают во дворе - надо звонить в управление муниципальной милиции по телефону 41-43-11. Уборка территории во дворах должна осуществляться управляющей компании с момента окончания снегопада и до 10 часов утра, - отмечает Шуклин. - В случае, если факт уборки снега не подтвердится, управляющей компании грозят штрафы (от 15 000 рублей). С декабря месяца мы уже составили 27 протоколов в отношении лиц, которые обязаны заниматься уборкой снега на придомовой территории.