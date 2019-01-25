Прямой эфир на радио «Комсомольская Правда»-Ижевск с главой Удмуртии Александром Бречаловым: стенограмма

Доброе утро, дорогие друзья.

Сегодня у нас совместный эфир с радио «Моя Удмуртия» и есть повод. У нас сегодня «Утро с главой Удмуртии» и в нашей студии глава Удмуртской Республики Александр Владимирович Бречалов.

Хотелось бы начать с информации о вашей встрече с Владимиром Владимировичем Путиным. Хотелось бы узнать, какие результаты, какие ваши впечатления, как прошла встреча на ваш взгляд?

- Спасибо. 14 января действительно состоялась встреча с президентом России. С Владимиром Владимировичем мы провели такую плановую итоговую встречу, подвели итог за время работы с 5 апреля 2017 года и 18-й год. Обсудили несколько вопросов. Вкратце расскажу. Ну, во-первых, я пригласил президента на мероприятия, связанные с празднованию 100-летия со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. Напомню, это 2019 год. В истории немножко: именно Михаил Тимофеевич Калашников попросил президента учредить в России праздник День оружейника, это 19 сентября. И вот в этом году у нас пройдет «Форум оружейников». Он большей частью будет посвящен именно Михаилу Тимофеевичу Калашникову. И я пригласил президента на это мероприятие.

– Дали согласие? Будем ждать?

– Это зависит от очень плотного графика президента, но то что я уверен, что в тех или иных мероприятиях, проходящих либо в Москве, либо в Ижевске, он поучаствует, я убежден, потому что Владимир Владимирович с трепетом относится очень к нашему легендарному инженеру и конструктору, задавал много вопросов, как прошел, как работал оргкомитет под руководством министра Дениса Валентиновича Мантурова, какие мероприятия запланированы, поэтому интерес очень большой. Поддержку оказывает и президент, и оргкомитет. Поэтому я уверен, что мы проведем на достаточно высоком уровне этот год в плане празднования столетия Михаила Тимофеевича Калашникова.

Сориентирую сразу граждан Удмуртии, особенно Ижевска, что именно к сентябрю мы запланировали окончание реконструкции Центральной площади города Ижевска и открытие самого, наверно, современного технопарка в стране. Это мы делаем с Концерном «Калашников», это будет новая площадка для наших талантливых ребят – школьников и подростков. Масса еще других мероприятий. Мы очень плотно работаем и взаимодействуем с дочерью – с Еленой Тимофеевной Калашниковой, поэтому все будем своевременно анонсировать и давать информацию.

Из остальных вопросов: подвели итоги, что удалось сделать «Команде Удмуртии». Ну первое – мы остановили рост государственного долга, который каждый год увеличивался в течение 10 лет и к 5 апреля 17 года достиг почти 49 млрд руб. На 1 января 2019 года он составляет 47 млрд 30 млн, то есть почти на 2 млрд. Забегая вперед, скажу, что правительству Удмуртской Республики поручил сократить в этом году еще почти на 1 млрд руб. госдолг, мы …

– А как это сказывается на жителях Удмуртии, сокращение госдолга?

– Ну, во-первых, когда берешь деньги – надо отдавать. Если ты не выполняешь это же условие перед кредиторами, в том числе перед Минфином Российской Федерации, если ты не выполняешь свои условия, тебя не поддерживают финансово – то есть дотациями, субсидиями, тебе не поддерживают финансирование таких, например, важнейших проектов, как строительство туберкулезной больницы.

Все очень просто – мы выполнили свои обязательства в 18-м году. Давайте по цифрам – что такое это для жителей Удмуртии. Мы погасили госдолг – плюс 400 млн руб дотаций, плюс 130 млн руб на комфортную городскую среду, плюс 280 млн руб на дороги.

Вот что это для жителей Удмуртии.

Помимо этого, мы поработали с процентной ставкой по коммерческим кредитам и сэкономили 1 млрд руб. Это нам помогло выполнить все свои социальные обязательства и справиться с текущим дефицитом. Поэтому вся работа «Команды Удмуртии», в том числе связанная со снижением госдолга – это про жителей, про изменения жизни, качества жизни. Это вещи взаимосвязанные. Еще был в докладе акцент сделан на то, что 2018 год – Год дорог был, мы хорошо прошли однозначно совместно с гражданами, совместно с общественными организациями «Автомобильная Удмуртия», «Автомобилисты Удмуртии». За те же деньги сделали на 30% дорог больше.

– Мы все это заметили!

– Да, 2017-2018 год, не потому, что мы здесь в эфире, и граждане слушают, я могу сказать, что без участия людей, которые направляли нам информацию, что в дождь и производится укладка асфальта, без такой системной работы наших общественных организаций, я их уже назвал – «Автомобилисты Удмуртии», например, мы бы в сроки точно бы не уложились. Потому что именно общественники нам предложили установить камеры на асфальтоукладчиках, именно они настаивали на том, чтобы те или иные участки дорог переделывались, поэтому здесь точно совместная командная работа именно с гражданами. Я хочу еще раз спасибо сказать за ваше сообщение.

– Если говорить про дороги, тогда какие планы на 2019 год? Сколько планируется сделать, какие дороги?

– Грандиозные планы. Я еще два слова скажу. Если мы в 2017 году занимали из 38 агломераций, из 38 регионов, участвующих в проекте «Безопасные и качественные дороги», 27-е место, то 2018 год мы закончили в тройке, а именно по срокам, по качеству, по открытости.

– Сможем ли на первом месте закончить 2019?

– Вопросы не первым или третьим, вопрос в своевременности, в качестве и в открытости. 2019 год, вот меня здесь подсказочка есть, мы участвуем в федеральном проекте – 1 млрд 600 млн руб., повторюсь, это больше, чем в 2018 году. Мы получим деньги. Все абсолютно открыто на сайте Минтранса, люди сами определяют, какие дороги в Ижевске, в других городах мы делаем в первую очередь. Планируем отремонтировать 92 с небольшим километра дорожной сети регионального значения. Это, в том числе, на автомобильных дорогах, входящих в дорожную сеть Ижевский городской агломерации и почти 40 км автомобильных дорог местного значения.

Часть средств направим, конечно же, на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения – это устройство освещения светофоров и комплексов фотовидеофиксации. Кстати, по светофорам опять же огромная благодарность гражданам, которые прям конкретно по местам нам делают замечания, где должен быть светофор.

Участки дорог 2019 года, которые у нас в рейтинге по обращениям граждан, – это улица Цветочная, прямо даже на карте «убитых дорог» есть, улица Короткова (подъезд к школе №71), улица Салютовская (школы №73 и №7). Будут продолжены работы по улице Удмуртской, это основная магистраль у нас, улица Барышникова (школа №76), Кудинова, улица Баранова и улица Строителей. Это что касается Ижевска. Много, у нас большой объем запланирован в сельские дороги, более 70 км. Это уже рекордный объем, это минимум, то, что мы сделаем, это 11 дорожных объектов. Например, реконструкция автомобильной дороги Кизнер – Муркозь-Омга участок НовыйТрык до Старой Бодьи в Кизнерском районе, реконструкция дороги Большая Кибья – Туташево и других участков. При этом напоминаю всем, что за 2017-18 годы мы провели инвентаризацию тех участков дорог, которые в осенне-весеннюю распутицу у нас непроезжие. Их оказалось у нас 62. Они ведут к населенным пунктам с численностью более 20 тысяч жителей. Сумма, которая необходима на то, чтобы их полностью реконструировать, – 4,5 млрд руб. Задача поставлена. Частично мы это уже сделали в 18-м году. 19-й и 20-ый годы. В 2020 году у нас не должно быть таких участков, чтобы у нас там, не дай Бог, школьный автобус или молоковоз, или скорая не могли проехать. Реконструируются полностью эти сельские дороги, такие как Балезино – Сергино, Старые Зятцы в Якшур-Бодьинском районе, поэтому мы не снимаем значимости этого вопроса. Пока у нас меньше 50% в нормативном состоянии. Конечно, мы будем изыскивать допсредства для того, чтобы ремонтировать больше дорог и в Ижевске, и в Удмуртии.

– Будут ли строиться новые дороги?

– Я буду честным: есть потребность, безусловно, в различных обходных маршрутах различных населенных пунктов. Безусловно, есть потребность в расширении дороги, например, Ижевск – Воткинск. Но давайте будем реалистами, знаете, легче пообещать, а потом объяснять, почему не получилось, по каким причинам. Мы на сайте Минтранса открыто говорим о том, что точно сделаем. Даже в 18-м году мы не выполнили обязательства, хотя пообещали в Ярском районе, в Яру, по-моему, улица Горького, если не ошибаюсь. Поэтому пока у нас есть эти 62 участка дороги, пока у нас вот такая ситуация в Ижевске, межквартальные дороги, наверно, говорить о новых участках сложно. Хотя, кстати, Ижевск – Воткинск уже назревает ситуация, что будет необходимо расширять дорогу. Посмотрим.

– Еще интересно: у вас встреча была с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным и министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. Я тоже думаю, что интересные результаты?

– Много встреч было. Я расскажу.

– Да, продуктивно у вас достаточно проходила эта неделя. Хотелось бы о каких-то позитивных моментах.

– По поводу встречи с министром Кобылкиным, это экология, природные ресурсы. Все очень просто: у нас 11 природоохранных территорий, границы которых не пересматривались, по-моему, с 60-го года и, конечно, уже ситуация с пересмотром давно назрела, это и лесные угодья, которые могут быть в хозяйственном обороте. Сразу забегая вперед – с жестким контролем за лесовосстановлением. Это и животный мир, потому что у нас есть очень многие участки, в которые просто не пробраться, потому что они зарастают. Мы обсудили этот вопрос, нашли взаимопонимание и, я думаю, эту ситуацию мы кардинально изменим.

Конечно, обсуждали вопрос с ТКО. И здесь мы поделились нашей информацией и опытом. Как мы буквально с 1 января, опять же четко по обращениям граждан, отрабатывали все эпизоды с фиксацией исполнения, то есть исправления, ситуации в виде там фотографий. И вот у меня здесь буквально свежие сообщения. Мне пишут: «Мы живем с супругом в Люки Завьяловского района, пенсионеры, у нас бытовых отходов нет. Стекло собираем в строительство фундамента, металлолом сдаем, бумагу, пластмасс сжигаем и прочий мусор, отходы пищевые – курам или на компостную кучу. Отходов нет. Должны ли мы, живя в частном доме, платить?». Это Галина Нигматуллина-Мартынец. Я прям утром получил. Я почему зачитал? Потому что таких сообщений очень много. Дорогие друзья, вот мы посмотрели первые на вчерашний день объемы мусора, который Регоператором собран. Внимание, по сравнению с таким же периодом января 2018 на 4000 тонн больше. Это о чем говорит? Эти 4000 тонн где были? Они были вот в тех самых оврагах, на которые вы пишите мне потом: «Уберите мусор!». У нас несанкционированных свалок больше 1000. Но вот когда такие сообщения получаю, ну вот их много.

– Да, по поводу частного сектора много пришло вопросов, что никак не могут подстроиться.

– Ну вот смотрите, первое: не бывает такого, вот такая ситуация, когда мусора нет. Этот мусор потом оказывается в тех 4000 тонн у нас в оврагах и в канавах. А вот то, что, как говорится, построится. Смотрите, мы сразу были готовы и предупреждали, что, конечно, любой новый проект он будет сопровождаться какими-то шероховатостями. Где-то, например, мне буквально вчера наш руководитель ВГТРК сказала, что приехал мусоровоз, а баки не подходят. Пришлось покупать. Ну то есть вот этого предусмотреть не могли. Много вопросов по графику вывоза мусора. Главам вчера еще раз поставили задачу продолжать сходы и вносить корректировки именно в режим приезда машины, вывоз мусора. Вчера регоператор на аппаратном совещании докладывал (Маринин), что надо идти все-таки по пути установки контейнерных мест, а не сигнальным вывозом. Именно потому, что многим людям неудобно. Мы со всеми сигналами и сообщениями будем работать. Это первое. Второе – я министру об этом доложил.

– Контейнерные площадки за счет кого будут устанавливаться?

– Ну не людей, естественно. Это правительство Удмуртской Республики, это регоператор. Мы с министром обсуждали вопрос, продолжаем работу. Пока я не могу этого обещать и анонсировать, но мы продолжаем работу над снижением тарифа. За счет чего? Большая часть в цене – это наличие полигонов. Когда мне говорят, посмотрите, в соседних регионах там 78-80 (руб.), а в Татарстане – 66. Дорогие друзья, у нас 5 полигонов. В Татарстане – 55. И, конечно же, логистическое плечо, условно машине ехать от сбора мусора до полигона, гораздо меньше по расстоянию. Я поставил задачу до конца этого года ввести еще три полигона как минимум, чтобы северная часть у нас была обеспечена полигонами. В том числе мы, конечно же, работаем над проектами по мусоропереработке, мусоросжиганию и так далее, поэтому работа над снижением тарифа, она будет продолжаться. Горячая линия есть, на телефон звоните, он весь год будет работать: 8 800 234 89 86. Команда работает. Мы в сутки получаем где-то 73 примерно звонка. Мы готовы с каждым работать.

– Все-таки хочется еще вернуться к одной теме, которые многих волнует: это очистка улиц от снега. Как вы оцениваете? Как будет выстраиваться дальше работа и насколько? Вы считаете хорошо или плохо чистят наши улицы?

– Ну если у меня с Бекметьевым утро, вечер начинается с обмена информацией, я вот буквально делаю скриншот и отправляю ему на почту, он получает много информации, и мы тут же стараемся отрабатывать, это говорит о том, что у нас пока система не работает. То есть те люди ответственные за контроль над уборкой города от снега, они свою функцию не выполняют. Позиция такая: ну обратятся к главе, прилетит, как вот позавчера по улице 10 лет Октября, до этого по улице Кирова – из двух полос превратилось практически в одну, ну сделаем. А нет, ну делать не будем. Поэтому абсолютно искренне благодарю вот тех, кто конкретные направляет сообщения. Потому что, повторюсь, да, вот так вот у нас криво все это работает. Но лучше, чем в прошлом году. Я уже не беру 2016-17 года. Но все-таки еще недостаточно, что называется, хорошо. Поэтому я не удовлетворен тем, как работает. Утром, сейчас пока не могу найти это сообщение, буквально свежее было сообщение, и я его отфиксировал, где не убирается соответственно снег. Но в процессе озвучу. Направил уже главе города. Ну вот он сейчас будет, соответственно, задачу ставить. При этом необходимо сказать, что мы довели полностью финансирование, необходимый объем до подрядчиков. С ними обсуждали, как мы это будем делать, что снег надо вывозить, а не сгребать его. Ну вот пока в ручное управление, но хотя бы так.

– Ну то есть решается вопрос? Хотелось бы, конечно, чтобы все уже встало на какие-то рельсы, и это правда был уже ощутимо.

– Чтобы это была система. Безусловно. Вот у нас начался обильный снегопад, мы не щадя металла, подошвы, колясок сыпали соль столько. Потратили 2 недели на обсуждение: а какие нормативы? при какой погоде? Когда там -14°С, сухая погода и нет риска гололеда, зачем сыпать тоннами эту соль? Ну понятно зачем: закупили, нужно же как-то все это освоить. Ситуация изменилась, мне прямо люди пишут «спасибо», город в зимнее время наконец-то приобретает цвет естественный, то есть ближе к белому. Хотя тоже еще не слава Богу еще.

– Друзья, мы продолжаем наш эфир.

– Я нашел сообщение. Анастасия. На уборку снега во дворе, да, я знаю, где это находится. Две кучи постоянно сгребают, второй год. Я знаю, я был там. Это Восточная, 26. Олег Николаевич, я уверен, слушает меня. Вот понимаю, что там может быть непонятно, чья эта территория. К концу зимы дорастает до второго этажа. Я вижу фотографию. В общем адрес зафиксировали, будем убирать.

– Еще хочется спросить, если говорить про вопросы, улица Берша. Так много вопросов по поводу всего этого микрорайона. Во-первых, не хватает школ, поликлиники, плохо чистят. Там просто какое-то место, видимо, у нас особое в городе Ижевске. Очень много вопросов. Как-то можно пояснить жителям. Даже если говорить про социальную политику, строительство школ, будет ли там новая школа, новый детский сад?

– Давайте мы начнем со школы. В 2020 году мы сдаем в школу. Она, по-моему, больше, чем на 1 200 мест, именно по улице Архитектора Берша. Действительно, напомню, что с 1999 года по 2016 год в Ижевске не построено ни одной школы. В 2017 году сдана первая, сейчас мы строим две школы: это по улице Леваневского и по улице как раз-таки Берша. В 2019 году мы начинаем строительство, мы получили софинансирование из федерального бюджета, в 2020 году должны объект сдать. Это первое. И второе – по дороге. Я сейчас не смогу сказать статус этой дороги, но эта улица у нас была в числе приоритетных. Там все зависит от голосования самих людей. Те, которые я назвал, они чаще всего появлялись в негативных комментариях, поэтому рекомендую посмотреть на сайте Минтранса, есть ли эта улица. Но с большей вероятностью Берша мы должны ремонтировать. Но если не в этом году, то в следующем году точно. Потому что объем финансирования по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволяет нам в сезон 2019, 2020, 2021 практически все дороги отремонтировать в Ижевске. Поэтому проблему Берша мы знаем и постараемся решить. Но вот школа, еще раз, уже вопрос решен. В 2019 году мы начинаем строить, в 2020-м сдаем.

– По поводу еще Берша, по поводу еще детской поликлиники так же несколько вопросов было, что люди мучаются, не хватает врачей, некуда привести ребенка.

– Что касается поликлиники и нехватки узких специалистов, или очередей, это проблема по всей республике. В том числе поэтому 2019 год – это Год здоровья. Это не только продвижение и пропаганда здорового образа жизни, это в первую очередь решение таких уже накопившихся, как ком, проблем. Первое – это как раз проблема нехватки узких специалистов, вторая – доступность услуги, доступность помощи. Я 1000 уже раз слышу, что не хватает талончиков, очередь, ситуации, когда врачи отправляют в платные услуги. Конечно, это недопустимо. Мы перенимаем опыт регионов, которые ввели цифровой формат, IT-программы для того, чтобы действительно сделать удобное «единое окно» для граждан. И это 2019 год. Второй пункт, безусловно, это ремонт и реконструкция больниц, поликлиник, амбулаториев, фельдшерско-акушерских пунктов, строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Запланированы на это огромные деньги. Годами капитального ремонта не было. Вторая горбольница, шестая. Больше миллиарда руб. – это из внебюджета, это по результатам достаточно успешной сделки. Помимо этого, огромный объем будет связан работ с переоснащением диагностического оборудования для онкологии, для, соответственно, сердечно-сосудистых центров. И в том числе, то что вы озвучили, этот вопрос тоже будем решать.

– Я лично, и команда моя работаем с вашими обращениями постоянно. 31 минуту назад Екатерина написала мне. Первое сообщение было 20 января, а вот Александр Владимирович, прошу разъяснить ситуацию, проблема в том, что в марте 2018 года поставили диагноз «онкология». Я попросил мобильный телефон написать, он пишет, что со мной связалась замглавного врача по медицинской части, разъяснила все по моей ситуации, мне стало все понятно, спасибо за то, что не оставили без внимания мое обращение. Таких вопросов у меня много, они приходят каждый день, и мы стараемся оперативно их решать. Еще раз повторюсь: если ваш вопрос не озвучен в эфире сегодня, это не означает, что мы на него не ответим. Заранее говорю, друзья, тут многие обижаются, различного рода истерики и рассуждения рода «до коле?» и так далее, это не ко мне. Есть конкретный вопрос, буду даже благодарен за него. А на пространные рассуждения «куда идти и что делать», на это времени нет.

– Сколько приходит сообщений в день?

– Сложно. За день всегда по-разному. В год мы посчитали: пять тысяч было через электронную почту и в бумаге, письмом. И чуть больше в социальных сетях. Суммарно – 10 тысяч не повторяющихся между собой сообщений. Поэтому даже если разделить на все часы бодрствования, вы понимаете. Что лично это отработать невозможно. Но еще раз повторюсь, утро и вечер, день я начинаю и заканчиваю с работы с обращениями. И команда мне так или иначе докладывает, если я не захожу в социальные сети, докладывает по острым темам. Их много. И, к счастью, команда работает очень оперативно.

Сегодня я встал в шесть утра и посмотрел некоторые сообщения. Вот мне в 4:40 написали. В три часа ночи. Свежие в 7 утра.

– Что у нас с объектами здравоохранения, что ждать? Много проблемных вопросов.

– Я очень коротко постараюсь рассказать то, о чем мы говорили с президентом 14 января и на прошлой неделе с Татьяной Алексеевной Голиковой, вице-премьером правительства Российской Федерации, и министром здравоохранения Вероникой Игоревной Скворцовой. Я, кстати, благодарен ей очень, потому что она поддерживает республику. Сейчас расскажу, в чем. Итак, 2019 год – год Здоровья, друзья. Это, конечно, не только про ЗОЖ и пропаганду здорового образа жизни. Первое – ваши абсолютно справедливые обращения и замечания о том, что не хватает в медучреждениях узких специалистов. Проблема. Второе – быстро заканчиваются талончики, квоты очереди, то есть доступность медицинской услуги, а тем более в ситуациях, когда это нужно сделать срочно. Это вторая проблема, которую мы будем, безусловно, решать. И здесь мы изучаем опыт других регионов, специальные программы будем закупать, чтобы это было действительно оперативно в режиме одного информационного окна. Третье – тоже не менее важная проблема, это состояние наших объектов: больниц, поликлиник, амбулаторий…

– Можно тогда прямо сейчас? Я увидела сообщение: ужасные условия, поликлиника №4, Машиностроителей, женская консультация №4 в Строителе. Там ремонта не видно было десятилетиями.

– Совершенно верно. И все эти объекты у нас в реестре. Вообще в реестр вместе с детскими садами и школами вошло почти 600 объектов. На капитальный ремонт нужно больше 3 млрд руб. Эта проблема копилась годами, мы специально выделили деньги, чтобы вторая, шестая горбольницы, поликлиники, о которых идет речь, обязательно в 19-м году сделать капитальный ремонт. Это третье. Далее. Строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов – это очень важно для отдаленных территорий, для деревень и сел. У нас в 19-м году будет завершено строительство 10 новых фельдшерско-акушерских пунктов в разных районах. Помимо этого, мы закупим еще четыре мобильных диагностических комплекса, итого у нас будет 12 и тем самым в территориях, где проживает меньше 250, более таким интенсивным графиком будем обслуживать население, проводить диспансеризацию.

Что еще очень важно – переоснащение регионального онкологического центра в Ижевске. Это вообще глобальное переоснащение, 88 наименований единиц оборудования – это и маммограф, и рентген-аппарат, и эндоскопическое оборудование, аппараты УЗИ и так далее. Очень важно – мы должны в этом году выстроить создание сети амбулаторной онкологической помощи. То есть центры планируем создать на базе больниц в Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Глазове, Игре, Уве и Можге. Далее – переоснащение двух региональных сосудистых центров в городе Ижевске. Это тяжелое диагностическое оборудование – компьютерный томограф. Открытие в 2019 году сосудистого отделения на базе Увинской районной больницы. Много справедливых замечаний, вот наш западный куст – Селты и Сюмси – вынуждены в случае срочных каких-то ситуаций вести в Игринский район, а этот дольше зачастую бывает, чем один час. Капитальный ремонт в Глазовской межрайонной больнице. У нас будет продолжаться онкодесант. И вот это все Год Здоровья – 2019. И, конечно же, я всех призываю, ну естественно, в конструктиве писать о тех проблемах, которые у вас возникают, где бы вы ни жили.

– Сказали, что у нас прямо очень большая проблема с узкими специалистами.

– У нас не то, что большая проблема, но есть. Я буквально после Нового года был с поездкой. В Воткинске остро стоит вопрос и по урологу, и по эндокринологу, и по стоматологии. Мы ищем специалиста, вакансии открыты. Но пока специалист не найден, я поставил министру задачу сделать такой выезд врачей, которые в течение 2-3 дней должны по той или иной теме, проблеме отработать в городе, чтобы снять, так сказать, напряжение и удовлетворить запрос на текущий момент. По узким специалистам очень активно работаем.

– Как раз по поводу подготовки кадров. Как раз тема развивается, потому что узких специалистов если не хватает, наверняка, у нас есть возможность?

– В том то и дело. Нам нужно пересмотреть свои взаимоотношения с нашей медакадемией. Буду говорить открыто. Потому что мы с министром с этой ситуацией очень подробно, с Анастасией Муталенко, разобрались. Ну нужно вносить коррективы в отношении тех, кого нам готовит наша медакадемия, для нашего же здравоохранения, потому что в том числе проблема нехватки узких специалистов, это как раз-таки подготовка в вузах. Сейчас ситуация в корне меняется. Мы сделали такой конкретный абсолютно вопрос, мы введем тех самых студентов на последних курсах, которые в этом году у нас закончат обучение, чтобы они распределялись в наши больницы, поэтому эта работа ведется.

– Много вопросов приходит, очень много. Очень разных и очень частных. Я бы так сказала. Но все-таки, наверное, стоит отметить тему с аварийным жильем. Проблема остается, что в этом году будут делать у нас?

– Была также встрече на прошлой неделе с министром строительства Владимиром Владимировичем Якушевым, и мы обсуждали этот вопрос. Президент страны Владимир Путин принял решение продолжать программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Это огромные суммы, это беспрецедентная программа. Для примера, в Удмуртии по состоянию на 1 января 2017 года более 700 многоквартирных домов признаны аварийными. Параметры программы мы сейчас уточняем и в ближайшее время председатель правительства Ярослав Владимирович Семёнов и представители Министерства строительства и ЖКХ уже более конкретно сообщат о суммах, о том, какое количество квадратных метров будет расселено. Но еще раз, программа будет продолжаться. В планах до 2024 года, параметры чуть позже уточню.

– Хорошо. Я просто вижу, что много и адресов приходит. Мы все это собираем.

– У нас это все есть. Я, единственное, хочу, конечно, отметить, что по предыдущей программе – я сказал об этом министру Якушеву – ситуации, когда люди, прописанные по закону, имеют право получить, но при этом имеют уже и дом, и квартиру, друзья, но это конечно же недопустимо. То есть, знаете, я проехал всю республику. Только сданный дом по программе переселения ветхого аварийного жилья, уже объявления: «Сдам в аренду» или «Продаю». Ну это, знаете, как по принципу «кому война, кому мать родна». Ну давайте честными будем, многие люди, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий, остаются вне. Потому что очередь или не был признан своевременно дом (аварийным. – Прим. ред.). У меня такая ситуация в Камбарке. Я приехал по обращению гражданки, что «вот я заселилась, а у меня там дверь наискось, унитаз течет» и прочее. Приехали разобраться – общались, общались, общались. Я потом спрашиваю: «А как жилье-то?». А она говорит: «Так это у меня четвертая квартира».

– Можем пока обсудить пока по обращениям, которые мне пришли. Вера Ибрагимова написала достаточно подробно по ситуации с выделением земли для нуждающихся многодетных. Давайте я объясню ситуацию. Действительно, я остановил раздачу земли по нескольким причинам. Первое – на примере района Люлли. Я был в этом районе, нараздавали участков без прогноза перспективы газификации, дороги и вообще каких-то коммуникаций. Мы раздали 500 участков. Но люди справедливо спрашивают, когда будет, ну, например, газ или, когда сделают дорогу. Мы им отвечаем, подождите какого-то там года, тоже непонятно какого. Зачем? Это одна сторона вопроса. Вторая сторона: люди получают участок и тут же его пытаются продать. И продают. Мы для чего землю даем? Для того, чтобы улучшали условия через строительство. Мало того, по низким эпизодам начали разбираться: мы в очереди, помогите нам с жилищными условиями. Потом выяснилось, что предоставлен участок, за 180 тысяч его продали, и теперь снова обращаются за улучшением жилищных условий. То есть сама программа… она требует доработок, конкретных. Как, например, делается в Краснодарском крае? Получить землю в собственность ты можешь только с вводом жилья, а до этого времени – в долгосрочную аренду, чтобы не было возможности отчуждения.

Я остановил раздачу земельных участков без коммуникаций, потому что мы в тупик заводим ситуацию. Миллиарды рублей нужно, 1,5 млрд – мы посчитали, чтобы коммуникации провести в Люлли. То же самое, наверно, по другим участкам. В первом полугодии 2019 года мы точно определимся, что и как мы будем делать вообще, в целом по поддержке многодетных. Вопросы не только про земельные участки, и про выплаты по детским садам, и многое другое. Мы подробно сейчас с этим разбираемся, с нашими возможностями.

– А кто получил участок и, кто строится?

– По тем же Люллям выделили деньги на проектирование и внесли в план по газификации. И не только по газификации – по строительству дороги. В план внесли, но еще раз – это огромные деньги. Сейчас я не отвечу по срокам, по конкретной территории, но точно еще раз говорю в первом полугодии 2019 года мы должны дать людям разъяснения, как будем предоставлять участки, что будет с коммуникациями по уже предоставленным участкам.

Блиц

– Руслан Харисов очень рано проснулся и задал мне вопрос. Он конкретный – узнать про освещение на пешеходной дорожке от школы №32 вдоль улицы Маслюкова и домов по улице Молодежной – они перечислены – до проспекта Калашникова. «Наши дети в полной темноте возвращаются из школы и школы искусств». Руслан, спасибо, задача уже поставлена, вот буквально сейчас, потом доложу вам о том, что мы сделали.

– Был такой же вопрос по поводу освещения. У нас проблема это, мне кажется, и очень серьезная.

– И в республике, и в районных центрах, особенно там, где нет пешеходного тротуара и жителям приходится идти по краю дороги. И в Ижевске проблема большая. У нас серьезные запланированы работы по модернизации освещения в Ижевске – и по новым опорам, и по самому качество света. Я думаю, что к 12 июня, к Дню города, Дню России мы точно по Ижевску ситуацию изменим.

– Все-таки про тротуары. У нас часто бывают эфиры и это тоже очень большая проблема – нет тротуаров в городе Ижевске.

– Неправильно так говорить. Их не хватает. А у меня, скажу сейчас, сообщение было вот на неделе: «Огромное спасибо: а) за наличие тротуаров, б) за то, что их чистят». Ситуация меняется. Мы вместе с ремонтом дорог поставили задачу и ремонтировать не только тротуары, но еще благоустраивать территорию между тротуаром и дорогой. Сейчас у меня нет под рукой цифры по километрам отремонтированных, но ситуация кардинально меняется. И в первую очередь реагируем на сообщения молодых мамочек, которые с колясками, и на людей с ограниченными возможностями, которые вынуждены передвигаться на инвалидных колясках. Поэтому это все в планах вместе с ремонтом и реконструкцией непосредственно дорог. Еще раз повторюсь: не только в Ижевске, но и в райцентрах, и в Удмуртии.

Некая Любовь Ткачук. Это открытая лента, поэтому фамилию можно назвать, Ольге отвечает: «А кто виноват, что нет денег в республике?». Она пишет: «Виноваты вот такие засланцы, которые республику по частям разворовали, распродали, а ведь были «Удмуртнефть», заводы, агропредприятия, и где теперь это? В Москве!». Пишет Любовь: «Остатки акционерных республиканских предприятий ведут к банкротству путем назначения на должность руководителей своих людей, чтобы потом опять перепродать…». Любовь, спасибо вам огромное за это сообщение! Дорогие друзья, с 5 апреля 17 года ничего, ни-че-го не было продано в какие-то частные руки. Предприятие «Аптеки Удмуртии» было в предбанкротном состоянии. Сейчас это современное развивающееся предприятия с прибылью в 50 млн руб., которое вот буквально только что купило шесть современных муляжей симуляторов для медклассов, которых у нас теперь 11. «Удмуртлес» – 115 млн руб. задолженность по НДС и заявление от налоговой о банкротстве. И то, и другое предприятие банкротили, но не москвичи, не москвичи, а те, кто бьет себя рукой в грудь, и говорят, что «я – патриот Удмуртии». Фамилии вы их знаете – это и мой предшественник, бывший глава, и те, кто в мэрии работали. Так вот по «Удмуртлесу» – 115 млн руб. задолженность по НДС. Ликвидировали задолженность, и сейчас «Удмуртлес» инвестирует 500 млн руб., инвестиционная программа, в обновлении парка техники, и тоже есть прибыль и так по всем предприятиям. А то, что вы говорите продали, я вам скажу: Ижевские электрические сети – 80% имущества продали за 2 млрд 200 млн руб. И каждая копейка пойдет на ремонт школы, детского сада и больницы. И такого никогда в Удмуртии не было и не надо… Имущество мы продали потому, что «Ижевские электрические сети» в бюджет города перечислял от 5 млн руб. (в год), всего 5. Не читайте всякую глупость и мусор, который пишут там в телеграм-каналах. Таких сделок не было. Сейчас «Команда Удмуртии» абсолютно открыта на любые вопросы, мы говорим открыто. И не надо искать где-то проблемы в Москве, все владельцы тех самых активов, которые перечислены, они здесь. И родились в Удмуртии. Это очень хорошая ширма, очень вкусная такая конфета, которую вам скармливают. Вы задайте вопрос, Любовь, честно искренне огромное вам спасибо за то, что, вы буквально вот 57 минут назад задали этот вопрос. Я не раз на него отвечал и готов публично представлять все документы, все сделки ведем открыто. Еще раз 2 млрд 200 млн руб. – вы их увидите в больницах, отремонтированных, в школах и детских садах.

– Сергей Князев написал: «В Ижевске возле въезда на территорию бывшего металлургического комбината «Ижмаш», Воткинское шоссе, 298, установили светофор, он дает отсечку по пути движения по Воткинскому шоссе возле АЗС «Лукойл», сюда же выведена дорога с района Хохряки. Вопрос в том, что сюда же выведена дорога, с металлургического комплекса выехать невозможно в часы пик». Сергей, спасибо за такой подробный комментарий, обязательно отреагируем. Обязательно этот вопрос отработаем.

– «В поселке Кез уже который год центральная улица Ленина в ужасном состоянии, когда на нее обратят внимание и отремонтируют. Константин Дьяконов». 1000 раз извинюсь за то, что действительно в Кезу 1000 лет ничего не ремонтировали. Я объясню. Предприятие ваше основное по молочной переработке сейчас инвестирует большие деньги в предприятие. По этой дороге в 2019 году будут ездить большегрузные автомобили с техникой и стройматериалами, наверно, еще больше убьют. Но гарантирую вам, обещаю, у нас в планах, в 2019 может быть не успеем, но в 20-м мы точно должны отремонтировать. Мы точно эту проблему знаем – в Кезу я был уже два раза, действительно, это не дорога, это направление. Этот вопрос на контроле.

– Есть вопросы по поводу компьютеров в сельских школах, планируется ли обновление?

– Мы обновляем, причем не только школы. Открыли классы робототехники в школе в Граховском районе, в Балезинском районе, эту работу будем продолжать. Давайте заявки. Да, наверно, весь объем запросов по оргтехнике очень сложно в моменте, но я прошу, вот прям этот вопрос мы зафиксируем и отработаем.

– У нас было очень много вопросов по поводу аэропорта: что планируется, какие есть цели, планы на этот ближайший год?

– Безусловно, взлетно-посадочная полоса нашего аэропорта требует ремонта. Мы в титуле, в программе государственной. Предварительный объем: общий проект и взлетно-посадочная полоса, реконструкция и реконструкция, ремонт самого аэропортового комплекса – где-то 6 млрд руб., из которых больше 3 млрд 300 млн федерация выделяет в течение 4 лет и примерно такие же деньги – республика и частные инвесторы. В проекте уже в этом году первую сумму на проектирование мы должны получить, поэтому отстаиваем, боремся за то, чтобы наш аэропорт не только отремонтировать и отреконструировать. Мы сформировали запрос на международный терминал, но, естественно, это все будет решаться параллельно.

Помимо этого, наверное, необходимо сказать и про авиасообщение. Помимо «Аэрофлота» и «Сухого суперджета» мы сейчас проходим лицензирование на другие типы судов, но опять же малогабаритные. Значит, по «Ижавиа» – приношу извинения тем пассажирам, которые в конце года попали в такую ситуацию с задержками рейсов в разных городах, ситуацию держим на еженедельном контроле. И, в частности, сегодня у нас будет совещание по «Ижавиа». Есть предложение от руководителя о развитии авиакомпании и есть предложение, абсолютно четко сформулированное, о замене бортов Як-42 опять же через лизинговые операции, через лизинговые схемы, на более современные суда. У нас есть предложение от Объединенной авиастроительной компании на «Сухой суперджет», есть предложение по другим типам самолетов. Поэтому развиваем и авиасообщение, и, соответственно, аэропорт.

Коль уж мы коснулись темы, связанной с транспортом, напомню, 9 декабря благодаря работе с РЖД и Федеральной пассажирской компанией у нас запущен самый современный двухэтажный поезд с купейными вагонами. В этом году мы начинаем проектирование, ремонт вокзала в Можге и РЖД... Благодарен Белозёрову Олегу Валентиновичу за то, что все-таки выбрали Балезино в качестве вот такой точки по расширению железнодорожного узла. Больше 2 млрд руб. будут инвестиции в ближайшие 3 года. Это серьезное подспорье для нашей экономики.

– В конце августа вы озвучили идею о дополнительной финансовой поддержке молодых педагогов. Когда и в каких объемах будут выделены средства на это?

– Да, все верно, речь шла об Ижевске. Выплаты планируются такие же, как и в сельских территориях – 40, 60 и 80 тысяч рублей за первый, второй и третий год работы. И начнутся они уже с 2019 года. Также был вопрос о компенсации педагогам работы в пунктах проведения экзаменов. Скажу, что министерством подготовлен проект о порядке выплат. Это тоже с 2019 года.

– Точечная застройка – это еще одна важная тема. Все чувствуют, как мы уплотняемся. Что-то будет происходить с этим?

– Мы не даем новых разрешений на строительство тех объектов в черте города, которые претендуют на маркировку «точечная». Отдельные рабочие группы были созданы по районам – Восточный поселок и Татарбазар. И они функционируют. Хочу сказать, что те объекты, которые строятся или построены, по которым выдано разрешение на основании закона, мы с ними ничего сделать не можем. Проблема была в том, что Генеральный план города менялся под желания застройщика. В четверг (24 января. – Прим. ред.) в общественном пространстве «Лифт» будем обсуждать эту тему – вопрос разработки градостроительного плана. Чтобы на долгие годы вперед гражданам было понятно, что и где будет строиться, где будет сквер, жилой дом, объект культуры, спортивный объект. Сейчас все под контролем и прозрачно. Мы на каждое сообщение реагируем, даже если оно уже неоднократно приходило уже к нам. Есть у нас такой активный человек из Татарбазара. И я его прекрасно понимаю! У него «свечку» строят рядом с забором. Но еще раз повторяю: документы разрешительные были выданы. Сейчас это было бы невозможно. Потому что это глупость и бред – поставить «свечку» в частном секторе! Точечной застройки не будет. В конце года на встрече один из предпринимателей просил у меня место на набережной. Но это же будет транспортный коллапс тогда. На это ответил: «Ну, заодно дорогу расширите». Вот такая иждивенческая позиция невозможна. Поэтому все, что касается стройки в Ижевске, будем обсуждать с общественностью. Открыто и честно.

– К 2020 году большое количество лифтов должно быть заменено. Как быть с этим?

– С одной стороны, у нас есть сроки, в которые должны заменить лифты, с другой стороны – их критическая масса. В 2018 году успешно реализовали проект по замене 50 лифтов. Он проходил с участием жителей и при финансовой поддержке республики. Профильному министерству сейчас поставлена задача – в 2019 и последующих годах применять эту схему. В тех ситуациях, когда люди активно собирают деньги в фонд капитального ремонта и определяют очередность работ, учитывать мнения и, допустим, в первую очередь тратить деньги на замену лифтов.

– Если уж у нас этот год – Год Здоровья, многих волнует вопрос о сносе ларьков, которые торгуют алкоголем.

– Спасибо большое, граждане, за эти вопросы. Буквально вчера (21 января. – Прим. ред.) общался с министром внутренних дел Удмуртии по данному вопросу. Он занимает категорическую позицию в отношении продажи «фунфыриков», контрафакта, нелегальной торговли алкоголем, продажи спиртосодержащих продуктов детям и так далее. Мы будем жестко реагировать на все сообщения, которые касаются всей этой ситуации. Мы провели большую работу по Ленинскому району Ижевска. Там были действительно вопиющие случаи. К сожалению, количество сообщений от жителей по данной проблеме не уменьшается, это значит, что нам нужно усилить контроль. И по каждому адресу мы будем отрабатывать. У меня это будет на личном контроле. Кстати, мы полностью поддерживаем инициативу Султана Хамзаева (руководитель проекта «Трезвая Россия». – Прим. ред.) и Министерства здравоохранения России в части увеличения возраста до 21 года, с которого разрешено продавать алкоголь.

– Очень много вопросов поступает насчет строительства Исламского центра в Ижевске.

– Исламского центра? Прошу прощения, я постоянно общаюсь с сообществом мусульман, буквально на телефоне. Извините, но у меня в повестке нет строительства Исламского центра. Я впервые слышу о таком вопросе. Давайте я уточню. Ноу нас в повестке нет.

– Мы заметили, что люди стали активно заниматься лыжами и скандинавской ходьбой. Особенно это заметно в выходные. Раз есть потребность, какие планы по созданию спортивных объектов?

– Обязательно расскажу, но переключу немного тему. Напомню, что 2019 год – это в том числе Год театра в Удмуртии. У нас есть великолепные театры, прекрасная культурная программа, замечательные постановки и актеры. Поэтому у меня личный план – посещение как минимум каждого театра в этом году и всех приглашаю.

Что касается спортивных объектов. Из ключевых объектов на 2019-2020 года. Ледовая арена в городе Можге на 450 зрительских мест. Там будет не только лед, но и профессиональная площадка для игровых видов спорта, и это станет центром притяжения для жителей Можги и Можгинского района. По федеральной программе построим в Воткинске крытый каток с искусственным льдом на 410 мест зрителей. Спортивные сооружения в Селтах – ФОК и стадион к Летним сельским спортивным играм. Региональный центр по лыжным гонкам в Шаркане. Лыжная база в селе Алнаши. Лыжная база в Завьялово – возможно. Многофункциональное спортивное сооружение – деревня Поршур-Тукля (Увинский район). Многофункциональное спортивное сооружение в Каракулинской общеобразовательной школе, строительство межшкольного стадиона (гимназия №56 и школа №74). Летом мы должны выйти на реконструкцию дворца «Ижсталь» и достраиваем 50-метровый бассейн. Хочется изыскать средства на строительство лыжной базы в Ярском районе. Это единственный район без базы.

– Вопрос от Натальи Пантюхиной. «Больница в Сюмсинском районе. Не работает флюорограф». Наталья, флюорограф закуплен. До 16 января ведут ремонтные работы в кабинете. В скором времени мы получим санэпидемиологическое заключение и до конца марта его обязательно установим.

Очень важно. То, о чем мы говорили с президентом, – серьезная проблема с главным корпусом оружейного завода, и в четверг мы начинаем большую работу по концепции, по проектированию. Я докладывал об этом президенту Владимиру Владимировичу Путину, получил поддержку в изыскании средств на его полную реконструкцию, и, что не менее важно, с «Удмурт Кенеш» мы решили, что будем строить Центр удмуртской культуры. Деньги выделены на проектирование. И большой шанс у нас есть войти в федеральную адресную инвестиционную программу 2020-2021 гг. Об этом я не забыл, все эти проекты у нас также в работе. И коль уж я вспомнил еще раз о встрече с президентом, очистные сооружения, 26-й коллектор города Ижевска, почти на миллиард рублей работы, поручение президентом дано, мы с Якушевым, министром, тоже встречались на эту тему, тоже большие шансы у нас получить финансирование, потому что это у нас стоп-фактор в развитии, в том числе и жилищного строительства, и объектов социальной инфраструктуры, изношенность наших очистных в Ижевске.

– Также были вопросы о судьбе нашего хоккейного клуба «Ижсталь». Что с командой, как будет развиваться?

– Ну, во-первых, как ни уверяли эксперты, мы команду сохранили. С учетом того дефицита средств, который у нас имеется, мы сократили финансирование по всем профессиональным клубам, но при этом, еще раз говорю, сохранили. На что хочу обратить внимание: сейчас в «Ижстали» преимущественно играют наши же ребята, наши воспитанники. Да, результаты хуже, чем в прошлом году. Команду оставлять мы не будем. Важно, это тоже очень важно, сделать генеральную реконструкцию ледового дворца, но финансирование за бюджетные средства увеличивать мы ни в коем случае не будем. Мы будем направлять средства в детский хоккей, массовый спорт, мы продолжаем переговоры поиска по партнерам и спонсорам. И вот здесь, уважаемые болельщики, особенно из бизнеса. Мне очень много писали, что давайте, мы поддержим. Когда мы, собственно, обозначили формат этой поддержкой, а именно народное акционирование, никто из тех, кто, извините буду прямо говорить, истерил в соцсетях и готов был… никто не поддержал. Это не претензия рядовым болельщикам нашим, не горожанам, которые трудятся на заводах, на предприятиях, у которых нет возможности. Но, знаете, когда я смотрел на VIP-трибуну и сколько там было, извините, таких горе-болельщиков, которые, простите, на халяву приходили и не платили даже за годовой абонемент, это 2017 год. Мы разговаривали с вами: у нас там две сотни человек точно сбросятся, вложат деньги. Да нет, никто не пришел. Поэтому мы ведем эту работу системно, мы не бросаем клуб, и планы есть на сезон 19-й, на 20-й год, но они все равно связаны с привлечением частных партнеров. Мы, по-моему, 5-е в ВХЛ по количеству собственных воспитанников сейчас в команде, это тоже очень важно, потому что, когда я пришел работать, у нас на почти 90% игроков играли точно не из Удмуртии. Поэтому пока вот ситуация такая: мы клуб сохранили, но нужно его развивать безусловно.

– Что делается в Удмуртии для выявления ранней онкологии?

– Спасибо. Онкодесант 2017-18 гг. показал увеличение выявления на ранней стадии с 36 до 52%. Мы будем продолжать в 10 районах как минимум в этом году. Я уже озвучивал, что будут созданы и переоснащены амбулаторно онкологические пункты, семь пунктов будет в Удмуртии, и большое переоснащение онкологической нашей больницы – 58 наименований оборудования от УЗИ. Томографов, скрининг и так далее. Очень серьезные планы. Помогает в этом федерация, и проблема есть и с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

– Вот еще реабилитационный центр после инсультов тоже актуальная тема. Спрашивают, появится ли он?

– Не смогу пока ответить на этот вопрос. Дайте небольшую паузу. В планах у нас этого не было, но уточню с министром и вице-премьером, насколько это актуально и какие у нас возможности.