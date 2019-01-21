2019-01-21T11:42:09+03:00
Общество

Слепой мальчик из Ижевска попробовал себя в роли настоящего хоккеиста

«Комсомольская правда» и команда «Ижсталь» исполнили заветную мечту ребенка
Екатерина Кряжева
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Фото: Ильяс БекмансуровФото: Ильяс Бекмансуров
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Антону Пономареву 13 лет. Мальчик учится в школе, общается со сверстниками и увлекается журналистикой. Но, к сожалению, познавать мир он может лишь на ощупь и слух - с рождения Антон ничего не видит. Больше всего наш юный герой любит хоккей - болеет за «Ижсталь» и, несмотря на слепоту, посещает все игры.

КАЖДЫЙ ВАЖЕН

На игры Антон ходит вместе с папой. Хоть ребенок и не может видеть то, что происходит на поле, он с удовольствием слушает комментарии, болеет за ребят и поддерживает их кричалками.

- Первый раз я пришел на хоккей в мае 2017 года вместе с друзьями, - рассказал нам мальчик, когда мы впервые с ним встретились. - «Ижсталь» тогда выиграли. Я очень люблю команду и ее игроков, у меня нет любимчиков. Ведь это единое целое - каждый игрок любим и важен.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

- Антон у нас очень активный, - улыбается тем временем его папа Алексей. - Никогда не сидит на месте без дела, играет в настольный теннис, занимается в студии «Журавейник», осваивает горные лыжи. Раньше занимался музыкой, пел. Но последние годы больше всего увлечен хоккеем - мечтает и сам когда-нибудь встать на коньки.

ИСПОЛНЯЯ МЕЧТЫ

«Комсомолка» решила исполнить мечту ребенка и организовать его встречу с любимой командой. Игроки из «Ижстали» пошли редакции навстречу и пригласили Антона и его папу. Оказалось, что с некоторыми игроками мальчик уже был знаком - так что встреча прошла тепло.

- Готов? Ну, поехали! - улыбнулись хоккеисты и взяли за руки Антона.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Хоккейные коньки Антон надел впервые в жизни. Несмотря на это, мальчик почти не боялся. Тем более что спортсмены были рядом - поддерживали его за руку, подбадривали и направляли.

Тренировка заняла около часа. За это время он смог почувствовать себя в роли игрока. И даже несмотря на то, что несколько раз упал на лед, Антон остался в восторге. Стоило ему покинуть лед, как он захотел назад.

- Я давно хотел встать на коньки, но катался только на роликах, - рассказал он. - Когда я первый раз встал на коньки, было немного страшно, но мне понравилось кататься и общаться с хоккеистами, они очень интересные люди. Если бы существовал хоккей для незрячих, я бы точно уже был в одной из команд. Надеюсь, в Ижевске такие возможности появятся.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Антона научили держать клюшку и забрасывать шайбы в ворота, а после - дали попробовать себя в роли вратаря. Мальчику удалось отбить три шайбы.

- Давай, Антон! - поддерживали мальчика сидящие на скамейке запасных младший брат и родители.

- Я обязательно когда-нибудь сыграю по-настоящему, - решил мальчик в конце тренировки.

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