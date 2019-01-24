Мусорная реформа в Ижевске: 11 вопросов о вывозе ТКО

С 1 января в Удмуртии начал работу региональный оператор по вывозу ТКО. Так как реформа масштабная, вопросов у горожан много. Мы получили ответы на самые популярные из них.

1. Человек прописан в доме, но там не проживает. Надо ли платить? Как сделать перерасчет?

Начисление и перерасчет коммунальных услуг регламентируются 354 Постановлением Правительства России. Так как новая услуга «обращение с ТКО» - коммунальная, то на нее распространяются все правила, прописанные там. Чтобы жителю получить перерасчет и не платить по месту прописки, ему надо получить либо временную прописку по месту фактического проживания, либо подтвердить факт своего отсутствия по месту прописки документом, подтверждающим факт его отсутствия. Подробнее об этом вопросе можно прочитать на странице регионального оператора «ВКонтакте».

Документы примут в ближайшем офисе ПАО «ЭнергосбыТ-Плюс», также их можно подать онлайн на сайте www.udm.esplus.ru в разделе «Помощь и поддержка».

2. Кто следит за «перехватывающими» площадками в частном секторе?

За своевременный вывоз мусора с «перехватывающих» площадок (жители могут в любое удобное для них время выбросить на них мусор, не дожидаясь приезда спецтехники по графику) отвечает перевозчик. Также в его обязанности входит уборка всего мусора, который просыпался при погрузке. За содержание в нормативном состоянии этой площадки отвечает собственник земли. Как правило, в частном секторе Ижевска это районные власти.

3. Когда в частном секторе оборудуют контейнерные площадки?

По закону обязанность оборудования контейнерных площадок лежит на собственнике земли - если земля муниципальная, то это местные власти, если придомовая территория - то УК или ТСЖ, если частная земля - то юрлицо само отвечает за оборудование площадки.

В каждом городе и районе республики составляется свой график оборудования контейнерных площадок. Задача номер один сейчас - как можно скорее отказаться от «сигнального» вывоза и полностью перейти на контейнерный сбор, поскольку это было бы удобно и для жителей, и для перевозчиков.

Первая настоящая квитанция с оплатой вывоза мусора придет жителям Удмуртии в феврале Фото: архив "КП"

4. Сколько стоит установка одной контейнерной площадки? Что входит в эту стоимость?

Стоимость разная - от 50 000 до 70 000 рублей. В эту сумму входит бетонное основание, ограждение и крыша. Кроме этого, сами баки стоят от 10 000 до 15 000 рублей.

5. Сколько сейчас контейнерных площадок в городе и сколько еще нужно оборудовать (исключая частный сектор)?

Сейчас в Ижевске 2 963 контейнерных площадки и 5 044 бака. Чтобы полностью отказаться от сигнального вывоза отходов Удмуртии, надо оборудовать еще 6 000 площадок и установить 21 000 контейнеров. Сегодня в республике сигнальным способом вывозится 56% отходов. 44% - контейнерный сбор.

6. На каком расстоянии от жилого дома (в частности, многоквартирных домов) должны быть расположены контейнерные площадки?

От дома не менее 20 метров и не далее 100 метров.

7. Что делать, если опоздал к назначенному времени приезда мусоровоза? Куда обращаться, если мусор начали выкидывать просто на газоны около дома?

График вывоза мусора, по которому регоператор работает сейчас - первичный. Это значит, что жители могут повлиять на него, изменив время вывоза мусора, а также площадку, на которой граждане собирают мусор. Чтобы это сделать, нужно обратиться к уличкому, он уже должен донести до властей. Если мусор выкидывают на газоны, то надо обращаться опять же к районным властям. Недопущение образования стихийных навалов мусора - задача муниципалитетов. А задача перевозчика - обеспечить своевременный вывоз мусора.

8. Если у многоквартирного дома нет контейнерной площадки, а только мусорокамера, как осуществляется вывоз мусора оттуда?

Если у многоквартирного дома нет контейнерной площадки, и мусор собирается только в мусороприемочной камере, то УК и ТСЖ должны обеспечить выкатку контейнера к приезду мусоровоза.

До конца года в Удмуртии должны открыть три мусорных полигона Фото: Диля Ахмадишина

9. Можно ли вернуться к старой системе, когда мусор вывозил частник?

Нет. С 1 января 2019 года все договоры, заключенные с перевозчиками, считаются недействительными, на территории России организацией вывоза ТКО теперь занимаются только регоператоры и перевозчики, которые выиграли конкурс, их компании и автопарк отвечают всем требованиям современного законодательства.

10. Могут ли заключить отдельный договор на вывоз ТКО СНТ?

Договор СНТ заключают отдельно с регоператором. Расчет возможен по факту или по нормативу (в зависимости от количества членов СНТ). Прописанные на территории СНТ граждане оплачивают взносы СНТ, а СНТ (как юридическое лицо) рассчитывается с регоператором. Отдельно счет прописанным в данном случае не выставляется.

11. Может ли СНТ заключить договор на определенные периоды? Например, май-сентябрь, октябрь-декабрь и т.д.?

Нет. Договор заключается не на периоды, а на весь срок действия регоператора.