Крещение-2019: где в Удмуртии можно окунуться в освященную прорубь?

19 января православные христиане отмечают Крещение. Главным, но совершенно необязательным обрядом праздника является купание в проруби. Считается, что таким образом можно исцелиться от болезней. Поэтому, несмотря на морозную погоду, миллионы людей по всему миру выстраиваются в очереди и окунаются в святую воду. Ижевчане - не исключение.

Безопасные купели для купания

Для того, чтобы омовение не обернулось трагедией, нужно выбрать «правильные» места, подготовленные сотрудниками МЧС. Так вы не только обеспечите собственную безопасность, но и сможете согреться после купания в теплых палатках и выпить горячий чай. Приготовили для вас список 7 таких мест в самом Ижевске или его пригороде.

Ижевский пруд

В районе городского пляжа оборудуют купель, где установят отапливаемую палатку и медпункт, проведут освещение. На месте будут дежурить медики, спасатели и полицейские. Купание начнется около 23:00.

Где: ул. Береговая, 1Б (рядом с кафе «Дача» и спасательной станцией)

Еще одна прорубь будет открыта для горожан на Ижевском пруду. Здесь подготовят отапливаемые палатки и горячий чай. Купель будет открыта в ночь с 18 на 19 января.

Где: Южная набережная, 1.

Пруд в музее-заповеднике «Лудорвай»

Жители Удмуртии смогут присутствовать на освещении купели, которое начнется в 21:00. После этого начнется купание (желающих будут пускать группами по несколько человек). Освященная купель будет открыта в ночь с 18 на 19, 19 и 20 января - с 10:00 до 00:00. Погреться можно будет в отапливаемой палатке или в усадьбах на территории музея. Также около купели будет работать медпункт. Для гостей будет организован бесплатный чай, за отдельную плату - табани.

На территорию заповедника можно заехать на автомобиле, но тогда за вход придется заплатить 100 рублей. Если оставить машину на парковке, плата не взимается. Руководство музея просит готовить необходимую сумму без сдачи, чтобы не создавать очереди. Банковской картой ночью произвести оплату не получится.

Где: 12 км от Ижевска по трассе Ижевск - Елабуга

Родник в селе Италмас

18 января в 20:00 начнется крестный ход от часовни, а затем - освящение родника. Планируется оборудование кабин для переодевания и организация дежурства врачей, участкового и спасателей. После купания желающие смогут выпить бесплатный горячий чай.

Где: 18 км от Ижевска по Воткинскому шоссе. Ориентир - культурный комплекс «Италмасовский», купель расположится за ним

Пруд в деревне Хохряки

Купель откроют около 23:00 18 января. Здесь установят освещение и палатку для переодевания, будет организован бесплатный горячий чай. На месте будут дежурить спасатели, врач и участковый.

Где: около 10 км от Ижевска по Воткинскому шоссе. Ориентир - магазин «Хозтовары» (около него можно оставить машину).

Пруд в селе Ягул

Купель ориентировочно начнут освящать в 23:00, а сразу после начнется купание. Рядом с местом по возможности оборудуют небольшую палатку без отопления. Будет организовано дежурство медперсонала и народных добровольцев. После купания желающие смогут выпить бесплатный горячий чай. Припарковать машину будет возможно на прилегающей территории.

Где: 12 км от Ижевска через Воткинское шоссе

Пруд в деревне Русский Вожой

Место для купания будет освещено и оборудовано небольшими палатками. Для купающихся организуют бесплатный горячий чай. Безопасность обеспечат дежурные врачи и народные добровольцы. Освящение купели начнется около полуночи.

Где: 13 км от центра Ижевска через Воткинское шоссе

Молдаванский пруд в селе Завьялово

Купель откроют около 23:00. На месте будет продаваться горячий чай и выпечка. Палаток с обогревом не будет. До 03:00 организуют дежурство дружинников, врачей и правоохранителей.

Где: 17 км от центра Ижевска через Гольянский тракт (будет организована парковка).

Что взять с собой и во что одеться?

Купающиеся должны иметь с собой махровое полотенце, сменный комплект одежды, резиновые тапочки и длинную хлопковую рубашку - именно в ней, а не в купальном костюме рекомендуют окунаться. Не лишним будет и термос - теплый чай предоставляют не на всех открытых площадках. После купания нужно насухо вытереться сухим полотенцем и в первую очередь надеть теплые носки, шапку и варежки.

5 советов для безопасного купания

Кому нельзя принимать ледяные ванны?

Вода способна не только исцелить, но и усугубить уже живущие в вашем организме болезни. Поэтому людям с простудой, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями периферической и центральной нервной системы, сахарным диабетом, тиреотоксикозом, болезнями мочеполовой системы, язвой желудка, холециститом, энтероколитом и кожно-венерическими заболеваниями ледяные ванны противопоказаны!

ПОЛНЫЙ СПИСОК КУПЕЛЕЙ:

Полный список купелей

Полный список купелей

Полный список купелей