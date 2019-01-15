Таксы, улитки, кроссовки: какие необычные коллекции есть в домах ижевчан?

Кто из нас в детстве не собирал яркие фантики, необычные крышечки, красивые камешки? Но иногда детское увлечение перерастает в серьезное хобби, когда коллекционер тратит время, деньги и силы на свои «сокровища». «Комсомолка» пообщалась с владельцами нескольких необычных коллекций.

ЦЕЛЫЙ МИР ЗА 10 000 РУБЛЕЙ

Сергей Стрежнев занимается стендовым моделизмом (изготовлением уменьшенных моделей различной техники и архитектурных сооружений. – Прим.ред.) почти 30 лет.

Дома у Сергея немного моделей: большинство автор дарит увлеченным знакомым и друзьям. Фото из личного архива героя

- Сам я в этом хобби с 13-ти лет: с детства обожал солдатиков, в школе очень любил военную историю. Сейчас для меня моделизм - это собственная коллекция, участие в выставках. Также делаю такие модели на заказ, даю мастер-классы. Но, в первую очередь, это творчество, это целый мир, - делится Сергей.

Диорама на военную тему. Фото из личного архива героя

Коллекционирование фабричных фигурок и моделей под покраску обходится относительно недорого, а вот создание даже самой меленькой диорамы обходится с учетом всех материалов в 10 тыс. рублей.

ДОМ 50 ТАКС

Ижевчанка Яна Глушкова – обладательница 50 такс! Правда, стеклянных и керамических. Началась коллекция спонтанно.

Первую статуэтку в коллекцию Яна купила в Гусе Хрустальном. Фото из личного архива героини

- На втором курсе университета мы с группой поехали по «Золотому кольцу». В Гусе Хрустальном я купила первую фигурку таксы - в память о когда-то жившем у нас домашнем питомце. А потом уже «по традиции» стала везде покупать такс. У меня есть статуэтки из Чехии, Турции, Швейцарии, а также из многих городов России, где доводилось побывать, - рассказывает девушка.

1500 рублей обошлась ижевчанке эта такса из бронзы, купленная в лавке в Швейцарии. Фигурка – ручная работа. Фото из личного архива героини

Одной из самых дорогих статуэток стала фарфоровая такса из Германии. Ее девушка покупала с огромной скидкой, но и тогда такса обошлась около 1000 рублей.

85 ПАР КРОССОВОК

А вот Денис Стерхов, владелец одного из ижевских магазинов одежды и обуви, коллекционирует кроссовки

- Я собираю спортивную обувь с 2008 года. Купил одну пару, и началось, - рассказывает ижевчанин Денис Стерхов. – Но по-настоящему коллекционных моделей у меня не так много: я просто выбираю для себя то, что нравится. Объект не из самых доступных, но если отслеживать хорошие предложения, то 5-10 пар в год можно себе позволить.

По словам Дениса, в его коллекции есть несколько пар. которых в мире всего 200 – 300 экземпляров. Фото из личного архива героя

В коллекции ижевчанина есть пары, заказанные из США, Латвии, сам Денис привозил кроссовки из Сочи и даже Новосибирска! Самые дорогие кроссовки стоили 10 000 – 12 000, но покупать их Денису удавалось значительно дешевле. Парень признается: он носит все кроссовки, ничего на полках просто так не стоит.

Недавно Денис получил 85-ю пару, но признается, что не все экземпляры остаются в его коллекции: периодически он что-то дарит или продает. Кстати, это как раз тот случай, когда увлечение фактически переросло в профессию: в 2012-м ижевчанин открыл свой магазин спортивной обуви и одежды.

ЖИВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

Мы привыкли, что объектом коллекционирования становятся какие-либо неодушевленные предметы, однако многие люди способны объединять свое хобби с любовью к природе. Например, в коллекции Елены Елькиной более 100 сортов комнатных фиалок.

Подсчитать число сортов фиалок на данный момент Елене сложно – число постоянно варьируется. Но то, что их несколько сотен, факт. Фото из личного архива героини

- Осенью 2009 года на Центральной площади проходила ярмарка-выставка садово-огородных растений. Именно там я впервые увидела сортовую фиалку, познакомилась с коллекционером фиалок из Воткинска и смогла посмотреть на фиалку не как на «бабушкин синий цветочек», а как на что-то удивительное и необычное, - делится Елена. – Тогда же в моем доме появилась первая сортовая фиалка Ness' Angel Face*. К 2010 году у меня было уже 50 сортов, а в 2011-м – около 150. Сейчас назвать точное количество сложно, число варьируется.

Один из экземпляров живой коллекции. Фото из личного архива героини

Увлечение разделяет и муж Игорь: делает стеллажи и освещение.

150 УЛИТОК В КВАРТИРЕ

Екатерина Москалева из Ижевска коллекционирует… Живых улиток!

Все виды улиток – тропические, в Ижевске для них строят террариумы с определенным грунтом, покупают подкормки. Фото из личного архива героини

- Однажды в зоомагазине я увидела больших улиток Achatina fulica. Они мне очень понравились, и непременно захотелось завести такое животное, - вспоминает Екатерина. - Сначала я подготовила террариум, а потом побежала в тот зоомагазин и выбрала средненькую улитку. Дома отмыла, накормила и долго наблюдала за ней. Я даже помню, когда это было: в феврале 2011 г. Позже я стала читать и узнала, что существует множество других красивых и интересных, абсолютно непохожих друг на друга видов. Моя коллекция стала достаточно быстро расширяться. Сейчас в коллекции 27 видов улиток и более 150 особей. Нет у меня только краснокнижных видов – их нельзя дома держать. Ценовой разброс у разных видов достаточно велик: от символических 100 рублей до нескольких тысяч за особь.

КСТАТИ! Почему люди так любят коллекции?

- Коллекционирование предметов и моделирование «микромиров» - одно из проявлений сублимации (защитного приспособления, позволяющее человеку снимать внутреннее напряжение). Если посмотреть более детально, то многие из этих занятий позволяют получать важное для нас ощущение упорядоченности и контроля. Чтобы создать достойную коллекцию, необходимо обладать терпением, выдержкой, заинтересованностью в своем деле, любовью к порядку. А если мы соблюдаем порядок в окружающем нас мире, то соблюдаем его и в душе, - Михаил Захаров, клинический психолог.

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