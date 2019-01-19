2019-01-19T12:36:49+03:00
Общество

Ледяные ангелы «прилетели»: В Ижевске открыли скульптуры около Свято-Михайловского собора

Более 30 команд из разных городов трудились над созданием галереи [фото]
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Андрей ПоздеевФото: Андрей Поздеев

В субботу, 19 января, у Свято-Михайловского собора (Михаило-Архангельский кафедральный собор) открылся Ледовый фестиваль Ангелов и Архангелов. 30 команд из разных городов трудились, чтобы создать невероятную галерею. Отметим, что их произведения можно увидеть еще в старой водонапорной башне, что около музея Михаила Калашникова, и рядом с родником имени Пригова (ул. Авангардная).

- По традиции в фестивале участвуют скульпторы не только из столицы Удмуртии, но и других российских городов: Москва, Сыктывкар, Сургут, Сергиев Посад, Пермь, Кунгур, Томск, Новокузнецк, Петрозаводск, Тольятти, Северск и даже гость из Италии, - сообщили в пресс-службе Ижевска.

Фото: Андрей Поздеев

Фото: Андрей Поздеев

Фото: Андрей Поздеев

Фото: Андрей Поздеев

Фото: Андрей Поздеев

Фото: Андрей Поздеев

Фото: Андрей Поздеев

Фото: Андрей Поздеев

Фото: Андрей Поздеев

Фото: Андрей Поздеев

Фото: Андрей Поздеев

Фото: Андрей Поздеев

Фото: Андрей Поздеев

Фото: Андрей Поздеев

Фото: Андрей Поздеев

Фото: Андрей Поздеев

Фото: Андрей Поздеев

Фото: Андрей Поздеев

Фото: Сергей Чирков

Фото: Сергей Чирков

Фото: Сергей Чирков

Фото: Сергей Чирков

Фото: Сергей Чирков

Фото: Сергей Чирков

Фото: Сергей Чирков

Фото: Сергей Чирков

Фото: Сергей Чирков

Фото: Сергей Чирков

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