Бывший кинолог учит ижевчан самообороне

В боевые искусства 32-летний Влад пришел по стопам отца. Дальнобойщик по профессии, папа не понаслышке знал о самообороне. В 90-е годы пережил несколько нападений. Поэтому вольная борьба и кикбоксинг плотно вошли в его жизнь.

- В 14 лет начал заниматься ушу у папиного учителя. Оно объединяет в себе гимнастические упражнения и духовные практики. Этим тандемом нужно овладеть, - рассказывает Владислав.

2 месяца нужно, чтобы научиться отбиваться от хулиганов. А через две недели занятий в человеке просыпается концентрация, выносливость, быстрота реакции. Фото: личный архив

На выбор детской секции повлияла и мода конца 90-ых. Джеки Чан, Брюс Ли, Жан Клод Ванн Дамм – фильмы с ними записывал на видеомагнитофон, а потом отрабатывал приемы перед зеркалом.

- Мы были фанатами своего дела. Я даже учил китайский язык - было интересно, что значат все эти термины, названия упражнений и движений. Дошло до того, что получалось читать сказки на китайском, - улыбается Владислав. – В то время у меня было 8 тренировок в неделю: каждый день по вечерам и 2 тренировки в воскресенье. И нам это нравилось!

«Должен научить людей!»

В 20 лет Влад стал кандидатом в мастера спорта по ушу. А в армии для него открылась новая сторона хобби.

- Я служил во внутренних войсках Министерства внутренних дел. Мы патрулировали в форме полицейских улицы Казани. Однажды с напарником задержали преступника, который находился в Федеральном розыске. Спортивная подготовка, безусловно, сыграла роль, - рассказывает Влад. - После армии я устроился кинологом в тюрьму. Тогда я понял: мы живем в неспокойном мире, где никто не застрахован от неприятных ситуаций, а у обычных людей либо размытое, либо вообще отсутствует понятие опасности. И я решил: я обязан поделиться знаниями с окружающими.

Владислав проводит тренинги и семинары. На следующем расскажет, как противостоять нападению в подъезде. Фото: личный архив

Брал уроки у военных

Сначала Влад учил «родному» для него ушу в Центре боевой и специальной подготовки. Туда приходили повышать квалификацию сотрудники силовых подразделений, служб безопасности и охраны, а также желающие научится самозащите. Пришлось углубиться в сферу самообороны: брал уроки у реальных военных, которые знают, что такое выживание в экстремальных ситуациях, а знания передавал своим ученикам.

- 2 года назад я начал осваивать филиппинские боевые искусства, учился у знаменитого филлипинского мастера, Мумбакки Даниеля Форонда, президента исследовательского общества боевых искусств Филиппин. Он разработал особую систему боя с холодным оружием, которую применяют бойцы спецназначения нескольких стран, - продолжает ижевчанин. - Начинается обучение с владения ротанговой палкой. Дальше идут в ход ножи, клинки, мачете. Я считаю, это мужское начало - иметь влечение к оружию.

С Мумбакки Даниэлем Форонда. Фото: личный архив

Дома у Влада есть целая коллекция реального боевого оружия: ножи, клинки, сабли, мечи. Всего – около двух десятков.

Фото: личный архив

Своя школа

А год назад ижевчанин объединил все полученные навыки в свою авторскую систему и…открыл свою школу.

- На свое обучение и затраты на приглашение различных мастеров я уже потратил больше 1 млн рублей...Вот такая цифра. И траты продолжаются: чтобы пригласить большого мастера и продвигать свою школу приходилось брать кредиты, их оплачиваю до сих пор. Но я верен своему призванию и верю в успех! О своей школе я мечтал лет с 14, как увлекся боевыми искусствами, – делится Владислав. – Большое упущение в Ижевске – здесь нет оснащенного зала для единоборств. Сейчас занимаюсь в здании ДОСААФ. Зал просторный, но требует доработки в плане спортивного оснащения. Хочу открыть свой спортзал, где будет все необходимое.

Влад не выходит из дома без маленькой аптечки, где есть вещи для оказания первой помощи, например, кровоостанавливающий жгут. Фото: личный архив

Ходят на тренировки и женщины. Кстати, чтобы понять, как работать с девушками, ижевчанин отрабатывал свои приемы…на супруге!

- Разница между мужским и женским телом колоссальна, я должен был понимать, насколько есть возможность повторить тот или иной прием, - поясняет ижевчанин. – на тренировках я хочу, чтобы ученики не просто запомнили ряд движений. Боевые искусства – это образ мышления, стиль поведения в обществе. Ты должен быть сильным, но не агрессором. Сильный человек – это добрый человек, я в этом глубоко убежден.

ДОСЬЕ «КП»

Владислав Уразманов

Возраст: 32 года

Образование: Московский психолого-социальный институт, психолог

Семейное положение: женат, есть ребенок

Место работы: инструктор центра боевой подготовки

Хобби: боевые искусства

Подпись к фото: 2 месяца нужно, чтобы научиться отбиваться от хулиганов. А через две недели занятий в человеке просыпается концентрация, выносливость, быстрота реакции.

ПОДПИСЬ ПОД ФОТО: Влад не выходит из дома без маленькой аптечки, где есть вещи для оказания первой помощи, например, кровоостанавливающий жгут

ПОДПИСЬ ПОД ФОТО: Владислав проводит тренинги и семинары. На следующем расскажет, как противостоять нападению в подъезде