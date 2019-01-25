Шеф-редактор программы «Поедем, поедим»: «За шесть лет я побывала в 48 странах, но искупалась всего один раз»

Сегодня на Курилах, послезавтра – во Франции. За шесть лет работы в программе «Поедем, поедим» Алла Пуговкина – наш человек на канале НТВ - побывала в 48 странах и практически во всех уголках России. Мы встретились с ней и узнали, есть ли минусы у работы мечты, и как ей удалось познакомить красавицу Оксану Федорову и артиста Николая Баскова?

ДОСЬЕ «КП»

Алла Пуговкина

В 1999 году окончила факультет журналистики УдГУ. Работала на канале «Арсенал», ГТРК «Удмуртия».

В 2002 году уехала в Москву. Начинала как спортивный журналист на канале «Столица», «7ТВ». Позднее работала в программе «Субботник» (ведущие Оксана Федорова и Ника Ганич), «Алло, гараж», «Спокойной ночи, малыши» (один из ее проектов – «Русский язык вместе с Хрюшей») на ТК «Россия» и «Мультстудия» на канале «Карусель».

Потом был «Малахов+» на Первом канале, «Утреннее меню» на НТВ, программа о науке «Эволюция» на РЕН ТВ (во время работы Аллы передача выиграла премию ТЭФИ).

С ноября 2012 года – работает в программе «Поедем, поедим». Сначала была ее сценаристом. С 2019 года – шеф-редактор.

- Я всегда любила путешествовать и вкусно поесть. В «Поедем, поедим» эти два момента идеально срослись, - смеется Алла Пуговкина, начинавшая свою журналистскую карьеру в Ижевске. – Я работаю в программе сценаристом (мы общались с Аллой до ее назначения шеф-редактором – Прим. авт.) практически с первых выпусков. Часто именно я предлагаю, куда мы поедем. Узнав о каком-то интересном месте, начинаю «терроризировать» продюсеров и редакторов: «Добивайтесь того, чтобы мы там оказались». Затем происходит написание сценария, профессионального плана, работа на площадке. Благо Джону (Джон Уоррен – бессменный ведущий программы – Прим. авт.) достаточно дать какую-то информацию, а дальше он сам импровизирует.

Минусы работы мечты

- Часто ли, выбирая очередное место съемки, ты исполняешь свои мечты?

- Бывает и так. Но у меня еще остались нереализованные желания, например, побывать в Арктике и Антарктиде. Там мало людей, мало хоженых троп, меня туда тянет. В прошлом году, спустя четыре года моих мечтаний, мы попали на Курилы!

Побывать на Курилах Алла мечтала четыре года. В прошлом году мечта сбылась.

- Посмотрела твою страничку в соцсетях. Кажется, что дома ты совсем не бываешь.

- На самом деле это не так. Над программой работают три бригады, то есть передача на съемках которой я присутствую, выходит в эфир раз в три недели. График такой: в понедельник мы выезжаем, в четверг вечером или в пятницу возвращаемся. Джон в выходные отдыхает, а в понедельник стартует на съемки с новой бригадой. Мы же на две недели остаемся в Москве - монтировать программу и готовить следующую.

- Со стороны твоя работа кажется работой мечты. Так ли это на самом деле? Есть ли моменты, о которых зрители не подозревают?

- Программа существует шесть с половиной лет и есть только три человека, которые работают в ней с момента основания. Это Джон (не понимаю, как он выдерживает такие нагрузки, в отличие от нас, он каждую неделю в поездках), оператор и я. Больше никому не удалось выдержать эти бесконечные перелеты, смену часовых поясов, неправильное питание. Но если бы в моей жизни не было спорта, мне было бы гораздо труднее.

К примеру, недавно мы были на Курилах, это восемь часов разницы с Москвой, вернулись на полтора дня домой, и полетели во Францию. Реально тяжело. К концу телесезона усталость накапливается. Поэтому когда меня спрашивают: «Куда полетишь в отпуск?», отвечаю: «Нет уж, спасибо. Поеду на дачу и не тронусь с места». Максимум, я могу приехать в Ижевск, поскольку у меня здесь родные и друзья.

Да, благодаря работе я вижу самые лакомые кусочки разных стран, но, когда мне говорят: «О, круто, едешь в Доминикану, искупаешься!», смеюсь. За шесть лет работы в программе во время командировки я искупалась всего один раз и тот в Египте. Времени на отдых нет совершенно, мы снимаем с утра и до позднего вечера.

И все же, когда в голове появляются мысли: «Все, я устала, я ухожу»,задаюсь вопросом: а что же дальше? И понимаю, что любой другой проект будет гораздо более скучным, более нервным. Большинство телевизионщиков сидят в Останкино с 11.00 до 23.00, а то и до следующего дня.

Благодаря работе Алла раз в три недели отправляется в путешествие. На фото - в Кении.

«Нас всегда будут сравнивать с «Орлом и решкой»

- Сейчас довольно много программ о путешествиях. Какую из них ты считаешь главным конкурентом?

- Программу «Орел и решка», понятное дело. Хотя у нас разные форматы и аудитория. У них есть конфликт бедного и богатого путешественника, у нас, кроме путешествия, есть еще еда и самобытность. В чем-то мы ближе к программе «Мир наизнанку». Рассказывали, например, обо всех нюансах жизни в тундре, в чуме, со всеми ее играми, мясом и кровью оленей. Но нас все равно сравнивают. И, как ни крути, мы всегда будем считаться конкурентами, будем подглядывать друг за другом.

- Тогда что, на твой взгляд, отличает «Поедем, поедем», в чем ваша фишка?

-У нас есть ведущий-иностранец со своим необычным взглядом на Россию. Он видит порой то, что не видят россияне. При этом он любит нашу страну. Рассказывая о российских городах и регионах, мы стараемся находить в них то, чего не знает обычный зритель. Я считаю, что наши выпуски о России получаются лучше, сильнее. Каждый раз я трачу много времени, чтобы найти то, что мы еще не показывали, или придумать новую подачу материала.

Например, тех же оленей мы снимали уже много раз. Но иногда без них не обойтись – это часть жизни региона. Тогда рождается идея сравнить, кто «снегопроходимее»: снегоход или животное. Или мы рассказывали о чум-работницах – женщинах, которые разводят огонь, готовят оленеводам еду и получают за это зарплату. Если делать что-то хорошо, это всегда отнимает много сил и времени.

«Передачи о России у нас получаются лучше», – считает Алла. На фото: съемки в Ненецком автономном округе.

Заморские деликатесы: тухлое мясо моржа и тарантулы в кляре

- Ведущих программ о путешествиях часто ставят в трудные ситуации: то они с тарзанки прыгают, то тараканов едят. Бывало, что Джон от чего-то отказывался?

- Я постоянно стараюсь усложнить Джону жизнь, иначе зрителя будет раздражать, что ему все время хорошо. Поэтому если он понимает, что это нужно для программы, соглашается. Что касается еды, порой он просит, чтобы вместе с ним экзотическое блюдо попробовала вся съемочная группа. Например, в Японии вместе с ним ели фугу (блюдо из ядовитой рыбы - Прим. авт.).

Или были мы на Чукотке, а там едят квашеное мясо моржей. Но на самом деле никакое оно не квашенное, а гнилое. Воняет невозможно! Джон спросил: «Ты действительно хочешь, чтобы я это попробовал?». А я читала, что за три месяца, пока мясо тухнет в земле, в нем вырабатываются яды, которые европейский желудок может не выдержать. Мы не стали рисковать. Вместо моржатины Джон пробовал мясо кита.

Скоро мы летим в Камбоджу, а там коронное блюдо - жаренные в кляре тарантулы. Джон согласился их попробовать, но при условии, что мы их тоже продегустируем. В итоге решили, что каждый попробует свой деликатес. Там, кроме тарантулов, в меню есть еще булочки с муравьями и сверчки.

В Перу Джон Уоррен пробовал жареного куя (морскую свинку) – традиционное блюдо перуанцев.

-Я поняла, кто эти три человека, которые работают в «Поедем, поедим» со дня основания программы. Это люди с крепкими желудками.

-Да, - смеется Алла, - С крепкими желудками и нервами.

«Не понимаю тех, кто ездит в Сочи»

- Как человек, объездивший почти всю Россию, посоветуй, где нужно побывать обязательно.

- В России есть обалденные места, но лететь туда дорого и сложно. Вот, например, Шантарские острова в Хабаровском крае. Это безумно красивое место. Там есть бухты, в которые приплывают рожать киты, там встречаются небо и вода и становятся одного цвета. Там так тихо и красиво, даже не верится, что такое возможно. Или необыкновенной силы остров Итуруп на Курилах. За год туда приезжает всего полторы тысячи туристов. Есть еще Плато Путорана, Камчатка…Понятно, что это труднодоступные места, но я считаю, что хотя бы одно из них должен посетить каждый россиянин.

Что касается более доступных вариантов,есть прекрасная Карелия, Хакасия и Якутия с удивительной природой. Не понимаю тех, кто ездит в Сочи. Регионы стали развиваться и это здорово. Когда мы снимали программу в Ижевске, я поняла, что и Удмуртия - отличное место для приволжского туризма. Много всего интересного придумали в Чувашии. В Чебоксарах, например, ижевчанам можно отлично провести выходные – близко и доступно. Я патриотка России. У нас много классных мест, где можно отдохнуть и душой, и телом.

Во всех путешествиях Алла с коллегами делают обязательно фото с люком.

«Не могу быть середнячком»

- Алла, ты начинала в Ижевске как спортивный журналист и в Москве первое время работала в спортивных программах. Не жаль было расставаться с этой темой и вновь доказывать, что чего-то стоишь?

- В какой-то момент ты понимаешь, что достиг некой планки, и начинаешь думать: «Что я еще могу сделать?» Сначала у меня была идея доказать, вопреки всем стереотипам, что женщина имеет право комментировать футбол. Но даже если бы это у меня получилось, я бы просто поставила галочку и снова задумалась: «А что потом?». Мне важно знать, какой будет следующая цель, и это касается не только работы.

- Выходит, все твои переходы с канала на канал, из программы в программу были вызваны новыми целями?

- Я по характеру такая, мне все время нужно что-то доказывать. Не могу быть середнячком, который отбывает номер. Так было всегда. При этом я всегда была честна с самой собой и со зрителями. К примеру, когда работала на Первом канале в программе «Малахов+», руководствовалась девизом - не навреди. Категорически отказывалась брать опасные для здоровья темы, не предлагала лечить серьезные заболевания народными методами. Я никогда не делала то, за что потом мне было бы стыдно.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Как экс-ижевчанка познакомила Оксану Федорову с Николаем Басковым

Идея программы «Субботник» состояла в том, что ее ведущие приходили к звездам , общались с ними по душам и учили их чем-то полезному для дома.

- Перед Новым годом мне пришла идея снять программу, в которой не Оксана идет в гости, а артист приходит к ней наряжать елку. Пригласить решили Николая Баскова. Именно на этой программе Оксана и Николай познакомились и впоследствии стали парой.

КСТАТИ

«Цель – отобраться на чемпионат мира-2019»

Если раньше Алла Пуговкина только рассказывала о спорте, то в 2010 году она встала по ту сторону баррикад и серьезно увлеклась пауэрлифтингом. В 2015 году на самом престижном международном турнире «Олимпия» в Лас-Вегасе спортсменка заняла первое место в весовой категории до 90 кг. Прошлый сезон Алла пропустила из-за травмы плеча и теперь наверстывает упущенное.

На самом престижном международном турнире «Олимпия» в Лас-Вегасе спортсменка заняла первое место.

- В ноябре прошлого года я участвовала в чемпионате России по жиму в Суздале. Увы, не получилось выиграть золото, я – вторая. Но это хорошо, потому что могла бы уже расслабиться и почивать на лаврах, а сейчас зла на себя. Надеюсь, к февралю буду еще более злой и на чемпионате России в Екатеринбурге выступлю лучше. Моя цель – отобраться на чемпионат мирапо жиму лежа, который пройдет в мае в Японии.

Я пришла в спорт, когда у меня возникли проблемы со здоровьем. Можно было сдаться и думать, что мне это противопоказано, но я поступила иначе. И сейчас решила многие свои проблемы, у меня больше не скачет давление, например. Кто-то скажет, что пауэрлифтинг – спорт не для женщин, но и в нашем виде есть такие красотки, с такими фигурами! Каждый находит тот вид спорта, в котором хочет чего-то достичь. Благодаря пауэрлифтингу я стала сильнее и внутренне, и физически.

Достижения Аллы Пуговкиной: присед – 197,5 кг, жим – 165 кг, тяга – 205 кг.

Фото: личный архив Аллы Пуговкиной