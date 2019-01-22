«Утро с главой Удмуртии». Александр Бречалов на радио «Комсомольская правда - Ижевск»: онлайн
Глава республики отвечает на вопросы жителей
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Во вторник, 22 января, на радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107,6 FM, 12+) пройдет передача «Утро с главой Удмуртии». Александр Бречалов отвечает на вопросы жителей Удмуртии и Ижевска.
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Утро с главой Удмуртии . Александр Бречалов на радио Комсомольская правда - Ижевск . Утро с главой Удмуртии 22 января 2019 года на радио Комсомольская правда - Ижевск (107,6 FM, 12+). Александр Бречалов отвечает на вопросы жителей Удмуртии и Ижевска.
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