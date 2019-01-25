Долевому строительству - нет: что будет с рынком недвижимости Ижевска в 2019 году

С 2019 года застройщики не смогут принимать деньги напрямую от покупателей квартир в новых домах. Теперь деньги будут храниться на специальных счетах в банке, получить которые компания сможет только после сдачи дома в эксплуатацию. Как это повлияет на рынок недвижимости, выяснила «Комсомолка».

Проценты, налоги и продажа лишь готовых объектов

Именно эти три фактора станут причинами повышения цен за квартиру в новостройках. На сколько? Точного прогноза, по словам заслуженного и почетного строителя Удмуртии Владимира Агеева, быть не может, потому что банки не определились, под какие проценты выдавать застройщикам кредиты.

- Финансирование строительства будет идти полностью через кредитование, и все будет зависеть от «аппетитов» банков. Так что процентная ставка - это первая и основная причина для повышения, - рассказал Владимир Агеев.

Налоги станут еще одной причиной удорожания квадратного метра: дом будет выставляться на продажу только после сдачи, поэтому у застройщика появится налог на имущество.

Но даже если и процент в банке установят максимально низким, а от налогов застройщики будут освобождены, перед компанией и покупателем стеной встанет… готовый дом. Это третья причина подорожания. Поясним: из-за нововведений у застройщиков не будет резона продавать квартиры на стадии «котлована», выгоднее - выставлять на продажу готовое жилье. А разница между жилым домом и «стадией строительства» в среднем около 30%.

Нет дольщиков - нет возможности их обмануть

Конечно, все неспроста. И это нововведение - защита покупателей в первую очередь от недобросовестных застройщиков. Именно поэтому теперь дома для жителей Ижевска смогут строить лишь компании, имеющие 3-летний опыт. Об этом говорят поправки в федеральный закон «Об участии в договоре строительства многоквартирных домов и иных обьектов недвижимости» (ФЗ №214-ФЗ).

С одной стороны, хорошо. Договоров долевого участия в строительстве не будет, а значит и деньги покупателей не пропадут и не будут растрачены неэффективно. Однако есть и другая сторона - монополизация рынка недвижимости, на котором могут остаться лишь крупнейшие компании, которые, ввиду отсутствия конкуренции, могут диктовать свои правила. Например, рост цен и ухудшение качества строительства.

Конечно, увеличатся цены не сразу. Однако уже в конце прошлого года некоторые банки начали поднимать ставки по ипотеке.

Каждой квартире найдется хозяин

Сейчас в Удмуртии возводят около 100 новостроек. Казалось бы, куда еще: куда ни взгляни, тут «растет» очередной дом, там - еще только собираются. Однако, по словам экспертов, хозяин найдется для каждой квартиры. Это связано с повышением требований ижевчан к жилью.

- Посмотрите на квартиру в старом пятиэтажном доме или войдите в подъезд, и все становится ясно, - комментируют они. - Каждая вторая новостройка покупается на деньги с продажи вторичной недвижимости. Горожане хотят жить лучше, возвращаться в свои красивые новые квартиры, любоваться потрясающими видами из окна. Развивающие детские площадки, интереснейшая концепция каждого жилого комплекса - ну откуда возникнет перенасыщение?