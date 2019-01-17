2019-01-17T13:37:53+03:00
Дом. Семья

Девять счастливых историй о спасении животных в Ижевске, которые заставят вас поверить в человеческую доброту

По фотографиям питомцев видно, что даже немного заботы – преображает
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Оля АндрееваФото: Оля Андреева

Увидев на улице маленького беззащитного котенка или пса, который жмется к углам и боится людей, сложно остаться равнодушным. Но как бы ни было жаль этих несчастных, брошенных всеми животных, мало кто решается подойти к ним и помочь. Героям нашей сегодняшней статьи повезло – им встретились люди, которые не смогли пройти мимо.

14 декабря 2018 года в группе «Четыре лапы» (одной из самых больших групп Удмуртии по спасению брошенных животных) стартовал конкурс на самую счастливую историю. «Комсомолка» поделится самыми интересными из них.

А тем временем, вы можете тоже рассказать свою историю спасения домашнего любимца. Достаточно выложить ее в социальные сети с хештегом #СчастливыеИстории2018. Конкурс проводится до 25 января. Лучшие истории будут награждены призами.

НАШЛИ С ОПУХОЛЬЮ

Фото: Елена Шляпина

Фото: Елена Шляпина

Это малышка Дуняша. Три года она выживала на огородах, три года у нее росла опухоль, три года люди смотрели на это и абсолютно ничего не делали. Зимой опухоль прилипала к миске с едой, кошка отрывала её с кровью...

- Дуняшу мы забрали в самом конце 2017 года, - рассказывает Елена Шляпина. – Долго размышляли, как и что лучше сделать, в какую клинику обратиться, в каким специалистам. Благодаря всем не равнодушным людям, всем жертвователям кто поверил в Дуняшу, поверил нам, кошечку спасли доктора клиники города Екатеринбурга. Огромный им поклон за это!

К сожалению болячка забрала у Дуняши часть нижней челюсти, но это ей абсолютно не мешает хрумкать любой корм. Кстати, вы можете стать для нее самым важным созданием в жизни – кошечке сейчас ищут хозяина.

ВЕС НЕ ДОТЯГИВАЛ ДО 1,5 КГ

Масяня "до". Фото: Марина Кручинина

Масяня "до". Фото: Марина Кручинина

А это – маленький Масяня. В августе 2018 года его нашли на улице в ужасном состоянии.

- Очень истощенный, страшно блохастый, весь в репьях. Шерсть от сильнейшего авитаминоза местами выпала, - рассказывает Марина Кручинина. - Задние лапки не разгибались и от бессилия он всё время заваливался на бок. Решено было его подобрать и доставить в стационар клиники, где, в последствии, его и окрестили Масяней.

При осмотре все были шокированы ещё больше. Сильнейшее истощение (вес не дотягивал до 1,5 кг), порванный в двух местах язык, застарелый перелом челюсти, сломанные зубы (из-за чего он не мог толком есть), оторванный хвост у самого основания и стома прямой кишки. О том, что с ним произошло, остается только догадываться...

Несмотря на все перенесенным им ужасы, котик не озлобился.

Масяня "после". Фото: Марина Кручинина

Масяня "после". Фото: Марина Кручинина

- Мы начали лечение. Обработали от паразитов, пропили курс антибиотиков, привили, кастрировали и ампутировали безжизненно болтающийся хвост, который доставлял ему массу проблем. Всё лечение Масяня прошёл достойно, - вспоминает Марина. – А каким он оказался ласкушей – это надо было видеть! Некоторое время он находился у меня, потом переехал на передержку. Из-за травмы прямой кишки были большие сомнения, что для него найдется хозяин. Но вдруг случилось чудо - Масяньку заметили и решили забрать в семью! Сначала на испытательный срок, а потом решили оставить его навсегда.

ПРЕДАЛИ ХОЗЯЕВА

Фото: Оля Андреева

Фото: Оля Андреева

А этот очаровательный кот с серьезным взглядом – Густав. Несмотря на небольшой возраст – котику около трех лет – он уже знает, что такое одиночество и предательство.

- У него был свой дом и семья, но вдруг все в его жизни изменилось, и он оказался на улице, - рассказывает Оля Андреева. – Он был брошен на СНТ в городе Камбарка. На момент доставки в клинику был в крайне истощенном состоянии, глаза залеплены гноем. Спасибо врачам клиники ГУФФИ, за лечение, уход и заботу!

К счастью, после пройденного лечения стал просто красавцем и уже нашел дом, в котором его никогда больше не предадут!

БЫЛА ОГРОМНАЯ РАНА НА СПИНЕ

Фото: Елена Тимершина

Фото: Елена Тимершина

А вот этого рыжика зовут Финик.

- Рыжее солнышко побиралось у одного из домов по улице Гагарина, - рассказывает Елена Тимершина. - Всегда был ласков и приветлив, немного застенчив, с очень печальными глазками... А чему радоваться на улице, когда нечего кушать и подстерегают всякие опасности... И они его подстерегли 1 июня 2018 года. Однажды он пришел с огромной открытой раной на спине. Мы не смогли пройти мимо. Неделя в стационаре и Финик уехал. Нет, не на передержку, а сразу в новый дом! Представьте, всего за неделю для него нашлись хозяева и забрали из клиники сразу домой. Кстати, имя Финик придумала ему новая хозяйка.

ЖЕРТВА ЖЕСТОКОСТИ

Фото: Юлия Шкляева

Фото: Юлия Шкляева

История маленькой Буси.

- Этого чуда-котёнка я нашла на улице Краева в 2017 году, когда был ещё снег и холод, - рассказывает Юлия Шкляева. - Котёночек выполз из-за сугроба мне навстречу. Я увидела и не раздумывая засунула в куртку и домой. Девочка оказалась жертвой человеческих рук: усы обстрижены, одного глаза не было. На нее невозможно было смотреть без слез.

Родители сначала не разрешали оставлять, столько было слёз! Но благодаря поддержке волонтеров, я ждала и надеялась, что найдётся тот самый хозяин. Часто беспокоило место где глазика не было, поэтому приходилось обращаться за помощью. Девчонка, которую назвали Буся, выросла на наших глазах. Превратилась в большую, пушистую и красивую кошку. Через какое-то время нашлась долгожданная хозяйка - Наталья, которая воспитывает нашу кошечку.

НАШЕЛ НОВЫЙ ДОМ

Фото: Ирина Дьячкова

Фото: Ирина Дьячкова

Еще один наш пушистый герой – Томик.

- На кануне Пасхи я увидела Томика, - рассказывает Ирина Дьячкова. - Он сидел у подъезда на скамеечке и заглядывать всем в глаза, прося помощи. Но никому не было дела до него. Схватив коту в охапку, мы поехали в клинику. При осмотре выяснилось, что у него запущенный подкожный клещ, ушной клещ и ещё вдобавок грыжа на животе. Но благодаря усилиям врачей, его удалось спасти. Сейчас он живет со мной.

НАШЛИ В КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ

Фото: Ирина Дьячкова

Фото: Ирина Дьячкова

- Келли я нашла в Крещенские морозы 2017 года. Она сидела и тряслась от холода в уголочке около магазина, - рассказывает Ирина Дьячкова. - Забрала ее себе, а на следующий день мы поехали в клинику. При осмотре у врача выявилась венсаркома и нам назначили химиотерапию. Оказалось, Келли уже 10 лет. И теперь она уже не будет ночевать на морозе, а спокойно, в тепле и уюте, жить со мной.

СПАСЛИ ОТ СОБАК

Фото: Ирина Дьячкова

Фото: Ирина Дьячкова

Маленького Снежу новые хозяева буквально вырвали из когтей смерти.

- В октябре 2017 года по дороге домой я увидела Снежу в окружении стаи собак. Не задумываясь, забрала ее. В клинике нам сказали, что у Снежи анемия, проблемы с печенью и выпадение прямой кишки. После грамотного ухода, она превратилась в красавицу и теперь живет вместе со мной! - рассказывает Ирина Дьячкова.

ПЛАКАЛА ОТ БОЛИ

Фото: Марина Бояринцева

Фото: Марина Бояринцева

А вот маленькую Белоснежку нашли в сентябре 2018 года на улице Ворошилова. Кошечка плакала от боли и отчаяния.

- Судя по всему, бывшие хозяева наигрались и выкинули, - рассказывает Марина Бояринцева. – Смотреть на кошечку было страшно… Глазки текли, носик ободран, грязная и истощенная. Взяли, довезли до клиники. После осмотра и сдачи анализов у кошечки выявили истощение и бактериальную инфекцию.

Большинство стационаров отказались от неё - опасность для других животных. Возвращать обратно на улицу? Нет! Нашли стационар и начали лечение. Два месяца мы боролись за её жизнь, и мы победили. Шикарная, нежная, красивая, белоснежная и ласковая. Мы назвали Белоснежкой. И накануне Нового года она нашла свой дом, свою любящую семью.

КСТАТИ!

Давно задумывались о том, чтобы завести себе домашнего любимца? В группе «Четыре лапы» вы можете не только найти подходящую кошечку или собачку, но и подарить им новый, уютный дом!

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