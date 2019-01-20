Предстоящая неделя в Ижевске ожидается холодной
В Ижевске неделя с 21 по 27 января ожидается холодной. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Смотрим традиционный проноз погоды на неделю.
По данным сервиса Яндекс Погода, 21 января, в понедельник температура днем −9 градусов, ночью -10…-9 градусов, небольшой снег.
22 января, во вторник, температура днем −12…−10 градусов, ночью -20…-17 градусов, небольшой снег.
23 января, в среду, температура днем −20…−18 градусов, ночью -22 градуса, небольшой снег.
24 января, в четверг, температура днем −17…−15 градусов, ночью -16…-15 градусов, облачно, небольшой снег.
25 января, в пятницу, температура днем −17…−16 градусов, ночью ожидается похолодание до -28 градусов, небольшой снег.
26 января, в субботу, температура днем −22 градуса, ночью -27 градусов, небольшой снег.
27 января, в воскресенье, температура днем −21…−19 градусов, ночью -20…-19 градусов, небольшой снег.
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