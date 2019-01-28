«Киберпонедельник-2019»: где и что купить ижевчанам с большими скидками?

28 января во всем мире «Киберпонедельник» - глобальная распродажа товаров с хорошими скидками в онлайн-магазинах. Пора доставать свой список «хотелок» и искать выгодные предложения. Специально для этого КП.ру составил гид с самыми заманчивыми идеями, как потратить деньги в день скидок.

Корпорация «Центр»

Давно подумывали обновить телевизор? Samsung UE-32N4000 LED* с диагональю 32 дюйма (80 сантиметров) всего за 15 590 рублей со скидкой по промо-коду¹ отличный выбор в такой ситуации. Отличная цветопередача, яркий экран, хорошее разрешение 720p HD*, которое позволяет рассмотреть все детали. Благодаря USB*-входу можно в любой момент подключить к телевизору флешку, жесткий диск, смартфон или планшет и смотреть видео с носителя.

Телевизор Samsung UE-32N4000 LED

Учитывая, что с каждым днём смартфоны становятся быстрее, круче и многофункциональнее, выбирать новый аппарат становится сложнее. Отличным решением в такой ситуации будет Xiaomi Redmi Note 6 Pro* 3/32GB в оттенке «черный» или «розовое золото». Мощное устройство поддерживает две сим-карты, позволяет делать отличные снимки, благодаря двойной камере на 12.5 мегапикселей, читать книги и смотреть фильмы с экрана, благодаря высокому разрешению и яркому большому дисплею. А ещё отличная производительность и батарея, заряда которой хватит надолго. И все это за 16 190 рублей со скидкой по промо-коду.¹

Смартфон Xiaomi Redmi Note 6 Pro 3/32GB

Синоптики еще обещают морозы в феврале, поэтому бесшумный напольный конвектор Polaris* PCH 1534 определенно еще пригодится. Площадь обогрева – 24 квадратных метра, быстро нагревает комнату, при этом мощность полтора киловатта. Со скидкой по промо-коду 2 290 рубля.¹

Бесшумный напольный конвектор Polaris PCH 1534

Всего за 1 590 рублей со скидкой по промо-коду¹ можно купить фен-щетку Remington* AS800. С помощью трех насадок любая женщина может создать потрясающую укладку, а два режима работы позволят не пересушить волосы. Несколько минут после душа – и идеальная прическа готова.

Фен-щетка Remington AS800

А любителей готовить порадуют приятные цены на микроволновую печь Midea* EM720CKL-S. Объем 20 литров, мощность 700 Вт, режим автоматического приготовления – всё это позволит сэкономить время и силы. И все это за 4 290 рубля со скидкой¹.

Микроволновая печь Midea EM720CKL-S

¹Получить промо-код на скидку можно на странице акции, оставив адрес электронной почты в специальной форме.

Скидки действуют до 29 января включительно только на сайте kcentr.ru.

Дистанционная продажа осуществляется ИП Смоляр Анна Юльевна. ОГРНИП 309184001100055.

Л’этуаль

До 31 января тут скидки до 70%. И выбор тут действительно соблазнительный. Можно купить себе энергичный женский парфюм Sound of Donna* с нотами мандарина, магнолии и зеленого миндаля от TRUSSARDI* за 1949 рублей, отличную насыщенную жидкую полуматовую помаду Art Stick Liquid Lip* от Bobby Brown* за 1589 рублей или отличный тонизирующий крем для лица YUMMMY* Яблочный штрудель за 184 рубля. В общем, найти любимую косметику с хорошими скидками можно и в масс-маркете и в классе «люкс».

Фото: letu.ru

Wildberries

Мимо одежды тоже не стоит проходить, тем более на Wildberries* – одном из крупнейших онлайн-магазинов 28 января умопомрачительные скидки до 95%. Элегантное пальто из Mango* со скидкой 46% обойдется в 6 509 рублей, изысканное платье с оригинальным принтом – в 3 066 рублей, а изящная сумочка прежний ценник с суммой почти 5 тысяч рублей сменила на 354 рубля!

Фото: wildberries.ru

Лабиринт

Не забываем и о пище духовной. С 28 января по 1 февраля скидки на книги в интернет-магазине «Лабиринт» будут достигать 40%. Так что самое время приобрести что-нибудь для саморазвития, например, «45 татуировок личности. Правила моей жизни» от известного бизнесмена Максима Батырева (со скидкой она сейчас ставит 588 рублей), новинку от полюбившегося многим Фредрика Бакмана «Медвежий угол» (со скидкой – 545 рублей) или нежную и трогательную «Историю дождя» Нейл Уильямс, о которой тепло отзываются критики (со скидкой – 286 рублей).

Фото: labirint.ru

«Нетология»

Благодаря «киберпонедельнику» можно получить скидку и на… образование. Крупнейшая интернет-платформа онлайн-обучения позволяет освоить новые направления и специальности и объявила 28 января днем «киберскидок для киберстудентов». Всего за 9540 рублей можно освоить типографику и оформление текстов, за 20 995 рублей – основы копирайтинга, а 44 115 рублей – стать веб-разработчиком с нуля.

Реклама. Срок действия скидок уточняйте на сайте интернет-магазина. Цены указаны в рублях и действительны на 28.01.19.

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