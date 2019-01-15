2019-01-15T14:14:42+03:00
Общество

Таксы, улитки, кроссовки: какие необычные коллекции есть в домах ижевчан?

«Комсомолка» пообщалась с владельцами необычных наборов
Ардашева Екатерина
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Необычные коллекции есть в домах ижевчан. Фото из личных архивов героевНеобычные коллекции есть в домах ижевчан. Фото из личных архивов героев
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Кто из нас в детстве не собирал яркие фантики, необычные крышечки, красивые камешки? Но иногда детское увлечение перерастает в серьезное хобби, когда коллекционер тратит время, деньги и силы на свои «сокровища». «Комсомолка» пообщалась с владельцами нескольких необычных коллекций.

ЦЕЛЫЙ МИР ЗА 10 000 РУБЛЕЙ

Сергей Стрежнев занимается стендовым моделизмом (изготовлением уменьшенных моделей различной техники и архитектурных сооружений. – Прим.ред.) почти 30 лет.

Дома у Сергея немного моделей: большинство автор дарит увлеченным знакомым и друзьям. Фото из личного архива героя

Дома у Сергея немного моделей: большинство автор дарит увлеченным знакомым и друзьям. Фото из личного архива героя

- Сам я в этом хобби с 13-ти лет: с детства обожал солдатиков, в школе очень любил военную историю. Сейчас для меня моделизм - это собственная коллекция, участие в выставках. Также делаю такие модели на заказ, даю мастер-классы. Но, в первую очередь, это творчество, это целый мир, - делится Сергей.

Диорама на военную тему. Фото из личного архива героя

Диорама на военную тему. Фото из личного архива героя

Коллекционирование фабричных фигурок и моделей под покраску обходится относительно недорого, а вот создание даже самой меленькой диорамы обходится с учетом всех материалов в 10 тыс. рублей.

ДОМ 50 ТАКС

Ижевчанка Яна Глушкова – обладательница 50 такс! Правда, стеклянных и керамических. Началась коллекция спонтанно.

Первую статуэтку в коллекцию Яна купила в Гусе Хрустальном. Фото из личного архива героини

Первую статуэтку в коллекцию Яна купила в Гусе Хрустальном. Фото из личного архива героини

- На втором курсе университета мы с группой поехали по «Золотому кольцу». В Гусе Хрустальном я купила первую фигурку таксы - в память о когда-то жившем у нас домашнем питомце. А потом уже «по традиции» стала везде покупать такс. У меня есть статуэтки из Чехии, Турции, Швейцарии, а также из многих городов России, где доводилось побывать, - рассказывает девушка.

1500 рублей обошлась ижевчанке эта такса из бронзы, купленная в лавке в Швейцарии. Фигурка – ручная работа. Фото из личного архива героини

1500 рублей обошлась ижевчанке эта такса из бронзы, купленная в лавке в Швейцарии. Фигурка – ручная работа. Фото из личного архива героини

Одной из самых дорогих статуэток стала фарфоровая такса из Германии. Ее девушка покупала с огромной скидкой, но и тогда такса обошлась около 1000 рублей.

85 ПАР КРОССОВОК

А вот Денис Стерхов, владелец одного из ижевских магазинов одежды и обуви, коллекционирует кроссовки

- Я собираю спортивную обувь с 2008 года. Купил одну пару, и началось, - рассказывает ижевчанин Денис Стерхов. – Но по-настоящему коллекционных моделей у меня не так много: я просто выбираю для себя то, что нравится. Объект не из самых доступных, но если отслеживать хорошие предложения, то 5-10 пар в год можно себе позволить.

По словам Дениса, в его коллекции есть несколько пар. которых в мире всего 200 – 300 экземпляров. Фото из личного архива героя

По словам Дениса, в его коллекции есть несколько пар. которых в мире всего 200 – 300 экземпляров. Фото из личного архива героя

В коллекции ижевчанина есть пары, заказанные из США, Латвии, сам Денис привозил кроссовки из Сочи и даже Новосибирска! Самые дорогие кроссовки стоили 10 000 – 12 000, но покупать их Денису удавалось значительно дешевле. Парень признается: он носит все кроссовки, ничего на полках просто так не стоит.

Недавно Денис получил 85-ю пару, но признается, что не все экземпляры остаются в его коллекции: периодически он что-то дарит или продает. Кстати, это как раз тот случай, когда увлечение фактически переросло в профессию: в 2012-м ижевчанин открыл свой магазин спортивной обуви и одежды.

ЖИВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

Мы привыкли, что объектом коллекционирования становятся какие-либо неодушевленные предметы, однако многие люди способны объединять свое хобби с любовью к природе. Например, в коллекции Елены Елькиной более 100 сортов комнатных фиалок.

Подсчитать число сортов фиалок на данный момент Елене сложно – число постоянно варьируется. Но то, что их несколько сотен, факт. Фото из личного архива героини

Подсчитать число сортов фиалок на данный момент Елене сложно – число постоянно варьируется. Но то, что их несколько сотен, факт. Фото из личного архива героини

- Осенью 2009 года на Центральной площади проходила ярмарка-выставка садово-огородных растений. Именно там я впервые увидела сортовую фиалку, познакомилась с коллекционером фиалок из Воткинска и смогла посмотреть на фиалку не как на «бабушкин синий цветочек», а как на что-то удивительное и необычное, - делится Елена. – Тогда же в моем доме появилась первая сортовая фиалка Ness' Angel Face*. К 2010 году у меня было уже 50 сортов, а в 2011-м – около 150. Сейчас назвать точное количество сложно, число варьируется.

Один из экземпляров живой коллекции. Фото из личного архива героини

Один из экземпляров живой коллекции. Фото из личного архива героини

Увлечение разделяет и муж Игорь: делает стеллажи и освещение.

150 УЛИТОК В КВАРТИРЕ

Екатерина Москалева из Ижевска коллекционирует… Живых улиток!

Все виды улиток – тропические, в Ижевске для них строят террариумы с определенным грунтом, покупают подкормки. Фото из личного архива героини

Все виды улиток – тропические, в Ижевске для них строят террариумы с определенным грунтом, покупают подкормки. Фото из личного архива героини

- Однажды в зоомагазине я увидела больших улиток Achatina fulica. Они мне очень понравились, и непременно захотелось завести такое животное, - вспоминает Екатерина. - Сначала я подготовила террариум, а потом побежала в тот зоомагазин и выбрала средненькую улитку. Дома отмыла, накормила и долго наблюдала за ней. Я даже помню, когда это было: в феврале 2011 г. Позже я стала читать и узнала, что существует множество других красивых и интересных, абсолютно непохожих друг на друга видов. Моя коллекция стала достаточно быстро расширяться. Сейчас в коллекции 27 видов улиток и более 150 особей. Нет у меня только краснокнижных видов – их нельзя дома держать. Ценовой разброс у разных видов достаточно велик: от символических 100 рублей до нескольких тысяч за особь.

КСТАТИ! Почему люди так любят коллекции?

- Коллекционирование предметов и моделирование «микромиров» - одно из проявлений сублимации (защитного приспособления, позволяющее человеку снимать внутреннее напряжение). Если посмотреть более детально, то многие из этих занятий позволяют получать важное для нас ощущение упорядоченности и контроля. Чтобы создать достойную коллекцию, необходимо обладать терпением, выдержкой, заинтересованностью в своем деле, любовью к порядку. А если мы соблюдаем порядок в окружающем нас мире, то соблюдаем его и в душе, - Михаил Захаров, клинический психолог.

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