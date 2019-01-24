Автомобили примерзают, во дворе каток: село под Ижевском переживает очередной потоп

В четверг, 24 января, жители села Октябрьское, что под Ижевском, вновь столкнулись с тем, что просто не выйти из домов. Накануне вечером произошел порыв трубы холодного водоснабжения. Дорога превратилась в кашу из льда и снега, вода отключена, а впереди их могут ждать завышенные платежки.

«ИЗ ЭКО-РАЙОНА СДЕЛАЛИ ЭКО-КАТАСТРОФУ»

Фото: Сергей Грачев

Село Октябрьское находится совсем недалеко от гипермаркета «Лента». В этом районе, в основном, живут семьи и люди младшего пенсионного возраста. Место тихое, уютное, есть три детский сада, школа и колледж государственной и муниципальной службы. Вот только с жизненно важными ресурсами там проблема – регулярно происходят порывы. Так и случилось вечером 23 января.

- Опять не работает садик, кафе, школа функционирует, но в авральном режиме – уроки по 30 минут, детей не кормят. В домах воды нет, - рассказывает местный житель Игорь.

Фото: Сергей Грачев

Затопило водой центральную улицу села, через которую и идут все передвижения жителей. С одной стороны дороги – жилые дома, с другой – детские сады и администрация муниципального образования. Около нее, по словам местных, каждый раз и бывают коммунальные аварии.

Фото: Сергей Грачев

- Утром, когда вышли во двор, машины примерзли! А по самой дороге не пройти – затопило. Вот, приходится вдоль дома пробираться, вытаптываем тропинку. Я с коляской не смогла выйти, - говорит другая жительница Надежда.

Фото: Сергей Грачев

Местные говорят, что такие ситуации в селе не редкость – практически каждый день случаются коммунальные аварии. Например, в декабре тоже топило, летом несколько раз, большой порыв случился и в марте.

Вот так жители пробираются к подъезду. Фото: Сергей Грачев

- После этого, нам платежки пришли огромные за отопление. 25 тысяч рублей с трехкомнатной квартиры! Видимо надо было еще в то время поднять резонанс, потому что это же система. Из эко-района сделали эко-катастрофу. Закрываются сады, школа. Это же наши энергоресурсы небрежно расходуются. Представьте, сколько кубов? Это же кто-то оплачивать должен? Куда это потом? – говорит жительница.

ПОВЛИЯЛИ ХОЛОДА

Как сообщили в администрации Завьяловского района, порыв произошел на магистральном водопроводе, где чугунные трубы диаметром 110 мм. С 8.00 утра отключили воду в домах и приступили к ремонтным работам. На момент 11.30 ресурс вернули. Однако, жители вновь сообщают о том, что воду отключили.

Ситуация во дворе дома. Фото: Сергей Грачев

- Порыв произошел из-за морозов. Происходит промерзание грунта, особенно сильное на открытой местности. А там, как раз, идет проезжая часть. Трубы не выдерживают и лопаются. Сейчас заменили около 6 метров водопровода, - сообщили в администрации.

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ ОПЛАТА?

Жители переживают, что из-за очередного бедствия им придут платежки с очень большими цифрами.

– В случае если порыв произошел, и водоснабжение в домах отключается (не более 24 часов), в этом случае собственникам делается перерасчет. Но это касается только тех, у кого нет приборов учета. У кого стоят счетчики, то у них итак нет потребления в этот период. Аварии не должны сильно влиять на расчет услуг холодного водоснабжения, потому что авария происходит на внешних сетях, то есть вода еще до дома не дошла и не дойдет в принципе. Соответственно эта авария на сумму холодного водоснабжения, по идее, никак не должна влиять, – прокомментировал председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртии» Александр Евсеев.