2019-01-20T16:08:54+03:00
Общество

Предстоящая неделя в Ижевске ожидается холодной

Но снег так и продолжит идти
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске неделя с 21 по 27 января ожидается холодной. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Смотрим традиционный проноз погоды на неделю.

По данным сервиса Яндекс Погода, 21 января, в понедельник температура днем −9 градусов, ночью -10…-9 градусов, небольшой снег.

22 января, во вторник, температура днем −12…−10 градусов, ночью -20…-17 градусов, небольшой снег.

23 января, в среду, температура днем −20…−18 градусов, ночью -22 градуса, небольшой снег.

24 января, в четверг, температура днем −17…−15 градусов, ночью -16…-15 градусов, облачно, небольшой снег.

25 января, в пятницу, температура днем −17…−16 градусов, ночью ожидается похолодание до -28 градусов, небольшой снег.

26 января, в субботу, температура днем −22 градуса, ночью -27 градусов, небольшой снег.

27 января, в воскресенье, температура днем −21…−19 градусов, ночью -20…-19 градусов, небольшой снег.

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